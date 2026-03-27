Carlos Baute recordó el día que impulsó la carrera de Jimena Barón: "Tú tienes que cantar"

Carlos Baute contó cómo impulsó la carrera de Jimena Barón

El cantante venezolano Carlos Baute, hoy jurado del programa “Es mi sueño” que conduce Guido Kaczka por Eltrece, compartió en el ciclo de entrevistas “Bajo el brillo”, conducido por Erica Etter, cómo fue el impulso determinante para el inicio de la carrera musical de Jimena Barón. Casualmente, hoy ella comparte el mismo rol en ese programa que Baute. El artista recordó el origen de esa colaboración, que comenzó con un encuentro en la serie “Los Únicos”, que se exhibió por la pantalla de Eltrece en los años 2011 y 2012 y continuó con una invitación a acompañarlo en su show en el Gran Rex de Buenos Aires.

En ese diálogo, Baute detalló que la invitó a cantar públicamente cuando ella nunca antes se había presentado como cantante y que ese momento, presenciado por representantes de la industria y el público, fue clave en el rumbo profesional de Barón.

Carlos Baute relató: “Yo hice una participación pequeña aquí de una serie que se llamaba Los Únicos. Yo la invité a cantar en un concierto que hice aquí en el Gran Rex, en aquella época, que ella nunca había cantado”. El artista recordó que, al escucharla en el programa, le preguntó si era cantante y Barón respondió: “No, no, bueno, sí me gusta, pero nadie lo sabe”.

Ante la sorpresa de Etter, Baute remarcó la frase que cambió la carrera de la artista: “Tienes que cantar”. Añadió que ella siempre tuvo ese talento, aunque nunca lo había mostrado públicamente, y que el impacto fue inmediato: “Lo expuso en el programa y la gente empezó a decir: ‘Qué lindo canta’”.

El paso de Carlos Baute por Los Únicos, que significó el debut como cantante de Jimena Barón

El encuentro en Los Únicos y la canción Colgando en tus manos

La escena significativa se produjo en el set de “Los Únicos”, la serie producida por Pol-ka que protagonizaban Arnaldo André, Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Nicolás Vázquez y Griselda Siciliani, entre otros, donde Baute interpretó a un ex agente secreto que había abandonado esa profesión y regresaba a Buenos Aires como cantante para dar un par de conciertos. En la ficción, su personaje y el de Barón compartieron un momento musical al interpretar juntos el gran éxito del venezolano “Colgando en tus manos”, ante la atenta mirada de Griselda Siciliani y Pilar Gamboa.

Esa escena permitió que Jimena Barón mostrara por primera vez sus condiciones vocales ante sus colegas y la audiencia, como lo relató Carlos Baute en el ciclo de entrevistas. El acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la actriz.

El artista también comentó la reacción de la industria tras aquella presentación en el Gran Rex: “Cantó con nosotros y la discográfica me dijo: ‘La queremos, la queremos’”. Baute resaltó el impacto que tuvo esa noche: “Y bueno, y hoy día es cantante, feliz”.

Jimena Barón y Carlos Baute, hoy jurados de "Es mi sueño" junto a Abel Pintos y Joaquín Levinton

Por su parte, días atrás en declaraciones recogidas por Puro Show, Jimena Barón, con Baute escuchándola en el estudio, también describió cómo vivió ese momento: “En Los Únicos improvisamos una escena y él me insistió mucho para que cante con gente de su discográfica, cuando todavía no estaba ni en mis planes”.

Reflexionando sobre esa etapa de su vida, Jimena Barón aseguró que la propuesta de Carlos Baute resultó inesperada y significativa. En el diálogo con Puro Show, destacó su agradecimiento hacia el cantante venezolano y valoró su actitud cercana y cálida, aspectos que considera fundamentales en su vínculo: “Le tengo un cariño muy especial, es una persona muy amorosa y muy humilde. Es un súper artista”.

Con el paso del tiempo, el reconocimiento mutuo entre ambos artistas se mantiene como evidencia del apoyo en el ambiente musical y del papel esencial que Baute tuvo en el debut artístico de Barón. La cantante subraya la importancia de esa oportunidad tanto a nivel profesional como personal.