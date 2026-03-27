La escapada de Zaira Nara a Uruguay: atardeceres, picnic y juegos

La modelo viajó a la casa que tiene en el país
Zaira Nara eligió Uruguay como destino para celebrar el cumpleaños de su mamá, Nora Colosimo, y se refugió en una serie de planes simples y familiares junto a sus hijos Malaika y Viggo. Lejos del ritmo vertiginoso de la ciudad y la exposición mediática, la modelo compartió en sus redes sociales una galería de imágenes que condensa la esencia de unos días de disfrute, naturaleza y afectos.
El álbum comienza con una típica postal de desayuno: un plato con frutas y yogur, acompañado de un mate de madera, sobre un individual de fibras naturales. La luz suave de la mañana y los detalles del entorno refuerzan la sensación de calma y el ritmo pausado de una rutina de descanso. Las jornadas siguieron con largas horas al aire libre; en una de las fotos, Zaira y Malaika armaron un picnic bajo la torre de guardavidas, con sillas plegables, una manta rayada, bolsas de playa y una gran canasta, todo dispuesto para pasar el día junto al mar.
La playa fue el escenario principal de la escapada, y las imágenes transmiten la conexión con el entorno natural. Una selfie muestra a Zaira con Malaika y Viggo en la arena, todos sonrientes bajo el cielo celeste y el reflejo del sol en el mar. Otras postales capturan la espontaneidad y el juego: los chicos corriendo, trazando sombras sobre la arena, y la modelo sumándose a la diversión con gestos relajados y ropa cómoda. El álbum se completa con fotos de meriendas improvisadas, como una banana con dulce de leche, y de platos sencillos como hamburguesas y papas fritas, que refuerzan la idea de una pausa sin pretensiones.
La conexión con la naturaleza aparece en cada detalle: una foto muestra la ropa tendida secándose al aire libre, otra retrata el picnic frente al mar, y una imagen especialmente evocadora capta a Zaira posando en bikini frente al ventanal de la casa, mientras Viggo juega en el exterior. El aire puro, el silencio de la costa y la luz dorada del atardecer marcan la diferencia de estos días lejos de la ciudad.
No faltaron los momentos de contemplación y agradecimiento. En una de las postales más bellas, Zaira aparece de espaldas, con el sol a punto de ponerse y la luna aún visible en el cielo, en una escena que transmite serenidad y conexión con el presente. El álbum suma imágenes de sombras proyectadas sobre la arena y sobre la pared de la casa, pequeños guiños visuales que refuerzan la sensación de intimidad y juego.
La celebración del cumpleaños de Nora Colosimo tuvo su lugar destacado: en una de las fotos, la abuela aparece junto a Zaira y sus nietos, todos abrazados y relajados frente al mar, en una postal familiar teñida de alegría y gratitud. La torta de cumpleaños fue reemplazada por una merienda sencilla, con galletitas, frutas y una vela encendida, y la complicidad entre generaciones se hizo visible en cada gesto y cada sonrisa.
Las imágenes reflejan la importancia de los vínculos más cercanos y la elección consciente de priorizar los momentos compartidos. Zaira Nara apostó por la pausa, los rituales cotidianos y el valor de lo esencial: la comida simple, el mate al sol, los juegos en la playa y las charlas sin apuro. Cada foto habla de la alegría de estar presentes y del placer de celebrar lejos del bullicio, rodeada de naturaleza y de las personas más queridas.
La escapada a Uruguay fue para Zaira mucho más que un viaje: fue una oportunidad para reconectar con lo importante, celebrar a su mamá y atesorar recuerdos con sus hijos. La galería de imágenes, lejos de buscar el impacto o la perfección, transmite la verdad de los pequeños placeres y el valor de los afectos, dejando en claro que, a veces, la felicidad se esconde en los gestos más simples y en los paisajes más cotidianos.