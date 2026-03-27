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La miniserie de Netflix más terrorífica de la temporada: una mezcla entre ‘La semilla del diablo’ y ‘Hereditary’

Se estrena en la plataforma, ‘Algo terrible está a punto de suceder’ una propuesta a medio camino entre el thriller psicológico y el género de terror protagonizada por Camila Morrone

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¿Por qué dos personas son almas gemelas? De los productores ejecutivos de Stranger Things» y la directora de Bebé reno» llega Algo terrible está a punto de suceder», protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco. Estreno el 26 de marzo en Netflix. (Netflix)

Aterriza en Netflix una miniserie auspiciada por los hermanos Duffer, los insignes responsables de Stranger Things. Se trata de Algo terrible esta a punto de suceder y se enmarca dentro del género de terror más puro, a través de una exploración psicológica de los miedos existenciales por medio de una historia que se convierte en una experiencia angustiosa.

A lo largo de ocho episodios de entre cuarenta y cincuenta y ocho minutos, la trama sigue a Rachel, interpretada por Camila Morrone (Todos quieren a Daisy Jones), cuando se dirige junto a su pareja Nicky (Adam DiMarco) a una cabaña familiar alejada para celebrar su matrimonio.

Rachel y Nicky emprenden un viaje por carretera hacia la cabaña donde tendrá lugar una celebración íntima, aunque el ambiente se enrarece desde el principio. En el primer episodio, el trayecto se ve alterado por sucesos desconcertantes como el hallazgo de un bebé encerrado en un coche junto a un bar vacío y la aparición de notas inquietantes, entre las que destaca un mensaje manchado de sangre que advierte: “No te cases con él”. Además, la pareja es recibida en una vivienda mucho más grande de lo esperado, similar al Overlook Hotel de El resplandor, donde los pasillos curvos y un retrato familiar con una silla vacía subrayan la atmósfera siniestra de la serie.

Una casa, y una familia, espeluznantes

La familia de Nicky, compuesta por figuras enigmáticas como la matriarca Victoria (Jennifer Jason Leigh) y el volátil Boris (Ted Levine), contribuye a intensificar la incomodidad de Rachel. La narración incorpora elementos clásicos del terror, como taxidermias vigilantes (los lobos irlandeses disecados cuya mirada Rachel debe evitar) y ritos familiares de fuerte componente simbólico, reforzando esa sensación de amenaza latente.

Una imagen de la miniserie de Netflix 'Algo terrible está a punto de suceder', creada por Haley Z. Boston
Una imagen de la miniserie de Netflix 'Algo terrible está a punto de suceder', creada por Haley Z. Boston

La serie emplea con efectividad imágenes desestabilizadoras y un montaje que incrementa la tensión, características que se ven potenciadas por el trabajo musical de Colin Stetson, responsable de la banda sonora de la obra de culto Hereditary.

La historia avanza desmontando la apariencia de normalidad mediante pequeños detalles: los hermanos de Nicky, la entrometida Portia y el traumatizado Jules, son presentados mediante diálogos sustanciosos que revelan historias pasadas marcadas por el terror, en particular el episodio infantil de Jules con el Sorry Man, una figura espectral obsesionada con encontrar a su esposa entre las entrañas de otras novias. La presencia de Nell, exnovia de Nicky y actual esposa de Jules, añade matices de ambigüedad a la dinámica familiar.

La serie, producida en Estados Unidos destaca por haber reunido a un equipo creativo compuesto íntegramente por mujeres en la creación y dirección, entre ellas Haley Z. Boston como ‘showrunner’, respaldada por directoras como Weronika Tofilska, Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann.

Un cóctel de referencias del cine de terror

La creadora Haley Z. Boston ha recurrido a referentes cinematográficos explícitos para moldear la identidad de la serie, citando a La semilla del diablo, en cuya atmósfera paranoica y enfoque femenino se inspira el argumento.

La atmósfera claustrofóbica remite también a la estética nocturna de Twin Peaks, la amenaza ‘acechante’ de It Follows, la crudeza visual de El proyecto de la bruja de Blair y el drama familiar perturbador de la mencionada Hereditary. Esta combinación dota a Algo terrible está a punto de suceder de un terror progresivo que, más que sustos puntuales, se manifiesta como una inquietud persistente que va ‘in crescendo’.

Camila Morrone protagoniza 'Algo terrible está a punto de suceder' (Netflix)
Camila Morrone protagoniza 'Algo terrible está a punto de suceder' (Netflix)

A pesar de enmarcarse dentro del género, la serie explora territorios fronterizos como el psicodrama con matices de comedia negra, abordando cuestiones reales como el miedo al compromiso y las tensiones inherentes al matrimonio. Escenas surrealistas y la utilización de canciones populares distorsionadas, como You Are My Destiny de Paul Anka, contribuyen a acentuar la sensación de desasosiego y extrañamiento.

Algo terrible está a punto de suceder se distancia voluntariamente del susto fácil, apostando por una aproximación más atmosférica y psicológica, en la que la amenaza nunca resulta completamente explícita, pero sí constante. La serie se apoya en los códigos del terror contemporáneo para construir un relato que reflexiona sobre la entrega amorosa y el vértigo de unirse a lo desconocido.

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