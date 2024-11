Más de 150.000 personas visitaron “Intergaláctico” de Gyula Kosice en el Malba

Durante la inauguración, Mari Carmen Ramírez y Marita García ofrecieron una conferencia magistral sobre la obra de Gyula Kosice

La exposición, curada por Mari Carmen Ramírez y María Amalia García, reunió más de ochenta piezas producidas entre 1950 y 1980, donde se destacan el perfil experimental de su obra y el movimiento es una constante fundamental. Asimismo, se presentó por primera vez en Buenos Aires la obra abierta y procesual La ciudad hidroespacial. Esta instalación, cuyo conjunto más representativo forma parte de la colección del Museum of Fine Arts, Houston (MFAH) desde 2009, condensa años de búsquedas materiales y teóricas, y expresa los deseos de Kosice, quien ya desde la década de 1940 imaginaba a la humanidad asentada en algún lugar más allá de la Tierra.

El museo organizó clases magistrales y talleres inspirados en el legado de Gyula Kosice, además de recorridos públicos bajo el título "Buenos Aires Hidroespacial"

Durante los tres meses que se presentó la exhibición, se realizaron distintas actividades a cargo de las distintas áreas del museo: dos clases magistrales inspiradas en Kosice a cargo de Rafael Cippolini y Fernanda García Lao y un taller dictado por Fernanda Alarcón y Fiorella Talamo. Los artistas Lucía Seijo y Esteban Bellotto realizaron cuatro recorridos en el espacio público con el nombre Buenos Aires Hidroespacial.

Malba ofreció un corto documental gratuito sobre el montaje y un dossier detallado para profundizar en las obras del artista

Durante las vacaciones de invierno, el área de Educación del museo presentó una serie de actividades, recorridos guiados para adultos, familias y en LSA y talleres para descubrir los universos de Gyula Kosice. El mismo equipo, junto con el Planetario, presentaron el programa educativo Un minuto en el espacio, para alumnos de 5º, 6º o 7º grado de escuelas primarias, con el objetivo de integrar el arte y la ciencia.

El catálogo de la exposición, disponible en la tienda, incluye contribuciones de especialistas del ICAA-MFAH y una cronología extensa de la carrera de Kosice

Acompañando la exposición, el MALBA puso a disposición dos piezas de acceso gratuito: un corto documental filmado durante el montaje, que incluye material de archivo, un repaso de sus principales obras y una entrevista a las curadoras; y un dossier gratuito que incluye una guía para profundizar en las obras y temas más relevantes del artista y el listado completo de obras de la exposición.

Además, se publicó un extenso catálogo bilingüe español e inglés de referencia que está disponible en la tienda del museo, editado en colaboración con el ICAA-MFAH (International Center for the Arts of the Americas).

Fotos: Gentileza prensa MALBA.