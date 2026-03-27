Sebastián Graviotto habló de una posible reconciliación con Juana Repetto: “Sujeto a modificación sin previo aviso”

Sebastián Graviotto no descartó una reconciliación con Juana Repetto

El nueve de abril, Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomaron la decisión de separarse tras dos años de casamiento y un hijo en común. En medio de este proceso, llegó al mundo el pequeño Timoteo, nacido hace apenas un mes, sumando una nueva dinámica familiar y muchas preguntas sobre cómo transitan esta etapa. Lejos de esquivar el tema y con su habitual franqueza, Graviotto —instructor de ski y activo en redes— decidió abrir la cajita de preguntas en Instagram para responder de forma directa a las inquietudes de sus seguidores sobre su presente personal y el vínculo con Juana.

Entre las consultas, un seguidor le pidió: “Volvé con Juana”, a lo que Sebastián contestó con una foto de Timoteo envuelto en una toalla y la frase: “No me fui a ningún lado”, sugiriendo que, más allá de la separación formal, sigue cerca de su familia y comprometido con el bienestar de su hijo recién nacido.

Otra pregunta fue en la misma línea: “Arréglense con Juanaaaa”. El instructor respondió con una imagen de ambos caminando juntos por la playa y la frase: “Estamos en un gran momento… sujeto a modificación sin previo aviso”, dejando entrever que, aunque su relación de pareja haya cambiado de formato, mantienen un trato cordial y flexible, abierto a lo que la vida y las circunstancias puedan depararles.

Sebastián no descartó la posibilidad de reconciliarse con Juana

Además, recibió un mensaje que lo definía como “un PADRAZO” y él eligió contestar con honestidad sobre los desafíos cotidianos de la paternidad: “Lo intento todos los días… a veces me sale, a veces me lo duerme Jua en 8 segundos. Capacitación permanente”, escribió junto a una foto de sus hijos mayores disfrutando de una tarde al aire libre, mostrando que el aprendizaje y la entrega son parte de su rol como papá.

A través de este ida y vuelta con sus seguidores, Graviotto dejó en claro que, más allá de las etiquetas y las definiciones, la prioridad es la familia y el bienestar de los chicos. Mostró sensibilidad, sentido del humor y una apertura poco habitual, abriendo la puerta a una convivencia flexible y madura, en la que el diálogo y el afecto siguen siendo los pilares fundamentales. Así, Sebastián Graviotto se sumó a la tendencia de las familias modernas que, más allá de la separación, buscan construir nuevos modelos de vínculo, basados en la presencia, el amor y la honestidad cotidiana.

En medio de esta separación y la llegada del pequeño Timoteo, Sebastián quedó en el medio de una tormenta por no haber estado presente el día que nació su tercer hijo, segundo con Repetto, y fue señalado como un padre abandónico. En este contexto, la influencer salió en defensa de su ex, lo hizo desde sus redes sociales, el espacio en el que suele compartir los detalles de su vida cotidiana y en el que esta vez buscó ponerle un freno a una discusión que, según dejó en claro, había tomado una dimensión injusta.“No es un padre abandónico”, aseguró, al referirse a su ex y al padre de sus hijos.

"Sujeto a modificación", fue la frase que eligió el instructor de ski (Instagram)

El descargo comenzó con una confesión que llamó la atención de sus seguidores. “Estamos todas con el tema de que Sebi dio una nota, con que Sebi subió un reel… y yo no lo puedo ver. Me lo mandan y me llega como ‘no podés verlo’ porque me tiene bloqueada”, contó entre risas y sorpresa, revelando una particularidad del vínculo actual que mantiene con su ex. La frase hizo ruido de inmediato, sobre todo porque ambos comparten hijos y continúan ligados en la crianza. Sin embargo, ella no puso el foco en ese detalle sino en la necesidad de aclarar su postura frente a las acusaciones que se instalaron.

Lejos de alimentar el escándalo, Juana fue directa. “Primero, Sebastián no es un padre abandónico”, afirmó sin rodeos. Y enseguida hizo una distinción que consideró fundamental: “Es un padre que sí, es verdad, que hay un montón de momentos en los que no está presente porque trabaja afuera. Después es otra discusión si esa elección es correcta o no”. Con esas palabras, la actriz dejó en claro que para ella una cosa es no estar físicamente en determinados momentos por motivos laborales y otra, muy distinta, es abandonar un rol o desentenderse de un hijo.