Más de 30 años después, recuperan un archivo visual que revive el legado del Hotel Chelsea en la cultura neoyorquina

La recuperación de más de 100 fotos inéditas de Albert Scopin revela la vida bohemia en el Hotel Chelsea de Nueva York - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

El redescubrimiento de fotografías inéditas del Hotel Chelsea tomadas entre 1969 y 1971 por el fotógrafo alemán Albert Scopin permite observar de nuevo un Nueva York desaparecido. Se trata de más de 100 imágenes que, tras permanecer extraviadas durante décadas, forman ahora parte de un libro acompañado de memorias del autor, mostrando la intimidad y diversidad de la emblemática residencia.

Las fotografías inéditas de Scopin tienen relevancia porque documentan la vida cultural y social del Hotel Chelsea en un periodo decisivo para la contracultura neoyorquina, de acuerdo con Artnet.

Tras su pérdida en los años 80, el archivo fue localizado en 2016 por un galerista, permitiendo recuperar escenas que van desde retratos de figuras célebres hasta la cotidianidad de residentes anónimos.

El libro reúne imágenes extraviadas durante décadas que documentan figuras icónicas y la cotidianidad del legendario Hotel Chelsea - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

El viaje de las fotografías inéditas del Hotel Chelsea

Al principio de los años setenta, Scopin envió las imágenes originales a una revista en Berlín. En 1982 quiso recuperarlas, pero le informaron que habían desaparecido. Durante más de treinta años, no se supo su paradero.

En 2016, el galerista Oliver Ahlers encontró el archivo en Gotinga y lo devolvió a Scopin, quien sospecha que pudo haber sido objeto de un robo. Los detalles exactos del recorrido del archivo siguen sin esclarecerse, aunque su redescubrimiento cerró una larga etapa de incertidumbre.

Las fotografías inéditas de Scopin ofrecen un registro visual decisivo de la contracultura neoyorquina de los años setenta - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

El fotógrafo alemán detrás del objetivo

Scopin nació en el sur de Alemania, junto a la frontera franco-suiza. Intentó estudiar en Múnich, pero pronto abandonó el ámbito académico por la atracción de Nueva York.

Tras una enfermedad, la ciudad estadounidense se convirtió en su destino y, ya instalado, trabajó con Bill King, reconocido fotógrafo. Por razones económicas, eligió el Hotel Chelsea, donde se ofrecían habitaciones asequibles a artistas y jóvenes recién llegados.

Vida y personajes en el Hotel Chelsea

En el Hotel Chelsea convivían residentes muy distintos, y el lugar operaba bajo un sistema jerárquico en el que la altura y tipo de habitación reflejaban el estatus de sus ocupantes. Scopin menciona desde las suites de los pisos superiores hasta un “cuarto oscuro con grifo” en la planta baja, donde él vivía.

El Hotel Chelsea funcionaba bajo un sistema jerárquico donde diversas personalidades creativas convivían y forjaban comunidad - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

El hotel era un espacio de intercambio creativo y social cotidiano. Aparecen en sus imágenes referentes como Patti Smith, poeta y cantante, y el fotógrafo Robert Mapplethorpe, además de personajes destacados como Holly Woodlawn, relacionada con Andy Warhol, y Jackie Curtis, así como escenas de eventos claves como el Día de la Liberación de Christopher Street en 1970.

El libro incluye también la presencia de niñas y niños fugitivos, un hombre conocido como Mike que superó la adicción a las drogas y otros protagonistas cuyos rostros e historias construyen un retrato coral de la época. En total, se reúnen alrededor de 30 personas, mostrando al hotel como un epicentro que acogía tanto la cultura como la marginalidad.

Entre los recuerdos de Scopin figuran la producción teatral de Jackie Curtis y encuentros sinceros con figuras como Germaine Greer, a quien calificó como “una de las personas más desagradables que conocí allí”. Sobre el espacio de la artista Stella Waitzkin, anotó que era “bastante polvoriento”.

Las memorias visuales y escritas de Scopin exploran cómo el ambiente del Hotel Chelsea transformó su visión del mundo y sus valores - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

Testimonio y memoria de una era desaparecida

En las memorias que acompañan el archivo visual, Scopin afirma que la atmósfera del hotel cambió su forma de ver el mundo.

Según Artnet, el fotógrafo explicó: “Conocí a muchísimas personas fascinantes que me confrontaron constantemente con nuevas ideas y estilos de vida, así que todo mi sistema de valores se derrumbó y tuve que reconstruirlo”.

Durante las noches en el Hotel Chelsea, Scopin participó en sesiones fotográficas y compartió experiencias con artistas que influyeron en la escena cultural de Nueva York.

La publicación del archivo visual permite a nuevas generaciones acercarse a la historia y diversidad cultural del Hotel Chelsea y Manhattan - Fotografía de Albert Scopin Schöpflin

En 2022, sus obras se exhibieron en la Bienal de Venecia. Scopin recuerda que la importancia de estar allí superó al contenido mismo de la exposición: “Había mucha gente, se hablaba y se escribía mucho, pero no había ni rastro de interés. Se trataba simplemente de estar allí, no de la sustancia”.

La publicación de este archivo visual y biográfico invita a nuevas generaciones a explorar escenas y personas que forman parte del pasado de la ciudad, abriendo una ventana a la reflexión sobre la memoria artística y cultural.

Con la aparición de estas imágenes y su historia, se recuperan episodios que dan vida a un periodo esencial de la vida neoyorquina y celebran la diversidad de quienes definieron una era. El libro ofrece así una oportunidad única para que la esencia del Hotel Chelsea y sus protagonistas retornen con fuerza al imaginario contemporáneo.