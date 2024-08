“Píldora negra”, cómo la extrema derecha empezó por los memes y conquistó la política

El libro del día: "Black pill", de Elle Reeve

En 1993, después del dial-up pero antes de los smartphones, el dibujante Peter Steiner publicó en el New Yorker un dibujo que llegaría a definir los primeros años de la vida online. En el dibujo, un perro de la calle sentado frente al ordenador explica a un terrier: “En Internet, nadie sabe que eres un perro”.

Por aquel entonces, yo tenía 2 años y estaba felizmente desconectada, pero la imagen seguía siendo relevante cuando me conecté por primera vez 11 años después. La viñeta, pensé, era sólo una broma sobre asumir una identidad falsa, algo que hacía en chats tontos todo el tiempo. Decía que tenía 25 años, o que era francesa, o una novelista famosa, y me llevaba un poco del glamour de mis ficciones a mi vida banal. Más tarde me di cuenta de que la magia que conjuraban esas mentiras era menor, pero era magia al fin y al cabo. ¿Cuál era la diferencia, en realidad, entre ser tratado como un cosmopolita y convertirse en uno? Puede que el perro que se hacía pasar por su dueño en la viñeta de Steiner acabara olvidando que alguna vez había sido otra cosa.

Viñeta de Peter Steiner

En Black Pill: How I Witnessed the Darkest Corners of the Internet Come to Life, Poison Society, and Capture American Politics (Píldora negra: cómo fui testigo de cómo los rincones más oscuros de Internet cobraron vida, envenenaron la sociedad y capturaron la política estadounidense), la intrépida corresponsal de la CNN Elle Reeve sugiere que algo parecido le ocurrió al variopinto grupo de fascistas, nacionalistas blancos y machistas que organizaron una concentración neonazi en Charlottesville en 2017. Quizá los racistas residentes de la llamada alt-right se convirtieron en lo que al principio solo pretendían ser. A veces, las fuentes de Reeve le cuentan una historia similar.

Richard Spencer, la cara más visible del neonazismo en Estados Unidos, afirma que el movimiento “empezó como una broma y luego se hizo real”. No en vano, la visión política de la alt-right comenzó como una fantasía digital y se convirtió en una pesadilla viviente: Spencer atribuye la victoria de Donald Trump en 2016 a la “magia de los memes”, es decir, a los esfuerzos concertados de los supremacistas blancos que postean en foros anónimos.

La basura de Internet es infantil, ridícula y, en consecuencia, fácil de subestimar. Pero incluso lo absurdo puede ser peligroso. La “píldora negra” y su léxico y cosmología asociados son algunos de los productos más inanes -y más venenosos- de Internet. Son bromas, pero también son muy serias.

Richard Spencer

La “píldora negra” deriva de la “píldora roja”, que Reeve caracteriza como “la principal metáfora de la política de Internet”. En la película de 1999 Matrix, el protagonista toma una píldora roja y se da cuenta de que su aparente realidad no es más que una ilusión. No vive en una ciudad bulliciosa, sino en una cápsula, donde es alimentado a través de tubos por robots que pretenden mantenerlo dócil. En Internet, la “píldora roja” se refiere a una pepita de conocimiento que expone el mundo putativo como una fachada engañosa. La lógica del tropo es conspirativa. Los hombres que tomaron la píldora roja a principios de los años ochenta se quejaron de los males del feminismo; los chiflados que se la tragaron insistieron en que comprendían los siniestros designios de las élites mundiales. El infame influencer Andrew Tate, detenido recientemente acusado de tráfico sexual, advierte a sus seguidores de la “matriz” de costumbres impuesta por el establishment.

Una vez que “la metáfora de la píldora roja se afianzó”, escribe Reeve, “siguieron infinitas variaciones”. La más nociva de ellas es la “píldora negra”, “un nihilismo oscuro pero alegre”. Quienes sucumben a la potente cápsula creen que “el sistema está corrupto y su colapso es inevitable. No hay esperanza”. La ideología de la píldora negra es la de los desesperados y los desconsolados, como los tiradores en masa y los “incels”, o célibes involuntarios, que creen que están condenados a la soledad eterna en virtud de su intrínseco deshamor.

La escena de las píldoras en 'The Matrix'

La evolución de la píldora roja a la píldora negra ilustra la extraña metástasis de los contenidos en línea, que tienden siempre a oscurecerse. Las fuentes de Reeve lo vieron suceder una y otra vez. Su entrevistado más comprensivo, el programador Fred Brennan, vio con horror cómo el sitio de tablones de imágenes que había construido degeneraba en el caos. Cuando creó 8chan en 2013, esperaba que fuera un refugio para la libertad de expresión, un verdadero mercado de ideas. En lugar de eso, los nazis se infiltraron en el sitio y los usuarios normales huyeron. Los comentarios más extremistas cosecharon la mayor atención, hasta que cada conversación se convirtió en un concurso de provocaciones.

“Esto podría parecer una extraña efeméride de Internet”, reconoce Reeve, pero 8chan acabaría convirtiéndose en la cuna de la ideología extremista QAnon. Cómo se transustanciaron obscenidades marginales de Internet en un movimiento de masas que salió de la pantalla e irrumpió en el Capitolio el 6 de enero de 2021?

La píldora negra es un libro de preguntas, no de respuestas. Por ejemplo, ¿realmente la alt-right “memeizó” el movimiento MAGA de Trump para que existiera, como se jactan sus adherentes? “Ya no hay separación entre el mundo online y el mundo real”, le dice Brennan a Reeve. Pero, de hecho, sus reportajes revelan que el abismo entre las fantasías de un extremista online y su vida, relativamente decepcionante, es a menudo enorme. Un hombre que pasaba “entre catorce y veinte horas al día en Internet” se hizo pasar por un “experimentado líder yihadista”; en realidad, era un veinteañero impotente que vivía con sus padres en Florida. Incluso mientras Spencer tuiteaba que “nunca se debería permitir a las mujeres hacer política exterior”, escribe Reeve, su mujer “le ayudaba a editar un editorial del National Policy Institute”. Es difícil no leer estas actuaciones como patéticos ejercicios de realización de fantasías, aunque los puntos de discusión de la ultraderecha que se originaron en oscuros foros se han convertido en memes de la corriente conservadora dominante.

Jacob Chansley, conocido como el "Bisonte de QAnon", durante la toma del Capitolio de EE.UU., por parte de seguidores del expresidente Donald J. Trump (EFE/Jim Lo Scalzo)

Otra cuestión a la que no se da una respuesta concluyente en Black Pill es si los fascistas son estúpidos. Es asombroso “para la gente inteligente escuchar que muchos de los nazis son realmente inteligentes”, escribe Reeve. “A la gente inteligente se le ha dicho toda la vida que ser inteligente es una virtud e, implícitamente, que la gente inteligente es virtuosa”. Desgraciadamente, “la enferma y triste verdad es que el mundo no está siendo arruinado por monstruos tontos, sino por gente inteligente como nosotros”.

De hecho, los nazis a los que Reeve entrevista suelen tener las ideas mucho más claras sobre el conservadurismo y sus implicaciones que los embajadores más respetables de la ideología. “Estaba acostumbrada a que la gente me mintiera en la cara diciendo que la Guerra Civil fue por los derechos de los estados y no por la esclavitud, que la bandera confederada era por el patrimonio y no por el odio”, recuerda Reeve. Cuando empezó a cubrir a los autoproclamados supremacistas blancos, casi se sintió reconfortada por su franqueza. Uno de ellos admite alegremente: “Todo eso tenía que ver con el racismo, y eso es lo que nos gustaba”.

Los extremistas que aparecen en “Píldora negra” también pueden ser psicológica y políticamente astutos. “Se dan cuenta de que la gente inteligente necesita sentirse como si fueran pensadores lógicos y con principios, así que crean propaganda cringe para que se sientan alienados de los activistas por la justicia social”, escribe Reeve. “La propaganda cringe son vídeos o capturas de pantalla de alguien que aboga por la igualdad a quien provocan un gran arrebato emocional”. Pero aunque Reeve insiste en que los neonazis no son todos idiotas, también describe (comprensiblemente) su enrevesado sistema de creencias como “tan estúpido”.

Elle Reeve, autora del libro

Reeve y sus entrevistados sugieren a veces que el extremismo es una respuesta equivocada a una serie de agravios legítimos. Un partidario de Trump que conoció le preguntó: “¿Por qué la vacuna contra el coronavirus es gratuita, pero la quimioterapia no?”. Ella concluye: “Estaba haciendo una buena pregunta y recibiendo una mala respuesta”. Podría estar hablando de cualquiera de los hombres a los que entrevista. ¿Por qué están tan solos y alienados? ¿Por qué sus dirigentes políticos hacen oídos sordos a sus preocupaciones?

“Si hay grandes desigualdades y no hay cambios dentro del sistema, éste no sobrevive”, afirma Brennan, que padece osteogénesis imperfecta, o “enfermedad de los huesos quebradizos”, que le impide caminar. “Cuando eres discapacitado, puedes sentir que todo el mundo te ve como un bicho raro y que no te quieren en ningún sitio”, cuenta a Reeve. Buscó refugio en Internet, y la retorcida comunidad que encontró allí fue una mala respuesta a la muy buena pregunta de su ostracismo.

Pocos de los personajes de Black Pill se han enfrentado a pruebas tan desalentadoras como la de Brennan, pero muchos están aislados y son autistas - o, en la jerga autoburlona de los foros, “autistas”. Aunque Reeve tiene claro que “el autismo no hace a alguien más propenso a cometer delitos violentos”, un experto le dijo que “los autistas pueden ser especialmente vulnerables a las comunidades extremistas en línea” por tres razones: “Les permite socializar sin ansiedad social”, “la visión rígida del mundo hace que sea más fácil entender cómo funciona el mundo” y “los foros tienen archivos, por lo que pueden retroceder en el tiempo y leer para entender cómo los usuarios hablaban entre sí y luego imitar esas interacciones”.

Cientos de nacionalistas blancos, neonazis y miembros de la «alt-right» marchan durante la manifestación «Unite the Right» en Charlottesville, Virginia, 2017 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

Los nazis encuestados por Reeve estaban a menudo tan confusos como ella acerca de sus motivaciones. Muchos de ellos insistían en que su racismo y su sexismo eran respuestas racionales a la evidencia, pero a renglón seguido admitían que se unieron “al movimiento” porque estaban desesperados por conseguir amistad, pertenencia y una sensación de poder. Una mujer que mantenía una relación con un neonazi preguntó a una amiga si su misoginia iba en serio: “¿Estaba haciendo memes?”. Muchos de ellos no parecían saber si estaban haciendo memes o no.

Puede que Reeve no tenga respuestas, pero sí un acceso increíble. Consiguió hacerse con los correos electrónicos de Spencer, algunos de los cuales contenían reflexiones sospechosas sobre la posibilidad de una alianza de la alt-right con Rusia, y convenció a un antiguo neonazi para que le diera un viejo teléfono móvil lleno de mensajes de texto condenatorios. En la manifestación de Charlottesville, saltó a un camión lleno de supremacistas blancos y mantuvo las cámaras rodando. Persistió en cubrir los excesos más atroces de la extrema derecha incluso cuando se enfrentó a la inevitable avalancha de acoso, en gran parte sexual.

Black Pill es una proeza de reportaje intrépido, y sus ambigüedades y tensiones no son necesariamente debilidades. Por el contrario, apuntan a contradicciones esenciales en el corazón de lo que una vez fue la alt-right y ahora es el Partido Republicano de Trump. Quizá el rasgo definitorio de este movimiento sea su resbaladiza ironía, su negativa a aclarar hasta qué punto su racismo y sexismo son sinceros.

Pero no importa si el ejército online de Trump está dispuesto a imitar a los fascistas como un chiste oscuro o si sus convicciones son auténticas. En Internet, nadie sabe -ni necesita saber- si eres un fascista de verdad. Todo lo que necesitan saber es que estás fatalmente comprometido con el bit.

Fuente: The Washington Post