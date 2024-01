Sundance celebra 40 años de historia con una mirada al cine del futuro

ARCHIVO - La marquesina del Teatro Egipcio en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el 28 de enero de 2020. (Foto Arthur Mola/Invision/AP, archivo)

Anna Boden y Ryan Fleck recuerdan la sensación de ser los nuevos en el Festival de Cine de Sundance. En 2004, llegaron a Park City (Utah) armados con un cortometraje titulado Gowanus, Brooklyn, algunas postales promocionales caseras y el sueño de abrirse camino. Su corto no sólo ganó un premio ese año, sino también el apoyo suficiente para hacer la versión en largometraje, Half Nelson, que más tarde le valdría a Ryan Gosling su primera nominación al Oscar.

“Recuerdo estar como, ‘oh Dios mío, este festival lleva 20 años, es un festival tan antiguo...’”, dice Boden. “Ahora han pasado 20 años y nosotros somos los viejos”.

Por supuesto, “viejo” es relativo cuando se trata de un festival de descubrimientos como Sundance, donde los directores recién salidos de la escuela de cine pueden tener la oportunidad de triunfar. Recordemos que Kevin Smith sólo tenía 23 años cuando llevó Clerks a Park City. Como muchos de sus contemporáneos que empezaron en Sundance -incluido Steven Soderbergh, que también llega con una nueva película, Presence-, Boden y Fleck han pasado a proyectos mayores, como Capitana Marvel.

Pero el romance de Sundance no se ha apagado. Su nueva película se estrena en la noche de apertura de la 40ª edición del festival, en el histórico Eccles Theater. Freaky Tales es una carta de amor a la ciudad natal de Fleck, Oakland, en la década de 1980 -sus deportes, su música, su historia y las películas de la época- protagonizada por Pedro Pascal, Jay Ellis, Dominique Thorne y Ben Mendelsohn. “Es una película para amantes del cine”, bromea Boden. “Tiene un pie en la realidad y otro se lanza a la fantasía”.

Pedro Pascal protagoniza "Freaky Tales", la nueva película de Anna Boden y Ryan Fleck

El primer día también contará con los estrenos mundiales de varios documentales de gran repercusión, como Girls State, de Jesse Moss y Amanda McBaine, Power, de Yance Ford, y Frida, dirigido por la montajista Carla Gutiérrez, nominada al Emmy, y que participa en la competición de documentales de Estados Unidos.

Como inmigrante y antigua estudiante de arte, la directora admira desde hace tiempo a Frida Kahlo. En Frida, utiliza las palabras de Kahlo extraídas de su diario, cartas y ensayos para dejar que la artista cuente su propia historia. “Descubriendo sus propias palabras y su propia voz, creo que lo que presentamos es una nueva forma de entrar en su mundo, en su mente y en su corazón, y de entender realmente el arte de una forma más íntima y cruda”, dice Carla Gutiérrez.

Otros documentales que se proyectarán en varias secciones son Daughters, sobre cuatro chicas que se reúnen en un baile con sus padres encarcelados; Gaucho Gaucho, de los realizadores de The Truffle Hunters; Sue Bird: In the Clutch; DEVO; Super/Man: The Christopher Reeve Story; Seeking Mavis Beacon; y The Greatest Night in Pop, con imágenes inéditas de la realización de We Are The World. Los programadores también prevén que Will & Harper, sobre un viaje por carretera que Will Ferrell emprende con su amigo de 30 años que ha salido del armario como mujer trans, será un gran éxito de público.

"Will & Harper" se perfila como una de las películas más populares de esta edición del festival

Como siempre, se espera que acuda a Park City un ejército de celebridades, entre ellas Kristen Stewart, con dos películas muy sonadas (Love Me y Love Lies Bleeding), Saoirse Ronan, Kieran Culkin, Sebastian Stan, Glen Powell, Woody Harrelson, Steven Yeun, Lucy Liu, Danielle Deadwyler, Aubrey Plaza, Melissa Barrera y Laura Linney.

Chiwetel Ejiofor también trae su segundo largometraje, Rob Peace, un drama biográfico sobre la trágica y corta vida de un chico brillante de East Orange, Nueva Jersey, que escribió, dirigió y coprotagoniza junto a Jay Will, Mary J. Blige y Camila Cabello. “He tenido la suerte de estar allí muchas veces como actor y también como director”, cuenta Ejiofor. “Es un sueño llevar esta película allí también. Es una historia americana, es una película independiente y quiere situarse en ese mundo”.

Los programadores de Sundance recibieron 17.435 proyectos para seleccionar los 83 largometrajes que se proyectarán durante 10 días, con una variada mezcla de talentos detrás de las cámaras. Hay nuevos proyectos episódicos de Debra Granik y Richard Linklater, así como 31 debuts en largometrajes.

Kristen Stewart y Steven Yeun en "Love Me", escrita y dirigida por Sam y Andy Zuchero

Gutiérrez es uno de esos directores noveles, al igual que Titus Kaphar, aclamado artista contemporáneo y becario MacArthur que debuta en la narrativa con Exhibiting Forgiveness. Con André Holland y Aunjanue Ellis-Taylor como protagonistas, Kaphar utiliza sus propios cuadros para contar esta historia muy personal de un artista que recibe la visita de su padre distanciado (John Earl Jelks). Quería encontrar una forma de hablar a sus hijos de su experiencia vital y examinar el trauma generacional en un nuevo medio, y se siente honrado de contar con el apoyo del festival.

“Mis películas favoritas son las de Sundance”, afirma Kaphar. “Que me permitan entrar en esta nueva comunidad de artistas, una comunidad de directores y cineastas... Es bastante extraordinario”. El entusiasmo no se pierde en los pilares de Sundance, como Jesse Eisenberg, que lleva acudiendo al festival desde Historias de familia de Noah Baumbach. Este año lleva una película que lleva casi el mismo tiempo queriendo hacer. En A Real Pain, que ha escrito y dirigido, interpreta a un estadounidense que viaja a Polonia con su primo (el premiado Kieran Culkin) para ver de dónde era su difunta abuela, superviviente del Holocausto.

“Trata de cómo vemos el dolor moderno frente al dolor histórico, pero no de forma didáctica. No quería que la película pareciera una tarea”, dice Eisenberg. “Quería que resultara divertida y ligera y que sólo se contemplara así en retrospectiva”.

Jesse Eisenberg lleva a Sundance su nueva película, "A Real Plain", que coprotagoniza junto a Kieran Culkin

La historia de Sundance

Y todo el mundo tiene formas diferentes de experimentar sus películas en Sundance. Boden y Fleck esperan especialmente un público “estridente” en el Eccles. Eisenberg probablemente se retirará cuando se apaguen las luces; sabe por experiencia que eso le pone demasiado ansioso.

“Mis nervios se reorientan un poco hacia la esperanza de que a la gente le guste de una manera holística, más que sólo mi actuación”, concede Eisenberg. También participa en otra película muy esperada: Sasquatch Sunset, de David y Nathan Zellner, en la que él y Riley Keough están irreconocibles como una familia de, sí, ¡pie grandes!

Una postal icónica del Festival de Cine Sundance: la entrada del Egyptian Theatre ubicado en Main Street, Utah (Foto: AP/Rick Bowmer)

El festival fundado por Robert Redford es, en su mayoría, una organización con visión de futuro, pero se toma su tiempo para apreciar el arte que ha surgido a lo largo de cuatro décadas. Basta con echar un vistazo al “top 10 de todos los tiempos” publicado este martes, votado por más de 500 cineastas, críticos y miembros de la industria. La lista de clásicos incluye: Simplemente sangre de Joel y Ethan Coen (décima), Sexo, mentiras y vídeo de Soderbergh (sexta), Get Out de Jordan Peele (tercera) y Whiplash de Damien Chazelle (primera).

La pregunta ahora es qué saldrá del festival de 2024. ¿Verá el público la próxima Antes del amanecer, Memento, Y tu mamá también, Pequeña Miss Sunshine o Perros de la calle, y otras películas que han trascendido sus humildes raíces independientes para convertirse en clásicos de todos los tiempos? ¿Habrá otra nominada al Oscar, o ganadora?

El director del festival, Eugene Hernández, observa una vitalidad en la programación que le recordó sus primeros días, en la década de 1990. “Es una combinación tan rica de películas que creo que muestran una creatividad realmente salvaje y aventurera”, opina. “Eso es realmente nutritivo en un año en el que estamos reconociendo y marcando esta 40° edición de Sundance”.

