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Panamá eliminará 26 mil sociedades este 31 de marzo

Programa de depuración avanza y supera las 180 mil estructuras disueltas.

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Ya se han eliminado 180,346 personas jurídicas del universo correspondiente a 2016. Tomada de Facebook
Ya se han eliminado 180,346 personas jurídicas del universo correspondiente a 2016. Tomada de Facebook

Un total de 26 mil sociedades serán disueltas en Panamá este 31 de marzo de 2026, como parte del proceso de depuración del registro corporativo que impulsa el Gobierno.

Esta nueva fase se suma a las 180,346 personas jurídicas ya disueltas, correspondientes al universo del año 2016, en un esfuerzo que busca ordenar la información empresarial, reforzar la trazabilidad de las estructuras legales y fortalecer la transparencia del sistema financiero panameño.

Con esta jornada, el país alcanzará un avance acumulado del 71% en la depuración de ese grupo histórico, lo que convierte esta etapa en una de las más relevantes dentro del proceso de saneamiento corporativo.

La medida no se limita a borrar registros, sino que apunta a eliminar sociedades que permanecían suspendidas, inactivas o con inconsistencias, afectando la calidad de los datos oficiales y debilitando los mecanismos de control institucional.

Una persona jurídica es una entidad creada conforme a la ley, como una sociedad anónima, fundación o empresa, que puede tener derechos y obligaciones propias, distintas a las de sus dueños o representantes.

Vista de un escritorio con documentos de visa H-1B, una lupa, un ábaco, un tintero con pluma y un bolígrafo, todo sobre una superficie de madera.
Se proyecta la disolución de 100 mil sociedades adicionales antes del 30 de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, este tipo de estructura permite firmar contratos, abrir cuentas, declarar impuestos, adquirir bienes y desarrollar actividades económicas. Precisamente por ese peso legal y operativo, el Estado exige que estas entidades mantengan su información actualizada y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa panameña.

El problema aparece cuando esas estructuras dejan de operar o incumplen con obligaciones básicas, pero siguen figurando en los registros oficiales. Eso genera un sistema más opaco, menos confiable y más vulnerable al uso indebido de sociedades para fines distintos a los declarados.

Por eso, la depuración busca dejar activo únicamente el universo de entidades que realmente cumplen con sus deberes, permitiendo una mejor supervisión, una base de datos más limpia y un entorno corporativo más coherente.

Para avanzar en ese objetivo, el gobierno implementó mejoras en las plataformas tecnológicas que conectan al Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Dirección General de Ingresos.

Panamá busca mejorar su posición frente a evaluaciones internacionales de transparencia. Alex E. Hernández V.
Panamá busca mejorar su posición frente a evaluaciones internacionales de transparencia. Alex E. Hernández V.

Entre los cambios figura la incorporación de un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información y fortalece la confiabilidad del sistema.

Ese cruce automático de datos tiene un valor práctico importante. Permite detectar duplicidades, inconsistencias y errores en los registros, pero también mejora la capacidad del Estado para rastrear el estatus real de cada sociedad.

En otras palabras, ya no se trata solo de revisar expedientes de forma aislada, sino de tener un ecosistema institucional donde las entidades puedan validar información entre sí y actuar con más rapidez frente a irregularidades.

Las autoridades también han advertido que la depuración no termina con esta fase. De manera adicional, ya se encuentra en curso el análisis de las personas jurídicas correspondientes al período 2017–2025, y como parte de ese proceso se prevé que al 30 de abril de 2026 se realice la disolución de aproximadamente 100 mil sociedades ya homologadas, dentro de una etapa previamente planificada y ejecutada de forma ordenada.

Como parte de la estrategia de transparencia, el Registro Público habilitó en su portal institucional un espacio con listados descargables en Excel de personas jurídicas candidatas a disolución y de sociedades que serán disueltas. egistro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ya se han eliminado 180,346 personas jurídicas del universo correspondiente a 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el sitio incluye información para corregir inconsistencias en el RUC, resolver duplicidades y comprender las implicaciones de una suspensión o una disolución. Con eso, las autoridades buscan que los propios contribuyentes revisen el estado de sus sociedades antes de que avancen las próximas etapas.

En paralelo, la DGI recordó que toda persona jurídica debe mantener un único RUC activo. Si existen duplicidades u otras inconsistencias, el trámite debe hacerse de forma presencial en la sección correspondiente de la sede central, con documentos como poder notariado, memorial de solicitud, copia de identificación del representante legal y certificación vigente del Registro Público o copia del pacto social.

Las autoridades también exhortaron a verificar si la persona jurídica presenta otras causales de suspensión en el Registro Público, como problemas con el agente residente, los registros contables, los beneficiarios finales o el incumplimiento de otras leyes. Si esas observaciones siguen activas, la sociedad puede ser objeto de disolución en próximas fases.

La importancia de este proceso va más allá del papeleo. Panamá lleva años bajo presión internacional para demostrar que su sistema corporativo cuenta con controles reales y que no sirve como refugio para estructuras opacas.

Por eso, depurar sociedades suspendidas, homologar datos y mejorar la interoperabilidad institucional no es un ejercicio decorativo: es una pieza clave en la estrategia del país para mejorar su posición ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzar hacia la salida de listas fiscales.

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