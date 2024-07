Dos versiones de “El Gran Gatsby” reviven el amor de los musicales por la literatura popular

"El Gran Gatsby", musical en Broadway

Chunsoo Shin ha respaldado numerosas producciones de Broadway, incluida una basada en la película Rocky y otra inspirada en la vida de Charlie Chaplin. Pero el empresario teatral nacido en Corea anhelaba hacer un musical basado en una obra literaria popular. Después de evaluar el potencial escénico de varios títulos, se decidió por uno de sus favoritos: El gran Gatsby, la novela fundamental de F. Scott Fitzgerald sobre la incesante búsqueda de un amor anterior por parte de un playboy excéntrico.

“Es un clásico que los surcoreanos leen desde que son jóvenes”, dijo Shin en coreano, interpretado al inglés. “Me sentí un poco diferente cada vez que lo leí”.

Pero otros productores tuvieron una idea similar. Incluso después de que Shin estrenara El gran Gatsby en el distrito teatral de Manhattan este año, otro musical basado en el libro ha estado buscando luz verde en Broadway. Gatsby, dirigida por la ganadora del premio Tony Rachel Chavkin con música de Florence Welch de Florence + the Machine y Thomas Bartlett, hizo su estreno oficial este mes en el American Repertory Theatre (A.R.T.) en la Universidad de Harvard. The A.R.T. show inicialmente se anunció como “Pre-Broadway”, según un aviso de su sitio web. Un representante del programa se negó a comentar sobre sus ambiciones en Broadway y dijo que el equipo creativo no estaba disponible para entrevistas.

La gran batalla por Gatsby ha implicado un nivel de determinación a toda velocidad que sorprende incluso a los productores más experimentados. Basar los espectáculos en propiedad intelectual conocida es una práctica popular en el mundo del espectáculo, pero la posibilidad de que dos Gatsby canten en Broadway revela la desesperación de la industria del teatro por explotar títulos populares y atraer al público a sus escenarios. Entonces, ¿esta nueva adaptación se atreverá a hacerlo realidad?

Hasta ahora, la producción actual de Broadway ha recaudado más de 1 millón de dólares cada semana desde su estreno a pesar de recibir críticas buenas y malas. El programa, protagonizado por Jeremy Jordan en el papel principal y Eva Noblezada como Daisy Buchanan, solo obtuvo una nominación (y ganó) al premio Tony por diseño de vestuario, lo que hace que sus perspectivas de mantener su éxito inicial sean menos seguras.

Jeremy Jordan como Jay Gatsby y Eva Noblezada como Daisy Buchanan en “El gran Gatsby” en Broadway (Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman)

La versión de A.R.T., con un libro escrito por la dramaturga ganadora del premio Pulitzer Martyna Majok, recibió críticas positivas del Boston Globe y Variety, y muchos espectadores acudieron en masa a Cambridge para escuchar la primera partitura musical de Welch. Un productor ganador del premio Tony, que habló bajo condición de anonimato para preservar las relaciones en la industria, dijo que algunos observadores del teatro han etiquetado la versión de Broadway como “El buen Gatsby”, mientras que la de A.R.T. promete ser “El gran Gatsby”.

Los dos programas difieren en tono y enfoque. Gatsby es una producción mucho más melancólica y valiente, con un decorado esbelto adornado por montones de coches aplastados y recubiertos de plata. La música lúgubre de Welch es una mezcla de piano desgarrador y baladas de cuerda, con melodías contundentes que recuerdan a las melodías de Florence + the Machine.

El gran Gatsby de Broadway está marcado por pirotecnia, proyecciones de video realistas y decorados como una plataforma de orquesta en el escenario y el armario del dormitorio de Gatsby, que se asemeja a la pared de una tienda de muebles. La música del show, compuesta por Jason Howland y Nathan Tysen, infunde jazz de la década de 1920 con pop moderno, lo que le da a la producción una energía más alegre.

El conjunto de Broadway luce trajes coloridos, que incluyen tocados llamativos y atuendos brillantes estilo flapper, mientras que en A.R.T. viste un atuendo más discreto y sensual. Quizás ninguna escena acentúe más la diferencia entre las dos producciones que cuando Gatsby se reencuentra con Daisy después de años de separación. En Broadway, el conjunto ayuda a podar el follaje en un lujoso decorado que presenta la cabaña de Gatsby y prepara la comida antes de su visita, mientras que en A.R.T. está llena de algunos personajes principales y un pequeño juego de té.

Chavkin, el director del A.R.T., le dijo al Boston Globe que su espectáculo pretende apoyarse en la crítica de la sociedad que hace la novela. “Creer en Gatsby [el propio Jay] es creer en Estados Unidos, creer en esta promesa de ascensión y en la idea de que todos somos creados iguales, pero ese no es realmente el caso”, dijo Chavkin. “La idea de igualdad es un mito que la gente lucha por hacer realidad todos los días. Creo que el programa intenta mantener tanto la belleza del mito como el dolor de que es un mito en igual medida”.

Cory Jeacoma (Tom) y Solea Pfeiffer (Myrtle) en la premiere de “Gatsby” en el American Repertory Theatre (Foto: Julieta Cervantes / A.R.T.)

Su versión también profundiza más en la historia de fondo de Daisy y Gatsby, incluidos los días previos a la alta sociedad del personaje principal como James Gatz, mientras que la versión de Broadway evita mucha exploración de la cápsula del tiempo. La obra también ofrece dimensiones más completas a personajes como Myrtle Wilson, una mujer de clase trabajadora que tiene una aventura con el marido de Daisy, al ofrecer un vistazo de su vida hogareña y sus motivaciones a través de dos canciones en solitario, y Nick Carraway, el narrador de la obra. En Broadway, Carraway es heterosexual, mientras que en A.R.T. es más complicada, lo que muchos lectores han afirmado que se sugiere en la novela.

Chris Williams, un ingeniero ambiental radicado en Somerville, Massachusetts, que ha visto ambos musicales de Gatsby, dijo: “Es difícil ser más diferentes”.

“La versión de Broadway se parece mucho a la versión cinematográfica de [Leonardo] DiCaprio”, añadió Williams, de 48 años, después de una función reciente en Cambridge. “Esta versión es mucho más abstracta, una caracterización muy diferente, un papel mucho más importante para la mayoría de las mujeres”.

Matthew Segalla, de 25 años, dijo que el musical de A.R.T. se sintió como un comentario directo sobre el mundo actual. “Ésta obviamente adopta un enfoque menos convencional de la historia de ‘Gatsby’. La otra es en gran medida la historia en forma musical”, dijo. “Este fue un poco más sobre la lucha real en general”.

Los musicales duales de Gatsby subrayan el atractivo atemporal de la historia de amor. Este otoño, el Public Theatre de Nueva York planea revivir Gatz, que presenta a artistas leyendo el texto de Fitzgerald palabra por palabra durante más de seis horas en el set de una oficina monótona y desordenada mientras representan escenarios de compañeros de trabajo intercambiando sus tareas de oficina. para roles en el libro. El año pasado, el Park Central Hotel en Midtown Manhattan organizó una adaptación inmersiva, invitando a los miembros de la audiencia a participar en una de las ruidosas fiestas del libro y presenciar de cerca escenas fundamentales.

En Hollywood, la historia se ha adaptado numerosas veces al cine, incluida la versión de Alan Ladd de 1949 como Gatsby, la versión de Robert Redford de 1974, la adaptación de Baz Luhrmann de 2013 con DiCaprio e incluso una versión televisiva de 2000 protagonizada por Paul Rudd como Carraway.

En abril, parado en el entrepiso del Teatro Broadway justo antes de que los miembros del elenco de El gran Gatsby Noah J. Ricketts y Samantha Pauly ensayaran la elegante canción del Acto I “New Money”, el director Marc Bruni dijo que vio similitudes entre los estilos actuales del país. circunstancias y el telón de fondo del trabajo de Fitzgerald.

Noblezada y Jordan en “El gran Gatsby” en Broadway (Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman)

“Esta era una sociedad que estaba saliendo de una pandemia y estaba experimentando nuevas tecnologías”, dijo Bruni. “Cuando miras dónde estamos con la IA y con la tecnología que parece ir por delante de nuestra capacidad para seguirles el ritmo, parece que hay un paralelo directo con lo que todos estamos pasando como sociedad en este momento. y lo que sentían en los años 20″.

A diferencia de las adaptaciones anteriores de El gran Gatsby, los creativos ya no tienen que preocuparse por los derechos. El 1 de enero de 2021, las obras protegidas por derechos de autor de 1925, incluido El gran Gatsby, entraron en el dominio público. (La ley estadounidense generalmente protege las obras protegidas por derechos de autor durante 95 años después de su primera publicación).

Shin dijo que aceptó la perspectiva de múltiples espectáculos basados en la gran novela estadounidense porque la historia ahora puede ser adaptada por cualquier productor de teatro. “Creo que todos los equipos disfrutan de la misma oportunidad de inspirarse en este gran trabajo y luego trabajar en sus propias producciones”, dijo.

Blake Hazard, bisnieta de Fitzgerald y administradora de su patrimonio, dijo que está emocionada de ver a los creativos compartir su visión del trabajo ahora que los derechos de autor han expirado. Aunque ahora las producciones no necesitan contar con el apoyo del patrimonio, Hazard dijo que el patrimonio había tenido noticias de A.R.T. pero no del espectáculo actual de Broadway. Hazard explicó que algunos adaptadores buscan la propiedad en busca de consejos creativos, así como de la bendición de la familia.

“Puede que por un tiempo haya dos Gatsby de Broadway”, dijo. “Este tipo de confusión también puede ser el resultado de no consultar con el patrimonio o ni siquiera comunicarse realmente con él. La producción que ahora está en Broadway fue una sorpresa para nosotros”.

Hazard aclaró que la actual producción de Broadway se había puesto en contacto con Scribner’s, la editorial original de la novela. Durante la primera presentación previa del programa, los miembros de la audiencia recibieron una copia de la novela publicada por Scribner.

Ben Levi Ross (Nick) frente al elenco de “Gatsby” en el American Repertory Theatre (Foto: Julieta Cervantes / A.R.T.)

¿Podrían los musicales de Gatsby que se exhiben simultáneamente, impulsar de alguna manera las perspectivas de ambas producciones, generando revuelo y haciendo de Midtown Manhattan el lugar ideal para los fanáticos de Gatsby de todo el mundo? Es más probable que confundan al público, según Andrew Lippa, compositor y letrista de Broadway. En 2000, el musical off-Broadway de Lippa The Wild Party se presentó al mismo tiempo que el musical de Broadway The Wild Party, ambos basados en el poema épico de Joseph Moncure March de 1928.

“Desde una perspectiva de marketing, es un problema”, explicó. “Un amigo dice: ‘Deberías ver The Wild Party’ y alguien dice: ‘Iré a comprar entradas’, y luego vas a buscar entradas y dices: ‘Espera un minuto’. ¿Hay dos?’”

“Nunca tuvimos que lidiar con ese tema porque nuestro espectáculo no se trasladó a Broadway”, añadió.

Competir para lanzar proyectos similares no es algo desconocido en Hollywood. Dos películas sobre la vida de Truman Capote llegaron con aproximadamente un año de diferencia a mediados de la década de 2000, y la versión protagonizada por Toby Jones como el famoso autor retrasó su estreno para separarse del turno de Philip Seymour Hoffman, por la que ganó el Oscar al mejor actor. Esta última película obtuvo muchos más elogios de la crítica.

El año pasado, HBO estrenó la película Reality, sobre la ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Reality Winner, quien fue encarcelada por filtrar material gubernamental clasificado, mientras que Emilia Jones interpretó recientemente a la misma mujer en una película titulada Winner. Y en 1983, se estrenaron dos películas basadas en el personaje del espía de James Bond, una protagonizada por Roger Moore y la otra por Sean Connery, cada una de las cuales recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla.

La producción de Shin de El gran Gatsby, que tuvo una prueba en el Paper Mill Playhouse de Nueva Jersey antes de cruzar el Hudson, es apenas la segunda vez que el título más popular de Fitzgerald ilumina una marquesina de Broadway. En 1926, el dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Owen Davis llevó la obra al Teatro Ambassador de Broadway y, finalmente, a Chicago, donde muchos estadounidenses se familiarizaron con la obra. Antes de la muerte de Fitzgerald en 1940, la novela sólo había vendido unas 20.000 copias.

Eric Anderson como Meyer Wolfsheim, en el centro, y otros artistas en “El gran Gatsby” en Broadway (Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman)

“Muchas más personas habrían estado expuestas a [la dramatización de Davis] que a la novela misma”, dijo Kirk Curnutt, director ejecutivo de la Sociedad F. Scott Fitzgerald.

A mediados de los años, y millones de ventas de libros después, dos producciones inspiradas en El gran Gatsby recorrieron el país al mismo tiempo: Gatz y una puesta en escena más tradicional del dramaturgo Simon Levy.

“Experimentamos una especie de competitividad, pero las dos producciones eran tan completamente diferentes que en realidad no estábamos compitiendo por los mismos lugares o incluso por la misma audiencia”, dijo el director de Gatz, John Collins.

A diferencia de Gatz, la producción de Levy había llegado a un acuerdo con los herederos de Fitzgerald, dándole a Levy una especie de poder de veto para evitar que Gatz se presentara en varias ciudades, dijo Collins. “Gatz” tuvo que esperar cinco años para llegar a Nueva York porque la producción de Levy esperaba llegar a Broadway. (Nunca lo hizo).

La batalla de la mejor adaptación de Gatsby podría no ser el único duelo por una obra de dominio público este año. La estrella de West Side Story, Rachel Zegler, protagonizará una producción de Broadway de Romeo + Julieta este otoño. Al otro lado del Atlántico, han surgido informes de que Romeo y Julieta, del West End de Lonres, protagonizada por Tom Holland, también está considerando presentarse en Broadway. Quizás los productores detrás de las versiones con ampersand y signo más del clásico de Shakespeare esperen y vean si dos Jay Gatsby detiene la feliz fiesta de la adaptación.

Fuente: The Washington Post