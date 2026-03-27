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El pancho más caro del mundo se vende en el Miami Open: cuánto cuesta y qué ingredientes tiene

En el predio del Hard Rock Stadium, donde se juega el segundo Masters 1000 del año, una propuesta gastronómica rompe todos los moldes: un hot dog con pan de croissant, carne wagyu y caviar

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La mejor tenista de la actualidad recibió el exclusivo hot dog de regalo. Y así reaccionó

La ciudad de Miami ha sido históricamente un epicentro de contrastes. Su identidad multicultural, forjada como puerta de entrada al mundo latino y enriquecida por la convivencia de diversas comunidades, la convirtió en un polo donde conviven sabores, estilos y -especialmente en los últimos años- grandes capitales.

El desembarco de inversiones internacionales -entre ellas, de origen ruso- y el impulso posterior a la pandemia moldearon una nueva versión de la ciudad: más exclusiva, más ostentosa y con propuestas cada vez más sofisticadas. Ese fenómeno también impactó de lleno en uno de sus eventos deportivos más importantes, el Miami Open, que se disputa en el Hard Rock Stadium.

El torneo, que forma parte de la categoría Masters 1000 del circuito ATP, elevó su perfil en los últimos años de la mano de Stephen M. Ross, propietario del estadio y de los Miami Dolphins de la NFL. La incorporación de la Fórmula 1 al predio, con el Gran Premio de Miami, terminó de consolidar una impronta marcada por el lujo, la exclusividad y los detalles de alto nivel.

Cuánto cuesta comer en el Miami Open

En ese contexto, la experiencia para el espectador excede ampliamente lo deportivo. El paseo de stands de patrocinadores y el patio gastronómico ofrecen un recorrido global en sabores: sushi por 24 dólares, tacos mexicanos por 23, shawarma por 24, pizzas por 25 y hamburguesas en combo por 22. Las opciones más livianas, como ensaladas, rondan los 19 dólares, mientras que las bebidas también reflejan el estándar del lugar: cervezas a 12 dólares, gaseosas a 7 y agua a 5.

Aryna Sabalenka probó el pancho más caro del mundo
Aryna Sabalenka, la mejor tenista de la actualidad, prueba el pancho más caro del mundo

Sin embargo, entre tanta oferta internacional, hay una propuesta que se roba todas las miradas. En un espacio ambientado con música en vivo y estética cuidada, el clásico pancho -símbolo de la comida rápida- se reinventa en Miami con versiones gourmet que combinan ingredientes de alta gama con presentaciones sofisticadas.

Entre las variantes se encuentran The American (21 dólares), una versión clásica con mayonesa, pavo y queso cheddar; The Italian (22 dólares), que suma ricota batida, mortadela, pesto de pistachos de Sicilia y miel trufada; y The French (23 dólares), con jamón de París, queso Beurre de Barrate y mostaza de Dijon.

Pero el verdadero protagonista está en el centro del mostrador: el llamado The Golden Glizzy, presentado como el pancho más caro del mundo.

Su precio impacta tanto como su composición: cuesta 100 dólares. La propuesta no escatima en detalles: el pan está elaborado con masa de croissant de panadería premium, mientras que la salchicha es de carne wagyu, una de las variedades más valoradas del mundo, originaria de Japón aunque, en este caso, proveniente de Australia.

Aryna Sabalenka probó el pancho más caro del mundo
El pancho más caro del mundo tiene ingredientes de lujo

Sobre esa base se monta una combinación pensada al detalle: crema fraîche -especialidad francesa de sabor ligeramente ácido-, queso mascarpone y cebolla de verdeo. La coronación, que justifica su nombre y su precio, es una generosa porción de caviar de Ossetra, uno de los más exclusivos del mercado.

El cuidado por el detalle también se traslada al empaque. El producto se presenta en una caja de diseño sobrio, con tonos verdes y detalles en dorado que refuerzan la idea de exclusividad y acompañan la experiencia premium.

Así, en medio de un torneo que reúne a las principales figuras del tenis mundial, la gastronomía también juega su propio partido. Y en ese escenario, este hot dog de lujo se convierte en un símbolo perfecto de la Miami post pandemia: un lugar donde lo tradicional puede transformarse en extravagancia y donde incluso un pancho puede alcanzar niveles impensados de sofisticación y precio.

Aryna Sabalenka probó el pancho más caro del mundo
El pancho se vende a un valor de 100 dólares en el Miami Open

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