Gerónimo Rauch presenta “Las canciones de mi vida” y “Chapter One” en el Teatro Colón

Gerónimo Rauch se presentará en el Teatro Colón el 22 de julio a las 20:00hs.

El cantante argentino Gerónimo Rauch vuelve al Teatro Colón para brindar un único concierto el 22 de julio a las 20. En esta ocasión, Rauch presentará Las canciones de mi vida y Chapter One. Junto a la Buenos Aires Broadway Orchestra, bajo la dirección de Tomás Mayer Wolf.

En las canciones de mi vida incluirá clásicos que han marcado su carrera, como “Bring Him Home”, de Les Misérables, “Music of the Night”, de El Fantasma de la Ópera, “Roxanne”, de Moulin Rouge, “Maria”, de West Side Story, “You’ll never walk alone”, de Carrusel, por mencionar solo algunas.

Además, presentará Chapter One, su nuevo álbum, y un repertorio de canciones compuestas por Frank Wildhorn. Compositor de grandes musicales, como Jekyll and Hyde, Civil War, Lancelot, Death Note, Bonnie and Clyde, y del primer éxito mundial en la carrera de Whitney Houston “Where do broken hearts go”. Chapter One fue grabado en Sevilla, y está compuesto por nueve canciones, tanto en inglés como en español.

