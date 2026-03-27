Panamá

Antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud inicia recorrido nacional en Panamá

El evento reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países que competirán en 23 disciplinas del 12 al 25 de abril

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La antorcha recorrerá las 10 provincias y 2 comarcas antes de la inauguración. Tomada de Presidencia
La antorcha recorrerá las 10 provincias y 2 comarcas antes de la inauguración. Tomada de Presidencia

El paso de la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 marcó el inicio oficial de uno de los eventos deportivos más relevantes para el país en los últimos años, con un recorrido que abarcará las 10 provincias y 2 comarcas antes de la inauguración prevista para el 12 de abril.

El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino, quien recibió la llama y destacó que este evento representa un momento histórico para Panamá, tanto por su dimensión regional como por su impacto en el desarrollo del deporte nacional.

Durante su intervención, Mulino subrayó que la realización de estos juegos responde a una decisión del Gobierno Nacional respaldada por recursos públicos, señalando que el objetivo es garantizar que Panamá mantenga un compromiso sostenido con el deporte.

El mandatario afirmó que este tipo de iniciativas buscan evitar que los proyectos deportivos dependan de cambios de administración, al tiempo que resaltó que la organización del evento permite proyectar al país como anfitrión de competencias internacionales de alto nivel.

El evento reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), quienes competirán en 23 disciplinas deportivas, en una cita que se extenderá del 12 al 25 de abril.

Se trata de una competencia dirigida a jóvenes entre 14 y 17 años, que forma parte del calendario regional y se realiza cada cuatro años, sirviendo como plataforma de desarrollo para futuras generaciones de atletas que aspiran a competir en eventos de mayor escala.

Mulino también aprovechó el acto para enviar un mensaje directo a la delegación panameña, destacando que representar al país ya constituye un logro significativo en la carrera de cada atleta.

El Centro de Alto Rendimiento será una de las sedes principales del evento. Tomado de la Presidencia
El Centro de Alto Rendimiento será una de las sedes principales del evento. Tomado de la Presidencia

El presidente instó a los jóvenes a competir con la frente en alto, recordándoles que cuentan con el respaldo de todo el país. Además, resaltó la importancia de recibir a las delegaciones extranjeras con un enfoque de hospitalidad y apertura, en línea con la proyección internacional que busca Panamá.

El protocolo incluyó la entrega de la antorcha a los atletas juveniles Julieta Escobar e Ian Mata, quienes serán los encargados de trasladarla en su recorrido inicial hacia la provincia de Chiriquí, desde donde comenzará su trayecto nacional.

La llama simboliza el espíritu de unidad, competencia y hermandad regional, y su recorrido busca involucrar a distintas comunidades antes del acto inaugural en el Estadio Rommel Fernández.

En el acto también se destacó el papel de las autoridades deportivas, incluyendo a la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, quienes han liderado los preparativos del evento.

Según Ordoñez, la organización de los juegos ha contado con un 95% de mano de obra panameña, lo que refleja un esfuerzo local en áreas como logística, diseño y ejecución de la competencia.

La mascota oficial del evento es una rana dorada llamada Antón. Tomado de la Presidencia
La mascota oficial del evento es una rana dorada llamada Antón. Tomado de la Presidencia

Como parte de la infraestructura que respaldará el evento, el presidente inauguró recientemente el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, un complejo de más de 94,000 metros cuadrados que cumple con estándares internacionales y que será utilizado tanto para los juegos como para el desarrollo futuro del deporte en el país.

Mulino destacó que estas instalaciones permiten a Panamá ubicarse en un nivel competitivo superior, al contar con espacios adecuados para entrenamientos y competencias internacionales.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud fueron creados en 2012 y su primera edición se realizó en Lima en 2013, consolidándose como una plataforma regional para el desarrollo del talento juvenil.

En esta edición, Panamá busca posicionarse como un centro deportivo regional, combinando deporte, cultura y turismo en una estrategia que apunta a fortalecer su presencia en el ámbito internacional.

El gimnasta colombiano Ángel Barajas (der.) llegó a siete medallas de oro tras la jornada del domingo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022. Foto: cortesía COC
Jóvenes de 14 a 17 años competirán en esta cita regional organizada por ODESUR. Foto: cortesía COC

El lema de esta edición, “A otro nivel”, refleja la intención de elevar los estándares de organización, experiencia y rendimiento, en un evento que no solo se centra en la competencia, sino también en la formación integral de los atletas.

La mascota oficial, una rana dorada llamada Antón, y el diseño de las medallas, inspirado en una mariposa, forman parte de la identidad visual de una competencia que busca dejar una huella en el deporte regional.

Con el inicio del recorrido de la antorcha, Panamá entra en la fase final de preparación para un evento que pone a prueba su capacidad organizativa y logística, al tiempo que representa una oportunidad para proyectar al país en el escenario deportivo internacional.

La expectativa ahora se centra en el desarrollo de las competencias y en el impacto que este evento pueda tener en el fortalecimiento del deporte juvenil y la imagen del país en la región.

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