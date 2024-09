Llega la cuarta edición del Festival No Convencional

El Festival No Convencional regresa a Buenos Aires con una programación interdisciplinaria a partir del 9 de octubre. De izquierda a derecha, de arriba abajo, Maricel Álvarez, Martín Bauer, Bruno Lo Bianco y Sebastián Verea

El Festival No Convencional, conocido por su enfoque innovador y su capacidad para integrar diversas disciplinas artísticas, celebrará su cuarta edición a partir del 9 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Este evento, dirigido y programado por Martín Bauer y organizado por 4′33″ música contemporánea y artes escénicas, se ha destacado desde su creación en 2021 por presentar espectáculos en formatos y lugares inusuales, como parques, estacionamientos, ámbitos deportivos y antiguos teatros.

La edición de este año comenzará con la obra Field of Vision de Michael Gordon, una pieza para 39 percusionistas que se interpretará junto al Puente de la Mujer –Juana Manuela Gorriti al 900, C. A. B. A.– en Puerto Madero. Este evento se enmarca en la Bienal de Arquitectura que se desarrollará en Buenos Aires durante esos días. La obra, dirigida por Bruno Lo Bianco, fue un encargo del Caramoor Center for the Arts y se estrenó en julio de 2022. Utiliza instrumentos de percusión afinados especialmente, como bombos, rocas, ramitas, metales industriales y gongs, para explorar la experiencia física y perceptiva de la música y el sonido.

El 10 de octubre, el hall de la Fundación Santander – Av. Paseo Colón 1380, C. A. B. A.– será el escenario de Emily likes the TV, una playlist escenificada para actriz y seis músicos. Bajo la dirección de Emanuel Fernández y con la participación especial de Maricel Álvarez, la obra presenta miniaturas musicales de John Cage que dialogan con poemas de Gertrude Stein, Lucinda Childs y Christopher Knowles. Esta pieza combina música y poesía en un entorno que evoca el experimentalismo de Fluxus y el minimalismo.

El 13 de octubre, el Cementerio Británico –Av. Elcano 4568, C. A. B. A.–acogerá la presentación de El libro de los huesos por el ensamble de percusión Tambor Fantasma. Este proyecto gira en torno a la temática del sonido de los huesos en el imaginario de la muerte, incluyendo obras de compositores como Giacinto Scelsi, Yoshihisa Taira, Brian Ferneyhough, Hugo Morales Murguía, Mario Ficarelli, Martín Gendelman y Michael Gordon. La obra no busca un relato literal, sino que explora la música de un funeral imaginario y otros aspectos sonoros relacionados con la muerte.

La obra “Field of Vision” de Michael Gordon se interpretará junto al Puente de la Mujer en Puerto Madero para la inauguración del festival

El festival concluirá el 26 de octubre en el Parque de la Innovación –Av. Guillermo Udaondo 1003-1133, C. A. B. A.– con la obra Espacio latente, una revisión de la performance Open Score de Robert Rauschenberg. Esta presentación contará con la participación de Sebastián Verea y el laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación. La obra destaca la colaboración entre arte y tecnología, utilizando inteligencia artificial para reinterpretar la performance original.

El Festival No Convencional ha sido un espacio para la innovación y la experimentación artística, presentando en ediciones anteriores obras destacadas como Inuksuit, de John Luther Adams; Experimentum Mundi, de Giorgio Battistelli, y Welt Parlament, de Karlheinz Stockhausen. Este año, todas las propuestas del festival serán de ingreso libre y gratuito, lo que ofrece una oportunidad única para disfrutar de espectáculos que cruzan fronteras disciplinarias en lugares atípicos de Buenos Aires.

Fotos: Gentileza prensa del Festival No Convencional (©Nora Lezano; © Alejandro Held) e Ioni Epelbaum.