“Autocracy, Inc.”: cómo los dictadores de hoy trabajan juntos

“Si tienes un presidente inteligente, no son enemigos”, dijo el expresidente Donald Trump sobre Rusia, China y Corea del Norte en un mitin de campaña en Chesapeake, Virginia, el mes pasado. “Harán que les vaya genial”. Trump tiene la costumbre de elogiar a dictadores individuales, con Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un a la cabeza de su lista. En esta ocasión, Trump se refirió a estos países en conjunto, como una alianza autocrática que aparentemente promovería si fuera reelegido.

El reciente ascenso del autoritarismo mundial ha dado lugar a numerosos estudios sobre hombres fuertes, sus cultos a la personalidad y el modo en que utilizan la propaganda, la violencia y otras herramientas de gobierno férreo. La historiadora y periodista Anne Applebaum lleva mucho tiempo describiendo la devastación de los regímenes autoritarios del pasado, así como las amenazas a las que nos enfrentamos en el presente, en libros como Gulag (2003), ganador del Premio Pulitzer, y Twilight of Democracy (2020). Su nuevo libro, Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want to Run the World (Autocracia, Inc: Los dictadores que quieren gobernar el mundo), adopta un enfoque diferente al de la mayoría, analizando las conexiones entre regímenes autoritarios que “trabajan juntos de forma oportunista hacia su objetivo común: dañar las democracias y los valores democráticos, dentro de sus propios países y en todo el mundo”.

Applebaum sostiene que dictadores como los de Irán, Venezuela, China y Rusia se diferencian de los déspotas de épocas anteriores porque sus alianzas nacen menos de puntos comunes ideológicos que de “una determinación despiadada y unívoca de preservar su riqueza y poder personales”. Applebaum sitúa acertadamente el robo institucionalizado cleptocrático en el centro de su análisis. “Para mantenerse en el poder, los autócratas modernos necesitan poder coger dinero y esconderlo sin que les molesten las instituciones políticas que fomentan la transparencia, la responsabilidad o el debate público”, escribe. “El dinero, a su vez, les ayuda a apuntalar los instrumentos de represión”.

El “Inc.” de su título alude a esas prioridades financieras. La “gobernanza” se convierte en una fuente de riqueza ilícita para las élites gobernantes (como cuando Putin saquea Gazprom, el gigante estatal del gas, y otras entidades y exfiltra el dinero a cuentas en el extranjero), y la “política exterior” da prioridad a los acuerdos que mantienen esa riqueza fluyendo. En “Estados mafiosos” como Corea del Norte y Rusia, la actividad principal es el crimen organizado, es decir, la delincuencia organizada por el gobierno.

El libro explora las múltiples formas en que los autócratas colaboran para mantenerse colectivamente en el poder. La represión, el adoctrinamiento y el robo son el centro de sus empresas conjuntas. A menudo se arman mutuamente (Venezuela recibe armas de China, y Rusia de Irán y Turquía) y colaboran en actos de violencia contra disidentes exiliados. Los regímenes también colaboran a través de la propaganda mutua, ya sea China ofreciendo un impulso a Russia Today, controlada por el Estado, o las granjas de trolls rusas amplificando los mensajes de gobiernos y partidos de extrema derecha en el extranjero. Estas redes han dado lugar a la estandarización de los temas de conversación sobre las amenazas demográficas de los inmigrantes no blancos y los musulmanes, y la amenaza que suponen para la tradición las personas LGBTQ+. “La retórica antidemocrática se ha globalizado”, escribe Applebaum.

Estas empresas autocráticas entrelazadas aspiran colectivamente a derribar el orden democrático internacional, que les impone castigos que incluyen sanciones económicas, legislación anticorrupción, embargos y sentencias de la Corte Penal Internacional. Estas prácticas pueden restringir el robo estatal, frenar el comercio y los viajes, y congelar la financiación exterior, provocando potencialmente malestar popular en casa. Applebaum analiza cómo China y Rusia, en particular, tratan de “reescribir las reglas del sistema internacional” para desacreditar las ideas amenazadoras que promueven los derechos humanos y los derechos políticos, junto con las nociones democráticas de responsabilidad, transparencia y solidaridad.

Estos autócratas han adoptado la palabra de moda “multipolaridad” para enmarcar el orden internacional autocrático emergente, y el término impregna el discurso serio de chinos, venezolanos, iraníes y rusos sobre el “derecho al desarrollo”, el “respeto mutuo”, la “soberanía” y la “autodeterminación”. La multipolaridad sitúa a estos regímenes asesinos -incluso a Rusia, a pesar de su guerra de ocupación en Ucrania- como cruzados de la justicia contra las manipulaciones globalistas y el imperialismo democrático, siendo Estados Unidos el cabecilla a derrotar.

Applebaum podría exagerar la novedad de que los autócratas se confabulen para obtener beneficios en lugar de ideología. A finales de los años veinte y principios de los treinta, cientos de fascistas italianos viajaron a Rusia para aprender de los comunistas sobre el Plan Quinquenal de Stalin. Y el Holocausto fue una de las mayores operaciones criminales multinacionales de la historia; atrajo a especuladores-colaboradores a los que puede que no les importara “la cuestión judía”, pero que querían ganar dinero.

Applebaum también sostiene que es miope y anticuado centrarse en “un hombre malo en la cima” -un hombre fuerte- porque las autocracias actuales están dirigidas por redes e infraestructuras de alcance transnacional. Sin embargo, el putinismo y otros regímenes personalistas demuestran que, cuando los dictadores alcanzan cierto nivel de poder, son ellos quienes determinan quién puede participar en esas redes y beneficiarse de ellas. Y puede ser difícil desalojar al “hombre malo de la cima”, como demuestra el poder duradero de Putin.

Autocracy, Inc. es un libro valioso por muchas razones, pero la atención que presta a la creación ilícita de riqueza y a quienes la hacen posible en las democracias es especialmente oportuna. También lo es la recomendación de Applebaum de hacer la guerra a los comportamientos autocráticos dondequiera que se produzcan. Esto requiere un frente unido entre los países democráticos para detener la “violencia sin ley”, aplicar sanciones y desacreditar la propaganda, incluso dentro de sus fronteras.

En nuestro entorno actual, se trata de grandes tareas y de recomendaciones especialmente urgentes para Estados Unidos, porque nosotros también somos parte del problema. Los gestores de fortunas, abogados internacionales y contables a los que contratan los dictadores viven en democracias -principalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos-, al igual que las empresas de relaciones públicas y los grupos de presión que encubren sus crímenes. Muchos estadounidenses probablemente no saben que Dakota del Sur, Wyoming y otros estados de Estados Unidos son ahora importantes centros de actividades cleptocráticas.

Trump no es un protagonista de este libro, pero probablemente ha formado parte durante mucho tiempo de los flujos de capital ilícito que Applebaum examina. Las autocracias canalizaron millones hacia los negocios de Trump mientras era presidente, y sólo China aportó más de 5 millones de dólares. Trump también comparte la mentalidad de esos tiranos transaccionales. “¿Dictadores? No pasa nada. Adelante. Lo que sea bueno para Estados Unidos”, declaró en 2019. Trump puede haber llevado un sombrero MAGA en su mitin de Virginia, pero su creencia de que un “presidente inteligente” podría ayudar a China, Corea del Norte y Rusia a “hacerlo genial” implica que las fuerzas que Applebaum describe se expandirían para incluir a Estados Unidos durante un segundo mandato de Trump.