Perú se despliega como país invitado en la Feria del Libro de Buenos Aires, con Mario Vargas Llosa en primera fila

Perú llega a la Feria de Buenos Aires con su pasado, su presente y sus grandes autores.

La participación del Perú como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires -que se hará del 23 de abril al 11 de mayo- fue presentada por el embajador Carlos Chocano Burga, quien subrayó que, a pesar de los recientes movimientos políticos en su país, la edición número 50 —la primera vez que un país asume este rol en la historia de la feria— representa para el Perú la posibilidad de fortalecer los lazos culturales y mostrar la diversidad literaria peruana.

Durante una charla en la que participaron Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro —organizadora de la feria—, y Ezequiel Martínez, director del encuentro literario, el embajador adelantó que la agenda incluirá homenajes a figuras centrales de la literatura peruana, entre ellas Mario Vargas Llosa, quien contará con una instalación digital especial en el pabellón. Se rendirá tributo además a la poeta Blanca Varela y al novelista Alfredo Bryce Echenique.

La delegación peruana estará integrada por autores de referencia como Katya Adaui, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Gustavo Rodríguez, quienes participarán en actividades y encuentros con el público. La reciente polémica en torno a la ausencia de escritores como Carmen Ollé, Mario Montalbetti, Jorge Pimentel y Fernando Ampuero fue comentada en medios peruanos; desde Argentina, se lamentó la ausencia de Santiago Roncagliolo, aunque este visitará Buenos Aires en octubre para el lanzamiento de su próxima novela.

Escritores peruanosque estarán enla Feria del Libro

Perú, país invitado: continuidad cultural pese a la crisis política

Chocano informó que la presencia peruana en la feria fue declarada de interés nacional, decisión respaldada por la política del gobierno de priorizar la promoción cultural como agenda de Estado. Explicó que, aunque hubo recambio presidencial tras la censura de José Jerí, José María Balcázar asumió como presidente interino el 18 de febrero de 2026, convirtiéndose en el octavo mandatario en una década.

La programación cultural prevista no se ha visto afectada porque la política de apoyo institucional a la cultura fue sostenida por el gobierno transitorio a través de una coordinación multisectorial. El embajador detalló que el trabajo conjunto de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Educación y PromPerú permitió garantizar el despliegue planeado en la feria.

Un pabellón bajo el lema “Caminos que nos unen”

La propuesta peruana girará en torno al concepto “Caminos que nos unen”, inspirado en el antiguo camino inca, que unía el actual territorio de Argentina con Colombia. Chocano explicó que este recorrido se transforma en “un camino de papel” que atraviesa las páginas de los libros y tiende puentes entre las culturas de ambos países.

El embajador Chocano Burga revisa sus papeles. Junto a él Alejandro Vaccaro, secretario de Cultura de la Fundación El Libro (EFE)

El embajador enfatizó que el pabellón peruano “no será solo un espacio de exhibición”, sino “un lugar de encuentro, de diálogo y de debate”, donde escritores, artistas y público podrán interactuar y compartir perspectivas, con la consigna de trascender la simple exposición editorial.

Oferta editorial, obsequios y despliegue institucional

El pabellón contará con 650 títulos y 4.000 ejemplares de la oferta editorial peruana. Como gesto simbólico, los visitantes recibirán un “pasaporte Perú-Argentina”, elaborado por la Biblioteca Nacional del Perú y la Biblioteca Nacional Mariano Melgar —esta última, descrita como una institución clave en la preservación patrimonial del sur peruano— que reúne textos y reflexiones sobre el diálogo cultural entre ambos países.

Chocano valoró el esfuerzo conjunto del Estado y de las instituciones culturales, que permitió concretar una presencia sin precedentes: el espacio ocupará 500 metros cuadrados y será uno de los más extensos de la feria. La inauguración contará con danzas típicas y la actuación del Ballet Folclórico Nacional, en una celebración dirigida a acercar la cultura peruana tanto al público argentino como a la colectividad peruana residente.

Actividades, agenda literaria y presencia en la ciudad

La delegación peruana participará en los principales eventos de la feria: el Festival de Poesía, el Encuentro de Narración Oral, el Diálogo de Escritores Latinoamericanos y el Congreso Internacional del Libro y la Lectura. Además, se presentará la muestra literaria Vanguardias del Sur, dedicada al pensamiento de Puno, Arequipa y Cusco y a su influencia en Argentina, junto con una exposición bibliográfica especial en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Mario Vargas Llosa en la Feria del LIbro de Buenos Aires 2022. Aquí se lo recordará en 2026.

En el programa de actividades artísticas destaca el concierto “Perú para el mundo”, una interpretación sinfónica del repertorio popular del país a cargo de músicos de la Orquesta Sinfónica, así como la producción Retablo. Estas propuestas tendrán funciones tanto en la feria como en el Parque Centenario y en la ciudad de La Plata, con el fin de acercar la música peruana a audiencias diversas.

La Feria del Libro de Buenos Aires 2026

Fechas: Del 23 de abril al 11 de mayo.

Horarios: De lunes a viernes: 14 a 22h. Sábados, domingos y feriados: 13 a 22h

Entrada: De lunes a jueves, $8.000. Sábados, domingos y feriados, $12.000.

Ingreso gratuito todos los días:

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas. Delegaciones previamente registradas. Clic aquí.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

Ingreso gratuito de lunes a viernes:

Estudiantes, jubilados y pensionados : Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)

*No es necesario realizar trámites online. Solo hay que presentar comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.