La furiosa crítica del entrenador de Francia por la nueva regla FIFA para el Mundial 2026: “Lo arruinan todo”

El entrenador de Francia Didier Deschamps se refirió a las pausas de hidratación obligatorias (Crédito: Reuters/Brian Snyder)

El 7 de diciembre de 2025, la FIFA confirmó la implementación de una pausa por hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo. La medida se aplica más allá de las condiciones meteorológicas y se produjo después de varias críticas por las altas temperaturas en el Mundial de Clubes. Un campeón del mundo criticó esta decisión al término de uno de los principales amistosos de esta semana en la fecha FIFA.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, quien levantó la Copa del Mundo como jugador en 1998 y como técnico en 2018, fue consultado por estos parates forzados, luego de imponerse 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium de Massachusetts, en los Estados Unidos. “Está bien para ustedes, los que transmiten, tener una pausa para la publicidad, pero esos tres minutos cambian el fútbol... No importa el equipo, si está en un buen momento, tres minutos lo arruinan todo”, expresó en charla con el canal francés TF1.

Deschamps puso el foco en la información publicada este mes por The Athletic, que confirmó que la casa madre del fútbol permitirá anuncios televisivos durante estas interrupciones.

Cabe remarcar que la determinación original fue confirmada por el Director de Torneos de Estados Unidos para el Mundial, Manolo Zubiria, en la Reunión Mundial de Radiodifusores celebrada en Washington DC: “En cada partido, independientemente de dónde se juegue, si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos. Serán tres minutos desde el pitido final hasta el final de cada tiempo”.

Enzo Fernández fue uno de los primeros en referirse a las altas temperaturas en el Mundial de Clubes (Crédito: AP/Frank Franklin II)

El comunicado divulgado por la FIFA afirma que se busca “garantizar las mejores condiciones posibles para los jugadores” en base a la experiencia en el último Mundial de Clubes. De hecho, el volante del Chelsea, Enzo Fernández, se había referido a las altas temperaturas en cada partido, según reflejó la BBC: “Sinceramente, el calor es increíble. El otro día tuve que tumbarme en el suelo porque estaba muy mareado”.

El mediocampista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, fue en la misma sintonía: “Nadie en Europa está acostumbrado a jugar con este calor, pero es lo mismo para todos. Hacía un calor terrible, tenía los dedos de los pies que me dolían, las uñas me dolían... no podía ni frenar, ni arrancar. Es increíble, pero como para todos es igual no hay queja”. Y Jude Bellingham, figura del Real Madrid, aseguró que “es muy difícil jugar con este calor”.

Además, la 140ª Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) arrojó mayores definiciones en torno a una premisa: el tiempo real de juego deja de ser negociable. Se buscarán menos interrupciones, más continuidad y herramientas concretas para el árbitro.

Didier Deschamps dejará de ser el entrenador de la selección mayor de Francia después del Mundial (Crédito: Reuters/Brian Snyder)

Las modificaciones se basan en diferentes facetas del juego. Si se comprueban demoras en la realización de los saques de banda y saques de arco, se hará una cuenta visual de cinco segundos. Si la pelota sigue sin estar en juego, el lateral pasará al otro equipo y el saque de arco se transformará en tiro de esquina para el rival. También los jugadores sustituidos tendrán un máximo de 10 segundos para retirarse de la cancha. Si no ocurre, su reemplazante no podrá entrar hasta la primera interrupción del juego transcurrido un minuto de juego (reloj en marcha). Y el VAR podrá intervenir en casos de expulsión por doble amarilla, entre otros cambios.

Por otro lado, Didier Deschamps analizó lo que dejó el triunfo con 10 hombres (fue expulsado Dayot Upamecano) gracias a los goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike: “Es una victoria bonita porque es contra Brasil. Hace once años, recibimos una dura derrota (1-3 en 2015); en ese momento había mucha diferencia entre ellos y nosotros. No diré que esa diferencia se ha invertido, pero lo que fuimos capaces de hacer en el primer tiempo y después, cuando nos quedamos con 10 jugadores: control técnico, relación técnica entre los mediocampistas y los cuatro ofensivos, son aspectos interesantes”.

Deschamps adelantó que hará “muchos cambios” con vistas al segundo amistoso de este domingo desde las 16 (hora argentina) ante Colombia y no descartó modificar los once apellidos de una formación a otra: “Esa era la idea. Quiero ver a los jugadores”.