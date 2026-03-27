La escapada de Zaira Nara a Uruguay: atardeceres, picnic y juegos

La modelo viajó a la casa que tiene en el país

Zaira Nara eligió Uruguay como destino para celebrar el cumpleaños de su mamá, Nora Colosimo, y se refugió en una serie de planes simples y familiares junto a sus hijos Malaika y Viggo. Lejos del ritmo vertiginoso de la ciudad y la exposición mediática, la modelo compartió en sus redes sociales una galería de imágenes que condensa la esencia de unos días de disfrute, naturaleza y afectos.

El álbum comienza con una típica postal de desayuno: un plato con frutas y yogur, acompañado de un mate de madera, sobre un individual de fibras naturales. La luz suave de la mañana y los detalles del entorno refuerzan la sensación de calma y el ritmo pausado de una rutina de descanso. Las jornadas siguieron con largas horas al aire libre; en una de las fotos, Zaira y Malaika armaron un picnic bajo la torre de guardavidas, con sillas plegables, una manta rayada, bolsas de playa y una gran canasta, todo dispuesto para pasar el día junto al mar.

La playa fue el escenario principal de la escapada, y las imágenes transmiten la conexión con el entorno natural. Una selfie muestra a Zaira con Malaika y Viggo en la arena, todos sonrientes bajo el cielo celeste y el reflejo del sol en el mar. Otras postales capturan la espontaneidad y el juego: los chicos corriendo, trazando sombras sobre la arena, y la modelo sumándose a la diversión con gestos relajados y ropa cómoda. El álbum se completa con fotos de meriendas improvisadas, como una banana con dulce de leche, y de platos sencillos como hamburguesas y papas fritas, que refuerzan la idea de una pausa sin pretensiones.

Zaira viajó junto a sus dos hijos y su mamá para celebrar un cumpleaños especial

Zaira disfrutó de un idílico atardecer en las costas de Uruguay

La modelo y presentadora Zaira Nara se relaja en una paradisíaca playa de Uruguay, disfrutando de un momento íntimo con sus hijos durante su reciente escapada.

Nara compartió un momento íntimo con su madre e hijos durante su escapada a Uruguay

La conexión con la naturaleza aparece en cada detalle: una foto muestra la ropa tendida secándose al aire libre, otra retrata el picnic frente al mar, y una imagen especialmente evocadora capta a Zaira posando en bikini frente al ventanal de la casa, mientras Viggo juega en el exterior. El aire puro, el silencio de la costa y la luz dorada del atardecer marcan la diferencia de estos días lejos de la ciudad.

No faltaron los momentos de contemplación y agradecimiento. En una de las postales más bellas, Zaira aparece de espaldas, con el sol a punto de ponerse y la luna aún visible en el cielo, en una escena que transmite serenidad y conexión con el presente. El álbum suma imágenes de sombras proyectadas sobre la arena y sobre la pared de la casa, pequeños guiños visuales que refuerzan la sensación de intimidad y juego.

La celebración del cumpleaños de Nora Colosimo tuvo su lugar destacado: en una de las fotos, la abuela aparece junto a Zaira y sus nietos, todos abrazados y relajados frente al mar, en una postal familiar teñida de alegría y gratitud. La torta de cumpleaños fue reemplazada por una merienda sencilla, con galletitas, frutas y una vela encendida, y la complicidad entre generaciones se hizo visible en cada gesto y cada sonrisa.

La torta de cumpleaños improvisada que recibió Nora por su día

El antojo que compartió Zaira durante su escapada a Uruguay

Nora fue luego de dejar a las hijas de Wanda a cargo de Mauro Icardi

Zaira posa sonriente con sus hijos en la orilla de una playa uruguaya (Instagram)

Las imágenes reflejan la importancia de los vínculos más cercanos y la elección consciente de priorizar los momentos compartidos. Zaira Nara apostó por la pausa, los rituales cotidianos y el valor de lo esencial: la comida simple, el mate al sol, los juegos en la playa y las charlas sin apuro. Cada foto habla de la alegría de estar presentes y del placer de celebrar lejos del bullicio, rodeada de naturaleza y de las personas más queridas.

La escapada a Uruguay fue para Zaira mucho más que un viaje: fue una oportunidad para reconectar con lo importante, celebrar a su mamá y atesorar recuerdos con sus hijos. La galería de imágenes, lejos de buscar el impacto o la perfección, transmite la verdad de los pequeños placeres y el valor de los afectos, dejando en claro que, a veces, la felicidad se esconde en los gestos más simples y en los paisajes más cotidianos.