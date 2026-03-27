Marca con 19 años de trayectoria en el Perú lidera entre automotrices chinas

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Chery Perú, con 19 años de presencia ininterrumpida en el país, afirma que ha consolidado su posición como una de las marcas automotrices chinas más sólidas y reconocidas del mercado nacional. En un contexto de creciente competencia por la llegada de nuevas marcas chinas, la compañía señala que su trayectoria, consistencia y respaldo han sido validados por miles de conductores peruanos a lo largo de casi dos décadas.

En enero de 2026, Chery fue elegida como la Mejor Marca Automotriz China en Perú en los premios Best Car of the Year, un galardón votado por el público. La empresa destaca que este reconocimiento “reafirma la preferencia y confianza obtenida de forma sostenida”.

Reconocimientos y crecimiento comercial en el mercado peruano

Según Chery, su desempeño también ha sido respaldado por evaluaciones internacionales. De acuerdo con análisis de J.D. Power, la marca ha sobresalido en calidad inicial y satisfacción del cliente, lo que demuestra su capacidad para cumplir con estándares globales en ingeniería, diseño y experiencia de usuario. Estos resultados, sostiene la compañía, refuerzan la solidez de su propuesta frente a un consumidor que demanda calidad, seguridad y respaldo postventa.

En el último año, Chery reportó un crecimiento comercial del 54%, superando ampliamente el promedio del mercado, y asegura haber consolidado su liderazgo entre las marcas de origen chino. La empresa cuenta con una red de 23 puntos de venta a nivel nacional y una infraestructura robusta de servicio posventa que, según Chery, brinda respaldo y atención especializada en todo el territorio. Además, la marca fue pionera en ofrecer garantía de motor de por vida, un diferencial que, en palabras de la compañía, “marcó un antes y un después en la industria automotriz local y refleja la confianza en la calidad de sus vehículos”.

Innovación tecnológica y presencia internacional

Chery destaca que su portafolio en Perú es amplio, con SUVs, sedanes y modelos de tres filas, ofreciendo opciones modernas y equipadas que se ajustan a diversas necesidades de movilidad. Para 2026, la marca anuncia la llegada de tecnología híbrida con el modelo Tiggo 8 CSH, como parte de su enfoque en calidad, tecnología e innovación.

A nivel internacional, Chery fue fundada en 1997 y actualmente exporta vehículos a más de 80 países, con casi 15 millones de usuarios en el mundo. La empresa asegura que ha liderado el número de exportaciones automotrices chinas durante 22 años consecutivos y cuenta con un equipo global de más de 5,500 personas en investigación y desarrollo.

En el país, Chery opera bajo la gestión de Astara, representante exclusivo de cinco marcas automotrices en Perú, con 25 años de experiencia en el mercado local. Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú, indicó: “La trayectoria y el respaldo son factores clave para el consumidor peruano. En Chery llevamos 19 años construyendo esa confianza, ofreciendo vehículos con estándares globales y un servicio que acompaña al cliente en cada etapa”.

La compañía concluye que su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio seguirá guiando su estrategia para fortalecer su presencia y liderazgo en el mercado automotriz peruano.