“Torazo en rodeo ajeno”: los versos del Martín Fierro que explican a la Scaloneta

Un usuario de X vinculó versos del Martín Fierro con 11 jugadores de la Selección Argentina

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se ha posicionado más allá del ámbito deportivo, convirtiéndose en un ícono de la cultura nacional. Un usuario en la red social X, conocido como @algomasanonima, ha captado la atención de muchos al publicar un hilo en el que recita versos del Martín Fierro, vinculándolos con jugadores del equipo campeón de América y haciendo un guiño a Diego Armando Maradona.

En este contexto, el usuario ha relacionado a 11 integrantes de la Scaloneta con fragmentos del famoso poema narrativo de José Hernández. Entre los jugadores mencionados se encuentran figuras prominentes como Lionel Messi, Ángel Di María, y Emiliano “Dibu” Martínez.

Lautaro Martínez – Ida, Canto I, v. 61-66

Por ejemplo, para Lautaro Martínez, se eligió el verso “yo soy Toro en mi rodeo y toraso en rodeo ajeno; siempre me tuve por güeño y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos.” Este verso resalta la valentía y la confianza de Martínez en su habilidad.

Para el defensor Cristian “Cuti” Romero, se citó: “no me hago al lado de la güeya aunque vengan degollando; con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubiando,” reflejando su firmeza y templanza en la defensa.

Rodrigo De Paul, mediocampista de gran influencia en el equipo, fue representado con: “en el peligro ¡qué Cristos! el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha, y de esto naides se asombre; el que se tiene por hombre donde quiera hace pata ancha,” destacando su valentía y adaptabilidad.

El joven delantero Julián Álvarez fue asociado con: “mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del Cielo; no hago nido en este suelo ande hay tanto que sufrir, y naides me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo,” subrayando su libertad y aspiraciones.

Cuti Romero – Ida, Canto I, v. 67-72

Otro defensor, Lisandro Martínez, se relacionó con: “y sepan cuantos escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidá y que a tanta alversidá sólo me arrojó el mal trato,” un reflejo de su disposición frente a la adversidad.

Ángel Di María, cuyo rol en el equipo siempre ha sido primordial, fue representado mediante: “me hice hombre de esa manera bajo el más duro rigor; sufriendo tanto dolo muchas cosas aprendí; y, por fin, víctima fui del más desdichado amor,” marcando su resiliencia.

Emiliano “Dibu” Martínez, reconocido por sus actuaciones claves en momentos críticos, se reflejó en: “nuncia jui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo, yo soy un hombre, ¡qué Cristo!, que nada me ha acobardao, y siempre salí parao en los trances que me he visto,” señalando su valentía incansable.

Rodrigo De Paul- Ida, Canto I, v. 73-78

El capitán del equipo, Lionel Messi, recibió una comparación especial con el verso: “sabe manejar las bolas como naides las maneja; cuanto el contrario se aleja manda una bola perdida y si lo alcanza, sin vida es siguro que la deja,” subrayando su inigualable habilidad en el campo de juego.

Gonzalo Montiel fue representado con: “para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por esperencia lo afirmo: más que el sable y que la lanza suele servir la confianza que el hombre tiene en si mismo,” destacando la importancia de la autoconfianza.

Para Nicolás Tagliafico, se eligió el verso: “bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente; el hombre ha de ser prudente para librarse de enojos; cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes,” resaltando la prudencia y el respeto.

Julián Álvarez – Ida, Canto I, v.91-96

Nicolás Otamendi, veterano en la defensa, fue asociado con: “permítame descansar ¡pues he trabajado tanto!; en este punto me planto y a continuar me resisto; éstos son 33 cantos, que es la mesma edá de Cristo,” destacando su arduo trabajo y su experiencia.

Finalmente, un homenaje especial a Diego Maradona se hizo con el consejo: “su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno; en el mayor infortunio pongan su confianza en Dios; de los hombres, sólo en uno, con gran precaución en dos,” recordando la figura icónica de Maradona en el fútbol argentino.

[Fotos: Capturas de @algomasanonima]