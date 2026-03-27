Julieta Poggio mostró cómo es su vida tras adoptar a una gata bebé: “Me convierto en mamá”

La exparticipante de Gran Hermano mostró a su nueva mascota y causó ternura entre sus seguidores

Lejos de los chismes o frivolidades de la farándula, Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta en su vida. La exparticipante de Gran Hermano decidió adoptar una pequeña mascota, la cual modificó su rutina y sus prioridades. Así las cosas, en las últimas horas, la joven compartió el detrás de escena de su día a día.

La influencer mostró su entusiasmo en cada detalle, anticipando la llegada de una pequeña gatita y generando una gran reacción en Instagram. En ese marco de ternura y felicidad, Poggio decidió bautizar a la pequeña como: Chimuela. Además, la joven documentó el proceso en su cuenta de Instagram. Compartió imágenes y videos de los productos que eligió especialmente para su nueva compañera, incluyendo una cama, juguetes, baño sanitario, rascador y un bebedero de fuente, preparándose para asegurarle el mayor bienestar posible.

El anuncio causó una ola de mensajes y muestras de apoyo en las redes. Poggio expresó su felicidad ante el paso que iba a dar, escribiendo: “Ay estoy muy ansiosa, yo amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom. Déjenme consejos, quiero hacerla muy mimosa”. El intercambio inmediato de consejos y palabras de aliento reflejó la complicidad entre la exconcursante y sus seguidores.

Antes de la llegada de Chimuela, Julieta Poggio mostró una selección de productos adquiridos en línea. Entre ellos se encontraban una cama, piedritas sanitarias, un bebedero especial y varios juguetes. En una de sus publicaciones, la influencer afirmó: “Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”.

Antes de la llegada de Chimuela, Julieta Poggio prepara el hogar con cama, juguetes y accesorios para gatos adaptados a sus necesidades

El gesto de anticipar las necesidades de la gatita fue recibido con empatía y humor. Muchos seguidores comentaron sentirse identificados con la emoción de Poggio y destacaron la importancia del cuidado en la llegada de una mascota.

Una vez que la gatita llegó a su hogar, la influencer compartió videos de los primeros momentos junto a su nueva mascota. La felina, de pocos días de vida, fue presentada oficialmente en el hogar de Poggio, dando inicio a una nueva etapa.

Los clips publicados mostraron la ternura del primer encuentro y la conexión inmediata entre Julieta y Chimuela. La frase: “Hoy me convierto en mamá” se difundió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo del acontecimiento entre su comunidad digital.

Al reflexionar sobre su decisión, Poggio explicó que la adopción la conmovió más de lo que esperaba y la llevó a descartar la opción de comprar un animal de raza. Compartió su sensibilidad ante la problemática del abandono animal y expresó: “No entiendo cómo la gente es tan cruel y hacer eso de dejar gatitos bebés en una caja y en la calle”.

El anuncio de Poggio como ‘cat mom’ recibe una avalancha de consejos y mensajes de apoyo de sus seguidores en redes sociales

La influencer aseguró que la experiencia de adoptar refuerza su compromiso con la tenencia responsable. Detalló el entusiasmo y el cuidado puestos en la llegada de Chimuela, mostrando que el vínculo con su gatita significa una etapa llena de alegría y emoción, compartida públicamente con sus seguidores.

El comienzo de esta nueva convivencia representa para Julieta Poggio un cambio ilusionante, marcado por la dedicación y el entusiasmo de haber dado este paso en su vida personal.

No es la primera vez que Poggio muestra su amor por los animales. Meses atrás, durante un viaje a Tailandia, la actriz vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes. Las imágenes compartidas en sus redes sociales retratan el espíritu de la jornada. En una de ellas, Juli aparece con sombrero beige, un top tejido claro y un short animal print, sonriendo mientras acaricia a un elefante adulto que mastica hojas largas de caña. El paisaje natural, reforzado por la vegetación baja y una cerca de madera, acompaña la complicidad entre la influencer y el animal. Sobre la imagen, el mensaje “Holis” resume el entusiasmo del encuentro.

Juli Poggio fue de visita a un santuario de elefantes en Tailandia

En la segunda imagen, Juli mantiene el mismo look y posa sentada junto a otro elefante, que extiende la trompa hacia la cámara con la boca abierta. Apoyando la mano en el lomo del animal, ambos exhiben una expresión de alegría y gestos espontáneos, como si reflejaran la misma emoción. La escena, enmarcada por la abundante vegetación y árboles altos, lleva el texto: “Salimos con la misma cara o no?”, acentuando la cercanía con la fauna local y el tono distendido del viaje.