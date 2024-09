La masculinidad en un mundo hiperconectado y con imágenes de TikTok

El libro del día: "Swole", de Michael Brodeur

El autor Michael Brodeur se toma el gimnasio demasiado en serio, y a la vez no tan en serio, en su libro “Swole: The Making of Men and the Meaning of Muscles” (Swole: La formación de los hombres y el significado de los músculos), en un esfuerzo por mostrar a los lectores que el mundo excesivamente en línea de la hipermasculinidad es una ilusión y que lo que un hombre puede ser es lo que uno haga de ello.

Brodeur evoca su propia autobiografía para guiar al lector a través de la historia del levantamiento de pesas y el papel de los hombres en la sociedad. Es un hombre de mediana edad, de la Generación X, que se describe a sí mismo como un “cabezón” que se jacta de la profundidad de sus sentadillas y del tamaño de sus bíceps y glúteos, pero también vive una vida como crítico de música clásica para The Washington Post y como hombre gay.

Estas identidades duales se entrelazan a lo largo de “Swole” de Brodeur. La narrativa funciona, la mayor parte del tiempo, pero a veces los capítulos de Brodeur se sienten más como ensayos en miniatura alrededor de un tema más amplio de la masculinidad que como un todo integral.

Michael Brodeur

Celebra los cuerpos masculinos y el deseo de los hombres de ser más grandes y fuertes, y usa el humor y la historia de ídolos como Arnold Schwarzenegger, He-Man y la lucha libre profesional para mostrar cómo las identidades de los hombres han evolucionado y cambiado desde que era un niño luchando por aceptar su propia orientación sexual.

Brodeur parece rechazar la industria moderna del gimnasio que a menudo vende su versión del cuerpo ideal: un lugar donde se perfeccionan los conteos de calorías, se miden los macronutrientes y la microsegmentación de grupos musculares es imprescindible.

En cambio, Brodeur le dice al lector que busque el ideal que quiere: siéntase cómodo al mirarse en el espejo, y sepa que también está bien sentirse algo avergonzado al mirarse en el espejo.

El ex boxeador y 'streamer' Andrew Tate (@COBRATATE)

Brodeur también advierte sobre la creciente influencia que personalidades de internet como Andrew Tate o el Liver King están teniendo en los hombres más jóvenes, o sobre la cantidad interminable de personalidades de TikTok que básicamente esbozan maneras fáciles para que los jóvenes compren y abusen de los esteroides anabólicos.

“A la deriva y presuntamente emasculados por el rechazo masivo de la ‘masculinidad real,’ los hombres están ahora hasta el cuello en una guerra civil imaginaria basada en el internet consigo mismos,” escribe.

“Swole” permite a los hombres celebrar la masculinidad como quieran definirla.

Fuente: AP