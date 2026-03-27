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Sorpresa en el mercado de pases: River Plate cerró la compra de una de las principales promesas del fútbol argentino

Tobías Ramírez, defensor central de 19 años, se une al Millonario procedente de Argentinos Juniors y tras destacarse como capitán de la selección argentina Sub 20

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El jugador Tobías Palacio cambió su apellido y desde ahora será Ramírez Cardozo (Argentinos Juniors)
Tobías Ramírez, zaguero de Argentinos Juniors, es nuevo refuerzo de River Plate

River Plate concretó la incorporación de Tobías Ramírez, defensor central de 19 años, quien se une al club tras un acuerdo con Argentinos Juniors por el 80% de su pase. La operación se cerró luego de gestiones aceleradas, en las que el club de Núñez desembolsará entre 3,5 millones de dólares brutos (5 millones netos).

La llegada de Tobías Ramírez, considerado uno de los proyectos defensivos más prometedores del fútbol argentino, se produce en un contexto particular. El club aprovechó la prórroga excepcional concedida por la venta de Matías Galarza Fonda, lo que permitió registrar la incorporación fuera del mercado habitual. El futbolista se sumará a los entrenamientos con el Millonario en las próximas horas.

Nacido en Virrey del Pino, Ramírez completó su formación en el semillero de Argentinos Juniors, club en el que debutó en Primera División el 28 de enero de 2024, justamente ante River, bajo la dirección de Gabriel Milito. Desde entonces, disputó 43 partidos oficiales, sin goles ni expulsiones y acumuló cinco tarjetas amarillas. En 2024, participó en 31 encuentros, pero en la temporada 2026 su presencia en cancha se redujo a dos partidos, tras superar una lesión muscular.

Eduardo Coudet, actual director técnico de River y quien lo había pedido en su último paso en el Deportivo Alavés, tendrá así a su primer refuerzo de cara al segundo semestre del año. El contrato de Ramírez se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029, blindando al jugador en la institución por un periodo prolongado.

El acuerdo por el 80% del pase de Ramírez se concretó en medio de la Fecha FIFA y tras las primeras doce jornadas del Torneo Apertura. La negociación se aceleró ante la necesidad de Argentinos Juniors de generar ingresos por ventas. Mientras River asegura que el monto se ubica en 3,5 millones de dólares.

Argentina-Paraguay en el Sudamericano Sub 20
Tobías Ramírez es una de las figuras de la selección argentina Sub 20 (Photo by Juan BARRETO / AFP)

En el plano internacional, Ramírez fue capitán de la selección argentina Sub 20 en el Mundial disputado en Chile en 2025, donde jugó los siete partidos completos y lideró al equipo que alcanzó el subcampeonato tras caer ante Marruecos. Su desempeño incluyó cuatro vallas invictas, lo que reforzó su perfil como líder defensivo. Previamente, había integrado la Selección Sub 17, sumando casi 50 partidos entre ambas categorías juveniles.

El defensor, representado por Juan Cruz Oller, destaca por su capacidad de anticipo y buen juego aéreo, características que lo consolidaron rápidamente en la máxima categoría. La versatilidad para jugar con ambos perfiles en la zaga y su ascendencia en grupos jóvenes fueron factores clave en la decisión de River.

Las expectativas en el club de Núñez apuntan a que Ramírez pueda sumarse cuánto antes y competir por un lugar en el once titular. Además de su participación en el Torneo Apertura, el jugador podrá disputar la Copa Sudamericana 2026, certamen en el que River debutará el 8 de abril en Bolivia ante Blooming.

La llegada de Ramírez coincide con la búsqueda de refuerzos para suplir posibles bajas en la defensa, especialmente tras la lesión de Juan Carlos Portillo, cuya recuperación lo mantendrá alejado de las canchas durante todo el año. De este modo, River apuesta a una solución inmediata y a un valor de proyección a futuro, en una operación que se perfila como una de las más relevantes del actual mercado de pases.

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