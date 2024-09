¿Qué es la filosofía estoica y qué concepto tiene de la felicidad?

Esta filosofía se enfoca en las acciones y actitudes como fuente de control (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo marcado por el estrés, la incertidumbre y el constante bombardeo de información, la búsqueda de la felicidad parece más complicada que nunca. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía de vida que data de hace más de 2.000 años, ofrece valiosas enseñanzas para enfrentar los desafíos del presente.

¿Qué sostiene el estoicismo?

El estoicismo nace como una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. A diferencia de otras corrientes filosóficas de su época, se destaca por ser extremadamente práctico. Los estoicos creen que el universo es un todo armonioso regido por una ley natural y racional, que excluye el azar. Según esta filosofía, todos los eventos externos están fuera de nuestro control y no debemos preocuparnos por ellos. En cambio, debemos enfocar la energía en nuestras propias acciones y actitudes, las que sí podemos controlar. Este enfoque nos insta a aceptar las circunstancias tal y como son, sin intentar cambiarlas, reconociendo que la felicidad y la serenidad provienen de nuestra respuesta interna a estos eventos.

El núcleo del estoicismo se centra en la virtud y la sabiduría. Los estoicos sostienen que la naturaleza humana es racional y que vivir en armonía con la razón y la naturaleza es fundamental para alcanzar el bienestar. La filosofía también enfatiza la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, únicamente nuestras propias acciones y juicios son gobernables, mientras que todo lo demás debe ser aceptado con calma y ecuanimidad.

¿Qué postula sobre la felicidad el estoicismo?

Para los estoicos, la felicidad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el desarrollo interno y en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La verdadera felicidad proviene de la autodisciplina, la virtud y el control sobre nuestras emociones y deseos. Los estoicos enseñan que la única cosa buena intrínseca es la virtud, que incluye la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación. Estas virtudes son vistas como la clave para una vida feliz y plena. Además, los estoicos abogan por la indiferencia hacia las cosas que no están bajo nuestro control, como la riqueza, el estatus social o la fama. Según esta filosofía, aceptar lo que no se puede cambiar y vivir de acuerdo con la naturaleza es el camino hacia la paz interior y, por lo tanto, la felicidad.

Los referentes del estoicismo

El estoicismo ha sido desarrollado y enriquecido por diversos filósofos a lo largo de la historia. Entre los más destacados se encuentran Epicteto, Séneca y Marco Aurelio.

Epicteto (55 - 135 d.C.) fue un antiguo esclavo romano que aseguró que la filosofía es una forma de vida y no solo una disciplina teórica. Sus enseñanzas enfatizan la aceptación de la realidad y el desapego de los deseos materiales.

Séneca (4 a.C. - 65 d.C.), un filósofo y político romano, escribió extensamente sobre la solicitud de la autodisciplina y el control emocional.

Marco Aurelio (121 - 180 d.C.), emperador romano, plasmó sus reflexiones estoicas en su obra “Meditaciones”, donde enfatiza la aceptación serena de las circunstancias y la búsqueda de la virtud.

Sus obras ofrecen guías prácticas y reflexiones profundas sobre cómo vivir una vida en equilibrio, enfrentando los problemas con fortaleza y serenidad.

El uso moderno de la palabra “estoico”

Actualmente, el término se utiliza de forma cotidiana para referirse a una actitud de fortaleza y aceptación ante las adversidades de la vida. Estar “estoico” implica mantener una postura serena, imperturbable y resiliente frente a los problemas y desafíos que se presentan en nuestro día a día. Esta actitud, aunque basada en una filosofía milenaria, sigue siendo extremadamente relevante en el contexto de la modernidad, donde el estrés y la incertidumbre son frecuentes.

La importancia del estoicismo radica en su capacidad para proporcionar herramientas prácticas que nos permitan enfrentar el estrés y la ansiedad del mundo moderno. Su enfoque en el presente, la autodisciplina y la aceptación de lo que no se puede cambiar, nos ayuda a encontrar paz y serenidad. En definitiva, el estoicismo recuerda que la verdadera felicidad no depende de lo que se posea o se logre, sino de la capacidad para enfrentar la vida con serenidad, gratitud y sabiduría. Este enfoque ha llevado a que muchas personas en la actualidad adopten prácticas estoicas en su vida diaria, encontrando en ellas un camino hacia el bienestar y la paz interior.