Filba 2024: uno por uno, quiénes son los 15 invitados internacionales que llegan a Buenos Aires

Entrevistas, diálogos, talleres, lecturas, recitales poéticos, performances, música, conversaciones y biblioteca abierta. Todo eso y mucho más, del jueves 26 y hasta el 29 de septiembre, en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba). Durante 4 días, la propuesta es “escuchar la poesía de lo que expresa el silencio”. Los invitados internacionales se destacan porque vienen de diferentes países: desde Alemania hasta Chile, de Vietnam hasta Colombia, de España hasta Ecuador. A continuación, el listado de extranjeros ilustres:

Charlotte Aigner

Nació en 1966 en Alemania y vive en Viena. Desde 2014 forma parte de la junta directiva de la Sociedad Austríaca Franz Kafka y es psicoanalista desde una aproximación existencialista con consulta propia. Contribuyó al concepto para el rediseño de las salas conmemorativas en la casa donde murió Franz Kafka en Kierling/Klosterneuburg, cerca de Viena. En varias publicaciones aborda la filosofía del arte y del recitado, con texto hablado y danza.

Desde 2013 recita textos libres de Kafka en diversos escenarios y, junto con Žiga Jereb (e inicialmente también con Daniela Gruninger †), integra desde 2014 la formación “Kafka tanzt”, que ha actuado, entre otros, en las Jornadas de Literatura en Graal-Müritz (Mar Báltico), en el Festival Kulturbrücke en Fratres (República Checa), en el Cine Metro de Viena con motivo del Festival Art Visuals & Poetry, en el Museo Essl de Klosterneuburg y en el marco del Simposio Libertad, Arte y Política en el Parlamento austríaco, así como en el marco del Festival Kafka en Vietnam y varias veces en la Sala de Estudio y Conmemoración de Franz Kafka en Kierling y en la Biblioteca de la Abadía de Klosterneuburg.

Actividades en las que participa:

Domingo 29 | 11 y 12 h | Performance. Kafka Tanzt

Alejandra Costamagna

Es escritora y doctora en Literatura. Ha publicado cinco novelas y cinco libros de cuentos. En Alemania recibió el Premio Anna Seghers 2008. Su más reciente novela, El sistema del tacto, fue finalista del Premio Herralde 2018.

Actividades en las que participa:

Domingo 29 | 15 h | #FILBABARRIO / Cata de libros

Jueves 26 | 17.30h | Biblioteca | Panel. Tres narrativas sobre el silencio

Benjamin Labatut

Benjamin Labatut

Nació en Rotterdam, Países Bajos, en 1980. Pasó su infancia en La Haya y a los catorce años se estableció en Santiago de Chile. Es autor de cinco libros: La Antártica empieza aquí, Después de la luz, Un verdor terrible, La piedra de la locura, y MANIAC. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas, y recibido nominaciones a los premios literarios más prestigiosos del mundo.

Actividades en las que participa:

Viernes 27 | 20h | Auditorio | Diálogo. Labatut + Martel

Cynthia Rimsky

Nació en Santiago de Chile en 1962. Ha publicado los libros de narrativa Poste restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, Fui, El futuro es un lugar extraño (2016; Premio Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias), En obra, La revolución a dedo (2020), Los perplejos, La vuelta al perro (2022) y Yomurí (2022) Premio Mejores Obras Literarias 2023. Desde 2012 está radicada en Argentina.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 20 h | Auditorio | Lectura. Llena eres de gracia, María

Luis Carlos Barragán Castro

Nació en Bogotá, Colombia. Es escritor e ilustrador especializado en ciencia ficción. Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e Historia del Arte Islámico en la Universidad Americana del Cairo. Publicó tres novelas: Vagabunda Bogotá, El gusano y Tierra contrafuturo, y esta colección de cuentos: Parásitos perfectos.

Recibió diversos reconocimientos entre los que se cuentan el X Premio de la Cámara de Comercio de Medellín, el Premio George Scanlon, el del Concurso Ucronías Perú, el Carbono Alterado en Uruguay, y la beca de publicación de Idartes para editoriales independientes. Fue nominado al Rómulo Gallegos, al premio Isaac Asimov del Ateneo de Puerto Real y al concurso Mirabilia 27+.

Publicó sus cuentos en numerosas revistas y antologías, y también diseñó las portadas de una docena de libros de ciencia ficción latinoamericana. También se ha desempeñado como director de arte en proyectos audiovisuales de ciencia ficción y como fondista de animación en 2d.

Actividades en las que participa:

Jueves 26 | 11h - Biblioteca | Taller de narrativa: ¿New Weird latinoamericano?

Sábado 28 | 18 h | Entrevista freak: ¿De qué planeta viniste, Barragán?

Viernes 27 | 19h | Biblioteca | Panel. Tan extraño como la ficción

Yuliana Ortiz Ruano

Nació en Esmeraldas, Ecuador, en 1992. Es licenciada en Literatura con mención en Artes y Escritura, docente de investigación de la Universidad de las Artes de Ecuador y DJ de música afro del Pacífico. En poesía publicó Sovoz (2016), Canciones desde el fin del mundo (Libero Editorial, Madrid, 2021) y Cuaderno del imposible retorno a Pangea (Ediciones Libros del Cardo, Valparaíso, 2021 – Recodo Press, Quito, 2021 – Amauta & Yaguar, Buenos Aires, 2022).

Fiebre de carnaval, su primera novela, se publicó en Argentina (Concreto Editorial, 2024), Ecuador (Recodo Press, 2022), España (La Navaja Suiza, 2022) e Italia (Edizioni SUR, 2023).

Actividades en las que participa:

Viernes 27 | 22h | Lectura. Noche de poesía - Ciclo Cicatrices

Sábado 28 | 21 h | Lecturas + Música. Vivir entre lenguas

Sábado 28 | 17.30 h | Biblioteca | Panel. Silenciadas

Žiga Jereb

Nació en Eslovenia en 1980 y se formó como bailarín en el Conservatorio de Danza y Música de Liubliana (1993 – 1999) y en la Escuela de Ballet de la Ópera Estatal de Viena (1999 – 2002). Integró varios conjuntos en Austria y en Alemania de 2001 a 2012, antes de dedicarse de manera independiente desde 2012 a la coreografía y enseñanza.

Además de estas actividades, en la actualidad trabaja como psicoterapeuta en formación bajo supervisión y está finalizando un máster en investigación de danza en la Universidad Privada Anton Bruckner de Linz.

Actividades en las que participa:

Domingo 29 | 11 y 12 h | Performance. Kafka Tanzt

Aleš Šteger

Es un poeta y prosista de Liubliana (Eslovenia). Ha trabajado de forma interdisciplinaria con compositores, músicos, artistas visuales y cineastas. Los libros de poemas y novelas de Šteger se han traducido a más de 20 idiomas y han ganado prestigiosos premios internacionales, como el Best Translated Book Award en Estados Unidos, o el International Spycher Prize en Suiza.

Actividades en las que participa:

Viernes 27 | 22h | Lectura. Noche de poesía - Ciclo Cicatrices

Sábado 28 | 21 h | Lecturas + Música. Vivir entre lenguas

Mar García Puig

Nació en Barcelona en 1977. Es licenciada en Filología Inglesa y tiene un máster en Lingüística. Es autora de La historia de los vertebrados (Random House, 2023), galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona, Vanity Fair y No llegiu.

Publicado también en catalán (La Magrana, 2023), será traducido al francés, inglés y portugués próximamente. Editora y traductora de profesión, ha colaborado en medios como El País, La Vanguardia, El Periódico, El Diario o Público, y tiene una sección en el programa de Catalunya Radio Les dones i els dies.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 17.30 h | Biblioteca | Panel. Silenciadas

Jueves 26 | 17.30h | Hall central | Recorrido literario. Una colección en texto

Luis López Carrasco

Nació en Murcia, en 1981. Es cineasta y escritor. Cofundador del colectivo audiovisual Los Hijos, su trabajo como director ha sido proyectado en numerosos festivales internacionales y centros de arte contemporáneo en distintas ciudades españolas, así como en Londres, Mánchester, París y Nueva York. Su última película, El año del descubrimiento, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ha ganado numerosos galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan los Premios Goya a mejor película documental y mejor montaje.

Es coautor del libro La aritmética de la creación. Entrevistas con productores del cine español contemporáneo y en 2014 publicó Europa, narrativa breve enmarcada en la ciencia ficción. En la actualidad trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Actividades en las que participa:

Viernes 27 | 19h | Biblioteca | Panel. Tan extraño como la ficción

Jueves 26 | 17.30h | Hall central | Recorrido literario. Una colección en texto

Jesse Ball

Nació en Nueva York en 1978. Es narrador y poeta. Autor de una quincena de libros, obtuvo los premios Plimpton y Gordon Burn, fue candidato al National Book en 2015 y la revista Granta lo incluyó en la selección de los Mejores Narradores Jóvenes de Estados Unidos. Su obra fue traducida a más de veinte idiomas. En castellano, se publicaron Toque de queda, Cómo provocar un incendio y por qué, Los niños 6 y Cuando comenzó el silencio, estos últimos tres por Sigilo.

Además de sus novelas y colecciones de poesía, cuento y prosa breve, escribió un libro en colaboración con Brian Evenson e ilustrado por Lili Carré –The Deaths of Henry King–, un manual sobre el sueño lúcido dirigido a niños y a personas que están en prisión –Sleep, Death’s Brother– y un manual de procedimientos para profesores de escritura –Notes on My Dunce Cap–. Su libro más reciente es Autorretrato.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 18.30 h | Auditorio | Diálogo. La paradoja de escribir el silencio

Viernes 27 | 11h - Auditorio | Charla magistral. Nuestra propia versión

Mallory Craig-Kuhn

Es escritora, traductora literaria y tallerista. Es magíster en literatura por la UBA y la Universidad de Antioquia (Colombia) y especialista en ciencia ficción, new weird y novela negra. Su primera novela, Divino neón, fue publicada por Ediciones Ayarmanot en 2024.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 18 h | Entrevista freak: ¿De qué planeta viniste, Barragán?

Mónica Zwaig

Nació en 1981 y se crió en Francia. A los 26 años viajó a Argentina, donde vive desde entonces. Publicó la novela Una familia bajo la nieve (Blatt & Ríos, 2021) que fue seleccionada entre los diez finalistas del premio Nacional de novela Sara Gallardo 2022. En el 2023 publicó La Interlengua, su segunda novela (Blatt & Ríos). Es creadora con Félix Bruzzone y Juan Schnitman de la obra Cuarto Intermedio (2018). Además es abogada en derechos humanos, dramaturga, actriz y traductora.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 21 h | Lecturas + Música. Vivir entre lenguas

Makenzy Orcel

Es un escritor haitiano nacido el 18 de septiembre de 1983 en Puerto Príncipe, Haití. Es autor de la aclamada novela Les Immortelles, un testimonio descarado y hechizante, en el que da voz a una prostituta haitiana, publicado en castellano como Las inmortales por la editorial argentina Malisia.

En 2011, publicó Les Latrines (Mémoire d’encrier) en la que continúa su exploración de los bajos fondos, en el laberinto de los barrios marginales de Puerto Príncipe. En 2016, Makenzy Orcel publicó L’Ombre animale (Éditions Zulma). Esta obra le valió varios galardones en 2016, entre ellos el premio Louis-Guilloux y el premio Littératuremonde.

Une Somme humaine (Rivages) se publicó en agosto de 2022. Elogiada por la prensa, fue finalista del Premio Goncourt y ganadora de la primera edición del Choix Goncourt del Río de la Plata. En 2024 la editorial argentina Malisia publicó su novela Las inmortales.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 21 h | Lecturas + Música. Vivir entre lenguas

Jueves 26 | 17.30 h | Hall central | Recorrido literario. Una colección en texto

Viernes 27 | 10 h | Clínica de traducción. Traducir los abismos

Nell Leyshon

Nació en Glastonbury, Inglaterra en 1962. Es novelista y dramaturga. Estudió Arte y trabajó como productora en televisión antes de dedicarse a la escritura tras el nacimiento de su segundo hijo. Fue galardonada con el Premio Evening Standard Theatre por su obra teatral Comfort Me with Apples. Bedlam fue la primera obra escrita por una mujer representada en el Shakespeare’s Globe Theatre.

Su primera novela, Black Dirt (2004), fue candidata al Orange Prize y finalista del Commonwealth Book Prize. En 2008 publicó Devotion. Sexto Piso publicó en castellano en 2013 Del color de la leche, que fue elegido Libro del Año por el Gremio de Libreros de Madrid, El show de Gary en 2016, El bosque en 2019 y La escuela de canto en 2022.

Actividades en las que participa:

Viernes 27 | 18.30 h | Auditorio | Diálogo. Gramática de lo cruel

Sábado 28 | 12:30 h | Entrevista. Nell Leyshon en Primera Persona

Katya Adaui

Finalista del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero 2024 por Un nombre para tu isla. Autora de los libros de cuentos Geografía de la oscuridad (Premio Nacional de Literatura 2023 de Perú); Aquí hay icebergs (traducido al inglés por Charco Press) y Algo se nos ha escapado. Y de las novelas Quiénes somos ahora (Mapa de las Lenguas, 2023) y Nunca sabré lo que entiendo.

También es autora de cuatro libros infantiles, entre ellos, Otra cosa (Premio White Ravens 2023, Premio Fundación Cuatrogatos 2023 y seleccionado por la Feria Infantil del Libro de Boloña en su Braw Amazing Bookshelf 2023). Vive en Buenos Aires, donde enseña el taller de narrativa en la Carrera Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Actividades en las que participa:

Domingo 29 | 16 h | #FILBABARRIO | Recorrido talleres. Obra en construcción

Kim Thúy

Nació en Vietnam en 1968. A los diez años abandonó Vietnam junto con una oleada de refugiados conocidos en los medios de comunicación como “la gente del barco” y se instaló con su familia en Quebec, Canadá. Licenciada en Traducción y Derecho, ha trabajado como costurera, intérprete, abogada y propietaria de un restaurante.

La autora ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Governor General’s Literary Award en 2010, y fue una de las 4 finalistas del Premio Nobel Alternativo en 2018. Sus libros han vendido más de 850.000 ejemplares en todo el mundo y han sido traducidos a 31 idiomas y distribuidos en 43 países y territorios. Kim Thúy vive en Montreal, donde se dedica a escribir.

Actividades en las que participa:

Sábado 28 | 21 h | Lecturas + Música. Vivir entre lenguas

Jueves 26 | 18 h | Auditorio | Lecturas. Shhh.. Secreto

Sábado 28 | 18.30 h | Auditorio | Diálogo. La paradoja de escribir el silencio