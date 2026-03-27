El Salvador

Protección Civil de El Salvador desplegará 342 guardavidas durante la Semana Santa

La presencia de profesionales en 180 puntos de monitoreo forma parte de una estrategia coordinada para la vigilancia y prevención de riesgos en playas, lagos y parques, donde se espera una alta afluencia de personas.

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El malecón y parque de diversiones en La Libertad atrae a cientos de turistas anualmente./(Ministerio de Obras Públicas).
El malecón y parque de diversiones en La Libertad atrae a cientos de turistas anualmente./(Ministerio de Obras Públicas).

Con la llegada de la Semana Santa, El Salvador ha puesto en marcha un amplio dispositivo de prevención y protección ciudadana en el marco del denominado “Plan Verano”, cuyo eje central será el despliegue de 342 guardavidas de la Unidad de Guardavidas de Protección Civil. Esta medida busca proteger a los miles de visitantes que se prevé acudirán a las 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos más concurridos del país durante este periodo vacacional.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que estos 342 profesionales de salvamento acuático estarán distribuidos en 180 puntos de monitoreo, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante incidentes en zonas turísticas de alta afluencia. Amaya subrayó que los guardavidas forman parte de un esfuerzo interinstitucional más amplio, que involucra a diversas entidades del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo trabajo se articulará desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), habilitado desde hoy hasta el 6 de abril.

El despliegue de los guardavidas representa solo una parte del dispositivo que el Gobierno ha dispuesto para estas fechas. La estrategia contempla la instalación de puestos de mando en Sonsonate y San Salvador, donde históricamente se registra una importante concentración de feligreses y turistas, especialmente desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Las autoridades prevén que la llegada masiva de visitantes aumente los riesgos asociados a actividades acuáticas y recreativas, por lo que la presencia de personal capacitado y recursos estratégicamente ubicados resulta esencial para la prevención y atención de emergencias.

El lago de Coatepeque es uno de los destinos más visitados durante la temporada de Semana Santa por turistas nacionales e internacionales.
El lago de Coatepeque es uno de los destinos más visitados durante la temporada de Semana Santa por turistas nacionales e internacionales.

En paralelo a la labor de los guardavidas, el Sistema Nacional de Protección Civil suma alrededor de 100,000 personas movilizadas para atender las distintas tareas de control, prevención, vigilancia y respuesta inmediata. Este contingente incluye equipos del Ministerio de Salud (Minsal), el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja salvadoreña y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El director del Sistema de Emergencias Médicas, Carlos Orellana, informó que habrá 17 bases operativas a escala nacional, de las cuales 15 son terrestres, una aérea y una marítima. Además, se contará con más de 100 ambulancias terrestres, así como unidades aéreas y marítimas especializadas para atender cualquier eventualidad. Orellana insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades en todas las actividades al aire libre para minimizar los riesgos, recordando que la prevención es clave para evitar incidentes que lamentar.

A este dispositivo se suma el Cuerpo de Bomberos, que contará con más de 800 efectivos desplegados en todo el país y más de 170 inspectores encargados de labores preventivas. El director de la institución, Baltazar Solano, señaló que el sistema de respuesta estará disponible las 24 horas y recordó a la ciudadanía que el número de emergencia es el 913. Solano hizo énfasis en la necesidad de respetar las recomendaciones viales, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o el uso del celular y respetar los límites de velocidad, ya que las estadísticas muestran un aumento de accidentes y víctimas durante el periodo vacacional.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, brindó declaraciones sobre el despliegue del recurso humano ante las vacaciones de Semana Santa. /(Noticiero El Salvador)
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, brindó declaraciones sobre el despliegue del recurso humano ante las vacaciones de Semana Santa. /(Noticiero El Salvador)

En cuanto a las expectativas turísticas, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eny Aguiñada, indicó que se espera la llegada de 1.7 millones de visitantes a los distintos sitios públicos administrados por el instituto y otras instituciones, así como al centro histórico y playas públicas. Para el turismo internacional, se proyecta recibir 145,000 visitantes, de los cuales el 38% proviene de Guatemala, el 20% de Honduras, el 28% de Estados Unidos y el 14% del resto del mundo.

La coordinación interinstitucional será fundamental para garantizar que la población y los turistas disfruten de las vacaciones con tranquilidad. Las autoridades han reiterado que el éxito del Plan Verano dependerá tanto del trabajo de los equipos de emergencia como de la colaboración de la ciudadanía, haciendo un llamado a acatar las indicaciones y mantener conductas responsables en todos los espacios públicos.

En suma, el despliegue de 342 guardavidas, junto a la movilización de miles de personas en tareas de prevención y respuesta, conforma el mayor esfuerzo de seguridad y protección civil implementado en El Salvador para unas vacaciones de Semana Santa. El plan busca reducir los riesgos y proteger la vida de los visitantes, en un contexto de alta movilidad y concentración de personas en balnearios y lugares turísticos del país.

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