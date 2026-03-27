Panamá desplegará más de 26 mil agentes por Semana Santa

Más de 26,596 unidades fueron desplegadas en todo el país por Semana Santa. Cortesía Minseg

El Gobierno de Panamá activó un amplio operativo de seguridad con motivo de la Semana Santa, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en todo el país durante los días de mayor movilización.

El plan contempla el despliegue de 26,596 unidades en 456 puntos de cobertura, en una estrategia que busca brindar protección tanto a nacionales como a extranjeros que se trasladan hacia distintos destinos turísticos y religiosos.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, explicó que este operativo contará con el apoyo de 1,474 vehículos y motocicletas, así como de 42 lanchas para la vigilancia marítima y 18 aeronaves que reforzarán las labores de patrullaje aéreo.

Frank Alexis Abrego, ministro de Seguridad Pública, hizo un llamado a la prudencia y a la corresponsabilidad ciudadana para garantizar una Semana Santa segura en todo el país. Cortesía Minseg

Según indicó, se trata de un despliegue integral que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante este periodo de alta movilidad.

El titular de Seguridad subrayó que la seguridad es una tarea compartida, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y responsabilidad. En ese sentido, reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo.

“Si va a conducir, no consuma alcohol”, insistió, destacando que la prevención es clave para evitar accidentes y garantizar que las familias regresen seguras a sus hogares.

Como parte de las acciones, la Policía Nacional instalará 150 puntos de control y vigilancia distribuidos en 18 zonas policiales, con el respaldo de 997 vehículos entre autos y motocicletas. Estas medidas buscan reforzar la presencia policial en carreteras, terminales de transporte, templos y sitios de alta concentración de personas durante las celebraciones religiosas.

La Policía Nacional instalará 150 puntos de control en 18 zonas policiales. Cortesía Minseg

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval tendrá a su cargo la supervisión de 63 playas, 15 islas, 34 puertos y 11 aeropuertos, además de mantener nueve puntos de control estratégicos. Este componente del operativo contará con 148 medios aeronavales, incluyendo helicópteros, lanchas, aviones y vehículos, con el fin de garantizar la vigilancia en áreas costeras y de difícil acceso.

El Servicio Nacional de Fronteras reforzará su presencia en 86 áreas de cobertura, que incluyen centros religiosos, rutas de procesiones, balnearios, playas y ríos. Para estas labores, dispondrá de 231 vehículos y medios navales, mientras que el Servicio Nacional de Migración atenderá 49 puestos de control migratorio con el apoyo de 47 vehículos, facilitando el flujo ordenado de personas en los puntos de entrada y salida del país.

Las autoridades destacaron que este operativo se basa en una estructura de mando y control que permite una coordinación efectiva entre las distintas entidades de seguridad.

La estrategia incluye patrullajes constantes, puestos de control, asistencia de emergencia a través del SUME y un sistema de comunicación interinstitucional que busca actuar con precisión ante cualquier incidente.

Como referencia, durante la Semana Santa del año pasado, más de 86 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país. En ese periodo se registraron 432 personas aprehendidas, de las cuales 251 correspondieron a boletas de oficio, 110 por faltas administrativas, 57 por flagrancia y 14 por casos de microtráfico, evidenciando el nivel de actividad que manejan las autoridades en estas fechas.

En Semana Santa de 2025, más de 86 mil vehículos se trasladaron al interior. Tomada del Facebook de la ATTT

Además, en las operaciones del año anterior se realizaron 33 allanamientos, se incautaron 17 armas de fuego y 217 municiones, junto con el decomiso de 109 paquetes de drogas.

También se recuperaron cinco vehículos y se incautaron 579 dólares en efectivo, resultados que reflejan la magnitud del despliegue y la importancia de mantener controles activos durante los días festivos.

Con este nuevo operativo, el Gobierno busca reforzar la seguridad integral y prevenir incidentes en todo el territorio nacional, en un contexto donde miles de personas participan en actividades religiosas y turísticas.

Las autoridades reiteraron que el éxito del plan dependerá tanto de la acción de la Fuerza Pública como de la colaboración ciudadana, en una de las temporadas de mayor movimiento en Panamá.