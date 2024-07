El Festival de Cine de Sundance busca ciudad para cambiar de sede

El Instituto Sundance anunció seis finalistas para la nueva sede del festival de cine en 2027 (EFE/George Frey)

El Sundance Institute anunció el viernes seis finalistas en su búsqueda de una nueva sede para el influyente festival de cine. Tras 40 años en Park City (Utah), el festival está estudiando ubicaciones en todo el país para celebrar festivales a partir de 2027, cuando se renueve su contrato actual. La nevada ciudad de montaña, junto con Salt Lake City, seguirá albergando los festivales de 2025 y 2026, y las ciudades de Utah son una de las seis opciones para futuros festivales.

Las otras cinco finalistas son Atlanta; Cincinnati; Boulder (Colorado); Louisville (Kentucky) y Santa Fe (Nuevo México). Estas ciudades avanzan en el proceso de selección tras una competitiva fase de solicitud de propuestas que comenzó en mayo y a la que se presentaron candidaturas de todo el país.

Las posibles ciudades anfitrionas fueron seleccionadas por su capacidad para apoyar el crecimiento del festival de cine y seguirán siendo evaluadas en función de la infraestructura, accesibilidad, lugares de celebración y capacidades logísticas de cada ciudad, así como su alineación con los valores de Sundance.

“A medida que consideramos cuidadosamente esta importante decisión para nuestro Festival, creemos que estos seis finalistas nos ofrecen la mejor oportunidad no sólo para asegurar un futuro sostenible para nuestro Festival, sino también para construir sobre su legado sin dejar de apoyar a la próxima generación de narradores y destacar nuevas y audaces obras de arte”, comentó Ebs Burnough, presidente de la junta del Sundance Institute, y Amanda Kelso, CEO en funciones del Sundance Institute, en una declaración conjunta.

“Agradecemos a todas las comunidades que han expresado su interés y han participado en el proceso, y valoramos la oportunidad de conocer la singularidad de cada lugar”, continúa el comunicado. “Esperamos con impaciencia las visitas a cada una de las ciudades finalistas”.

Sundance ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento para cineastas independientes y ha apoyado las primeras carreras de Christopher Nolan, Quentin Tarantino y otros. Los ganadores del festival suelen convertirse en algunas de las películas más aclamadas del año. El año pasado se estrenó Vidas pasadas, de Celine Song, nominada a mejor película y mejor guión. Otros títulos de Sundance que han llegado a los Oscar son CODA, ganadora del premio a la mejor película en 2022, Summer Of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised) y Minari.

El Sundance Institute señaló que cada una de las ciudades finalistas cuenta con sólidas comunidades artísticas con variados antecedentes culturales y potencial de crecimiento. El festival fundado por Robert Redford ha crecido considerablemente desde su creación.

Sundance valora infraestructura, accesibilidad y alineación con sus valores para elegir la nueva sede (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Redford, que se retiró de los focos de Sundance hace años, expresó en 2016 su preocupación por la posibilidad de que el festival, tal y como existía, se hubiera quedado pequeño en Park City y estaba pensando en formas de evolucionar. Él y su hija, Amy Redford, que forma parte de la junta directiva, han participado en el proceso, según un anuncio de abril sobre la búsqueda de ubicación.

Los alcaldes y gobernadores de cada una de las ciudades seleccionadas han emitido declaraciones en las que expresan su entusiasmo por que el festival se traslade a su ciudad (o permanezca en ella). Las alcaldesas Nann Worel, de Park City, Erin Mendenhall, de Salt Lake City, y Jenny Wilson, del condado de Salt Lake, emitieron un comunicado en el que hacen hincapié en el modelo de doble ciudad anfitriona, probablemente en respuesta a la preocupación de que Park City ya no fuera adecuada para el festival, en constante expansión.

“Nos comprometemos a trabajar en colaboración en una nueva visión de ‘Dos ciudades, una experiencia’ con el objetivo común de revitalizar el Festival con una tradición aún mayor de narración de historias en los próximos 40 años”, afirman las alcaldesas en su declaración. Los miembros del comité de selección del Sundance Institute visitarán cada una de las ciudades finalistas en las próximas semanas y se espera una decisión final a principios de 2025.

Fuente AP