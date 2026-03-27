Agus Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, se sinceró en redes: “Hace días que no duermo bien”

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez posan sonrientes tomados de la mano, poco antes de que ella revelara detalles de un difícil momento personal.

Agustina Gandolfo se animó a mostrar su costado más real y vulnerable en una semana atravesada por el cansancio y la presión cotidiana. Lejos de la estética perfecta que suele predominar en el mundo influencer, la esposa de Lautaro Martínez compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones donde relató, paso a paso, cómo vivió días de muy baja energía, falta de sueño y rutinas alteradas, abriendo el debate sobre el costado menos idealizado de la vida en las redes.

En una de sus historias, Agustina se mostró en la cocina de su casa, comiendo repollitos de bruselas y confesó: “Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes”. Luego, detalló: “Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada, almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien”. Con esa sinceridad, invitó a sus seguidores a no dejarse engañar por la vida perfecta que muestran muchos famosos en redes: “Hay un montón que no se ve. Y lo real también está bien”.

Agustina, esposa de Lautaro Martínez, compartió en redes sociales un mensaje sincero sobre sus días difíciles, la falta de energía y la importancia de mostrar la vida real más allá de lo "aesthetic"

La reacción de su comunidad fue inmediata y masiva. Agustina recibió decenas de mensajes de apoyo y empatía, que compartió en sus historias para agradecer el cariño. “Agus, qué lindo. Muchas gracias por compartir, es la vida real, así somos. Y el cuerpo no da para todo, a veces pide una pausita… una lloradita y a seguir”, le escribió una seguidora. Otra sumó: “Qué bueno que publiques este tipo de mensajes, es re importante para las personas que te siguen, para que entiendan que estar mal o más o menos también está bien y mucho mejor si lo aceptás, asumís y dejás que pase”. “Me encanta ver y saber este lado que también tenemos las mujeres. No me hace sentir sola. Gracias por la empatía”, confesó otra usuaria. El tono general se repitió: “Me encanta que te muestres real!! Admiro que lo hagas teniendo tanta presión por tu exposición”; “Gracias por mostrarnos que hay otra realidad que no es perfecta y está bien también”.

Con el correr de los días, la influencer mostró cómo fue recuperando la energía. Publicó una foto de su desayuno saludable con mango y arándanos, sumando un animado “Buen díaaaa”. Después, para llevar tranquilidad a quienes la siguen, grabó un video con su exigente rutina de entrenamiento en el gimnasio, demostrando que volvía a su ritmo habitual. Además, compartió una imagen de su almuerzo gourmet y aprovechó para reflexionar sobre la alimentación: “Alucino con la carbofobia que ve últimamente, si supieran que no son ‘malos’ como los venden, todo lo contrario si priorizamos los completos”.

Los mensajes de apoyo que recibió Agustina luego de contar el mal momento que está atravesando

El cierre de la secuencia fue una postal de intimidad y complicidad familiar. Gandolfo mostró a Lautaro Martínez en la cocina, vestido de blanco y preparando una gran tanda de pancakes en la hornalla. En la mesada, una tabla exhibía mini tortitas doradas listas para el desayuno. “El rey de los pancakes”, escribió Agustina, acompañando la escena con un emoji cariñoso y dejando ver el apoyo cotidiano de su pareja en el día a día.

Toda la secuencia de publicaciones dejó un mensaje claro: detrás de la imagen de éxito y glamour, la realidad también implica cansancio, días grises y la importancia de apoyarse en la familia. Gandolfo abrió el debate sobre la presión de la vida pública, la salud mental y el valor de la autenticidad, mostrando que el bienestar se construye tanto con los grandes momentos como con los pequeños gestos y la honestidad de mostrarse tal cual uno es.