El Festival de Cine de Mar del Plata homenajeará a Héctor Olivera y Ana María Picchio

Las novedades del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para celebrar la edición número 39 del Festival Internacional de Cine, que conmemora los 70 años desde su fundación en 1954. Este evento, considerado el más importante de América Latina, se llevará a cabo a partir del 21 de noviembre y contará con la proyección de Emilia Pérez, un drama musical dirigido por Jacques Audiard. La película, que representa a Francia en la competencia por el Oscar, incluye en su elenco a Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Adriana Paz y Edgar Ramírez. Este filme ha sido galardonado en el Festival de Cannes con el premio a Mejor actriz, compartido entre sus cuatro protagonistas, y el premio del jurado para Audiard.

La película sigue la historia de Rita, una abogada talentosa, pero desaprovechada, que trabaja en una firma dedicada a encubrir las actividades de grandes criminales. (crédito: BF Distribution)

Además, el Festival anunció que rendirá homenaje a dos figuras destacadas del cine argentino, Héctor Olivera y Ana María Picchio, otorgándoles el Astor de Plata a la Trayectoria. Este reconocimiento se entregará durante la edición número 70 del festival, que se celebrará en octubre de 2024, según la información proporcionada.

Héctor Olivera, director de la emblemática película La Patagonia Rebelde, será uno de los homenajeados. El festival conmemorará los 50 años del estreno de esta obra con una copia restaurada. Olivera, quien asistió a la primera edición del festival en 1954, ha tenido una prolífica carrera en el cine argentino, destacándose como director y productor. Su trayectoria incluye títulos como Las venganzas de Beto Sánchez, La nona y No habrá más penas ni olvido. A sus 93 años, Olivera sigue siendo una figura influyente en la industria cinematográfica.

Rodaje de "La Patagonia rebelde" (“Fabricante de sueños”, de Héctor Olivera)

Por su parte, Ana María Picchio será reconocida por su papel en La tregua, la primera película argentina nominada al Oscar. Picchio, quien debutó en el cine con Breve cielo en 1969, ha tenido una carrera destacada en cine, teatro y televisión. Su interpretación en La tregua como Laura Avellaneda le valió el reconocimiento del público y la crítica. A lo largo de su carrera, ha participado en producciones como Martin (Hache) y Tangos: el exilio de Gardel.

El festival también ha anunciado que la película de clausura será el thriller español Puntos suspensivos, dirigido por David Marqués. La cinta cuenta con la actuación de Diego Peretti y José Coronado, y narra la historia de un escritor que se aísla para trabajar en su nueva novela, solo para ser interrumpido por un periodista con posibles intenciones ocultas. El elenco se completa con las actrices Cecilia Suárez y Georgina Amorós.

"La tregua" fue la película que marcó la carrera de Ana María Picchio

Por primera vez, el festival contará con un país invitado: Japón. Aunque la programación completa aún no está definida, se ha confirmado la presencia de la directora Milwa Nishikawa, quien presentará una retrospectiva de su obra, incluyendo la multipremiada Dear Doctor de 2009 y Under the Open Sky de 2020. Además, se realizará una retrospectiva del legendario director Sadao Yamanaka, con proyecciones de películas como Nezumikozo Jirochi de 1933 y Humanidad y globos de papel de 1937.

El festival también rendirá homenaje al director armenio Sergei Parajanov, con la proyección de tres de sus películas: Las sombras de nuestros antepasados olvidados, El color de la granada”y La leyenda de la fortaleza de Suram. Asimismo, se presentará el documental I Will Revenge this World with Love de Zara Jian, que tendrá su estreno latinoamericano en Mar del Plata.

José Coronado y Diego Peretti en 'Puntos suspensivos'

Para conmemorar los 70 años del festival, se proyectarán títulos que han tenido una trayectoria significativa, como El jefe, de Fernando Ayala y El abrazo partido de Daniel Burman. Esta edición del festival es organizada conjuntamente por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Municipalidad de General Pueyrredón, bajo la dirección artística de Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos. A lo largo de su historia, ha reconocido a numerosas personalidades del cine, consolidándose como un espacio de encuentro para cineastas y amantes del séptimo arte.