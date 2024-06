Herta Müller: “No puedo imaginarme el mundo sin Israel”

La Premio Nobel de Literatura Herta Müller pronunció un emotivo y certero discurso en Estocolmo (Foto: Jewish Culture in Sweden)

En la mayoría de los relatos sobre la guerra de Gaza, la guerra no empieza donde empezó. La guerra no comenzó en Gaza. La guerra comenzó el 7 de octubre, exactamente 50 años después de que Egipto y Siria invadieran Israel. Los terroristas palestinos de Hamas cometieron una masacre inimaginable en Israel. Se filmaron a sí mismos como héroes y celebraron su baño de sangre. Las celebraciones de su victoria continuaron en Gaza, donde los terroristas arrastraron a rehenes gravemente maltratados y los presentaron como botín de guerra a la jubilosa población palestina. Este macabro júbilo se extendió hasta Berlín. En el distrito de Neukölln hubo bailes en las calles y la organización palestina Samidoun repartió caramelos. Internet bullía de comentarios alegres.

Más de 1.200 personas murieron como consecuencia de la masacre. Tras torturas, mutilaciones y violaciones, 239 personas fueron secuestradas. Esta masacre de Hamas es un descarrilamiento total de la civilización. Hay un horror arcaico en esta sed de sangre que ya no creía posible en estos tiempos. Esta masacre tiene el patrón del exterminio mediante pogromos, un patrón que los judíos conocen desde hace siglos. Por eso traumatizó a todo el país, porque quisieron protegerse de esos pogromos fundando el Estado de Israel. Y se sintieron protegidos hasta el 7 de octubre. Aunque Hamas lleva respirando en la nuca del Estado de Israel desde 1987. La carta fundacional de Hamas ya lo dejaba claro entonces: la destrucción de los judíos era el objetivo y «la muerte por Dios es nuestro más noble deseo».

Aunque ha habido cambios en esta carta desde entonces, como puedes ver, nada ha cambiado: el exterminio de los judíos y la destrucción de Israel siguen siendo el objetivo y el deseo de Hamas. Es lo mismo que en Irán. También en la República Islámica de Irán el exterminio de los judíos ha sido doctrina de Estado desde su fundación, es decir, desde 1979.

Cuando se habla del terror de Hamas, siempre hay que incluir a Irán. Porque son los mismos principios por los que el hermano mayor Irán financia, arma y convierte en su secuaz al hermano menor Hamas. Ambos son dictaduras despiadadas. Y sabemos que todos los dictadores se radicalizan cuanto más tiempo gobiernan. Hoy en día, el gobierno de Irán está formado en su totalidad por partidarios de la línea dura. El Estado de los mulás, con sus Guardias Revolucionarios, es una dictadura militar despiadada y en expansión. Lo religioso no es más que camuflaje. El islam político significa desprecio por la humanidad, flagelación pública, condenas a muerte y ejecuciones en nombre de Dios. Irán está obsesionado con la guerra, pero al mismo tiempo finge que no está construyendo armas nucleares. El fundador de la llamada teocracia, el ayatolá Jomeini, promulgó un decreto religioso, una fatwa, según el cual las armas nucleares no eran islámicas.

Ya en 2002, los inspectores internacionales demostraron que Irán tenía un programa clandestino de armas nucleares. Se contrató a un ruso para desarrollar la bomba. El experto en investigación soviética de armas nucleares trabajó en Irán durante años. Parece que Irán persigue la disuasión nuclear siguiendo el ejemplo de Corea del Norte, y eso da miedo. Especialmente para Israel, pero también para el mundo entero.

Captura de pantalla de un video en redes sociales publicado el 7 de octubre de 2023 muestra a Noa Argamani siendo tomada como rehén por militantes palestinos en un lugar desconocido (Video obtenido por REUTERS)

La obsesión de los mulás y de Hamas por la guerra es tan dominante que, cuando se trata del exterminio de los judíos, trasciende incluso la división religiosa entre chiíes y suníes. Todo lo demás está subordinado a la obsesión por la guerra. Se mantiene deliberadamente a la población en la pobreza y, al mismo tiempo, la riqueza del clan dirigente de Hamas aumenta desmesuradamente: en Qatar, se dice que Ismael Haniye tiene miles de millones. Y el desprecio por la humanidad no tiene límites. No queda casi nada para la población excepto el martirio. Militares más religión como vigilancia completa. En Gaza no hay literalmente ni un centímetro de espacio para las opiniones disidentes dentro de la política palestina. Con una brutalidad increíble, Hamás ha expulsado de la Franja de Gaza a todos los demás movimientos políticos.

Tras la retirada de Israel de Gaza en 2007, los miembros de Fatah fueron arrojados desde un rascacielos de 15 plantas como medida disuasoria. Hamás se apoderó de toda la Franja de Gaza y estableció una dictadura indiscutible desde entonces. Sin oposición porque nadie que la cuestione vive mucho tiempo. En lugar de una red de seguridad social para la población, Hamas ha construido una red de túneles bajo las plantas de los pies de los palestinos. Incluso entre hospitales, escuelas y guarderías financiados por la comunidad internacional. Gaza es un cuartel militar, un profundo estado de odio judío bajo tierra. Sin fisuras y, sin embargo, invisible. Hay un dicho en Irán: Israel necesita sus armas para proteger a su pueblo. Y Hamas necesita a su pueblo para proteger sus armas.

Desde el 7 de octubre, he estado pensando en un libro sobre la época nazi, el libro Ordinary Men de Christopher R. Browning. Describe el exterminio de pueblos judíos en Polonia por el Batallón 110 de la Policía de Reserva, cuando aún no existían las grandes cámaras de gas ni los crematorios de Auschwitz. Era como la sed de sangre de los terroristas de Hamas en el festival de música y en los kibutzim. En un solo día de julio de 1942, los 1.500 residentes judíos del pueblo de Józefów fueron masacrados. Niños y bebés fueron fusilados en las calles delante de las casas, ancianos y enfermos fueron fusilados en sus camas. Todos los demás fueron conducidos al bosque, tuvieron que quitarse la ropa y arrastrarse desnudos por el suelo. Se burlaban de ellos y los torturaban, luego los fusilaban y los dejaban tirados en el bosque ensangrentado. El asesinato se volvió perverso.

Combatientes palestinos de Hamas participan en un desfile militar en el centro de la Franja de Gaza (Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

El libro se titula se esta manera porque este batallón de policía de reserva no estaba formado por hombres de las SS ni por soldados de la Wehrmacht, sino por civiles que ya no eran considerados soldados por ser demasiado viejos. Venían de trabajos normales y se convirtieron en monstruos. Hasta 1962 no comenzó un juicio sobre este caso de crímenes de guerra. Los archivos del juicio muestran que algunos de los hombres «disfrutaban inmensamente de todo el asunto». El sadismo llegó tan lejos que un capitán recién casado llevó a su esposa a las masacres para celebrar su luna de miel. La sed de sangre continuó en otros pueblos. Y la mujer, con el vestido blanco de novia que había traído consigo, se paseaba entre los judíos que estaban siendo acorralados en la plaza del mercado. No era la única esposa a la que se le permitía visitar. En los documentos del juicio, la esposa de un teniente dice:

“Una mañana estaba sentada con mi marido en el jardín de su alojamiento desayunando cuando un simple hombre de su pelotón se acercó a nosotros, se puso firme y explicó: “¡Señor teniente, aún no he desayunado!”. Explicó además: ‘Todavía no he matado a ningún judío’”.

¿Podemos pensar en las masacres nazis del 7 de octubre? Yo creo que sí. Porque el propio Hamas quería evocar el recuerdo de la Shoah. Y quería demostrar que el Estado de Israel ya no es una garantía para la supervivencia de los judíos. Que su Estado es un espejismo que no les salvará. La mente prohíbe hacer un mal uso de la palabra Shoah. Pero, ¿por qué no usarla cuando uno siente que es imposible evitar el estrecho paralelismo?

Y lo que me viene a la mente y me recuerda de nuevo a los nazis: el triángulo rojo de la bandera palestina. En los campos de concentración era el símbolo de los prisioneros comunistas. ¿Y hoy? Hoy se puede ver de nuevo en los vídeos de Hamas y en las fachadas de las casas de Berlín. En los vídeos se utiliza como una llamada a matar. Marca objetivos en fachadas de casas que deben ser atacadas. Un gran triángulo rojo se cierne sobre la entrada del club tecno About Blanc. Durante años, los refugiados sirios y los homosexuales israelíes bailaron aquí con toda normalidad. Pero ahora nada puede darse por sentado. Ahora el triángulo rojo sobre la entrada grita. Un raver cuya familia judía procede de Libia y Marruecos dice hoy: “El clima político está despertando todos los demonios. Para la derecha, los judíos no somos suficientemente blancos, para la izquierda somos demasiado blancos”.

El odio a los judíos ha carcomido la vida nocturna de Berlín. Tras el 7 de octubre, la escena de clubes berlinesa se agachó literalmente. Aunque 364 jóvenes, ravers como ella, fueron masacrados en un festival de tecno, la asociación de clubes sólo lo comentó días después. E incluso eso fue un ejercicio aburrido, porque el antisemitismo y Hamas ni siquiera se mencionaron.

Un soldado camina entre los escombros de una casa quemada tras el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en el Kibutz Nir Oz, en el sur de Israel (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Viví bajo una dictadura durante más de 30 años. Y cuando vine a Europa Occidental, no podía imaginar que la democracia pudiera ser tan cuestionada. Pensaba que bajo una dictadura se embrutecía sistemáticamente a la gente. Y que en las democracias se aprende a pensar individualmente porque el individuo cuenta. Al contrario que en una dictadura, donde el pensamiento propio está prohibido y el colectivo coercitivo adiestra a la gente. Y donde el individuo no es una parte sino un enemigo del colectivo. Me horroriza que los jóvenes y los estudiantes de Occidente en particular estén tan confundidos que ya no sean conscientes de su libertad. Que parezcan haber perdido la capacidad de distinguir entre democracia y dictadura.

Es absurdo que los homosexuales y las personas queer se manifiesten a favor de Hamas, como hicieron el 4 de noviembre en Berlín. No es ningún secreto que no sólo Hamas, sino toda la cultura palestina desprecia y castiga a las personas LGBT. Sólo una bandera arco iris en la Franja de Gaza es inimaginable. La lista de sanciones de Hamas para los homosexuales va desde al menos 100 latigazos hasta la pena de muerte. En una encuesta realizada en 2014 en los territorios palestinos, el 99% de los encuestados afirmó que la homosexualidad era moralmente inaceptable. También se puede decir de forma más satírica, como el bloguero David Leatherwood en “X”: Manifestarse a favor de Palestina como persona queer es como manifestarse a favor de Kentucky Fried Chicken como pollo.

También me pregunto si los estudiantes de muchas universidades estadounidenses saben lo que están haciendo cuando en las manifestaciones corean: «Somos Hamas», o incluso «El amado Hamas bombardea Tel Aviv», o «Volvamos a 1948». ¿Sigue siendo esto imparcial o ya es imbécil aunque en estas manifestaciones ya no se mencione la masacre del 7 de octubre? Y es infame cuando el 7 de octubre se interpreta incluso como un montaje de Israel. O si no se pide ni una palabra por la liberación de los rehenes. Si en cambio la guerra de Israel en Gaza se presenta como una guerra arbitraria de conquista y aniquilación por parte de una potencia colonial.

¿Las mentes de los jóvenes sólo se llenan con clips como los de TikTok? Los términos seguidor, influenciador y activista ya no me parecen inofensivos. Estas suaves palabras de Internet significan negocio. Todas existían antes de Internet. Las traduzco al pasado. Y de repente se vuelven rígidas como el metal y se vuelven extremadamente claras. Porque fuera de Internet significan seguidores, agentes de influencia, activistas. Como si hubieran sido tomados de los cuadros de una dictadura fascista o comunista. De todos modos, su flexibilidad no es más que una ilusión. Porque sé que las palabras hacen lo que dicen. Promueven el oportunismo y la obediencia en el colectivo y evitan la responsabilidad personal por lo que hace el grupo.

Manifestación en apoyo a Palestina, fuera de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 14 de octubre de 2023. (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

No me sorprendería que entre los manifestantes no hubiera estudiantes que protestaron contra la opresión en Irán hace unos meses con el lema «mujeres, vida, libertad». Me horroriza que los mismos manifestantes muestren hoy su solidaridad con Hamas. Me parece que ya no entienden el profundo contraste de contenidos. Y me pregunto por qué no les importa que Hamas no permitiera ni la más mínima manifestación por los derechos de las mujeres.

Y que el 7 de octubre, mujeres violadas desfilaron como botín de guerra.En el campus universitario de Washington, los manifestantes juegan como entretenimiento al juego de grupo «Tribunal Popular».Los representantes de la Universidad son juzgados por diversión. Luego llegan los veredictos y todos gritan al unísono: «A la horca» o «Guillotina». Hay aplausos y risas, y llaman a su campamento «Plaza de los Mártires». En forma de happenings, la gente celebra su propia estupidez sin límites como un colectivo con la conciencia tranquila. Uno se pregunta qué se enseña hoy en las universidades. Me parece que desde el 7 de octubre, el antisemitismo se ha extendido como un gran chasquido colectivo de dedos, como si Hamas fuera el influenciador y los estudiantes los seguidores.En el mundo mediático de los influenciadores y sus seguidores, sólo cuentan los breves clics en los vídeos. Abrir los ojos, pulsar emociones vivas.Aquí funciona el mismo truco que en la publicidad.

¿La seducción de las masas, causa del desastre del siglo XX, está dando un nuevo giro?Los contenidos complicados, los matices, las conexiones y contradicciones, los compromisos son ajenos al mundo de los medios de comunicación.

Esto también se refleja en un descerebrado llamamiento de actores de Internet contra el Festival de Cortometrajes de Oberhausen. Es el festival de cortometrajes más antiguo del mundo y este año celebra su 70 aniversario. Muchos grandes cineastas iniciaron aquí sus carreras con obras tempranas. Milós Forman, Roman Polanski, Martín Scorsese, István Szabó y Agnès Varda. Dos semanas después de las celebraciones de Hamas en las calles de Berlín, el director del festival, Lars Henrik Gass, escribió: “Medio millón de personas salieron a la calle en marzo de 2022 para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Eso fue importante. Por favor, enviemos ahora una señal que sea al menos igual de fuerte. Mostremos al mundo que los partidarios de Hamas y los que odian a los judíos de Neukölln son minoría. ¡Vamos todos! Por favor”.

Hubo entonces una respuesta hostil en Internet. Un grupo anónimo le acusó de demonizar la solidaridad con la liberación palestina. El grupo le aseguró que “animaría” a la comunidad cinematográfica internacional a reconsiderar su participación en el festival. Un velado llamamiento al boicot que muchos cineastas siguieron y cancelaron sus compromisos. Lars Henrik Gass afirma con razón que actualmente estamos viviendo una regresión en el debate político. En lugar de un pensamiento político, existe una comprensión esotérica de la política. Detrás de esto está el anhelo de liberarse de la contradicción y la presión por conformarse. También en la escena artística se ha vuelto imposible diferenciar entre defender el derecho de Israel a existir y, al mismo tiempo, criticar a su gobierno.

Carteles las calles de Tel Aviv de rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Por eso nadie se plantea siquiera que la indignación mundial por las numerosas muertes y el sufrimiento en Gaza forme parte de la estrategia de Hamas. Hamas es sordo y ciego ante el sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué si no bombardea el paso fronterizo de Kerem Shalom, por donde llega la mayor parte de la ayuda? ¿O por qué si no está bombardeando las obras de construcción de un puerto improvisado al que pronto llegarán suministros de ayuda? Los señores Sinwar y Haniyeh no han pronunciado ni una sola palabra de compasión por la población de Gaza. Y en lugar de un deseo de paz, sólo máximas exigencias que saben que Israel no puede cumplir. Hamás apuesta por la guerra permanente con Israel. Sería la mejor garantía para su existencia continuada. Hamás también espera aislar a Israel internacionalmente, cueste lo que cueste.

En la novela Doctor Faustus de Thomas Mann se dice que el nacionalsocialismo “hizo intolerable todo lo alemán en el mundo”. Tengo la impresión de que la estrategia de Hamas y sus partidarios es hacer intolerable para el mundo todo lo israelí y, por tanto, todo lo judío. Hamas quiere mantener el antisemitismo como un estado de ánimo mundial duradero. Por eso quiere reinterpretar la Shoah. También debe cuestionarse la persecución nazi y la huida salvadora a Palestina. Y, en última instancia, el derecho de Israel a existir. Esta manipulación llega al extremo de afirmar que la conmemoración alemana del Holocausto sólo sirve como arma cultural para legitimar el “proyecto de asentamiento” occidental-blanco de Israel. Estas inversiones ahistóricas y cínicas de la relación autor-víctima pretenden impedir cualquier diferenciación entre la Shoah y el colonialismo. Con todas estas construcciones apiladas, Israel ya no debe ser visto como la única democracia en Oriente Medio, sino más bien como un Estado modelo colonialista. Y como un eterno agresor contra el que está justificado el odio ciego. E incluso el deseo de su destrucción.

El poeta judío Yehuda Amichai dice que un poema de amor en hebreo es siempre uno sobre la guerra.A menudo uno en medio de la guerra. Su poema Jerusalén 1973 recuerda la guerra del Yom Kippur:

“Hombres desconsolados llevan el recuerdo

de sus seres queridos en la mochila, en el bolsillo lateral

en el cinturón de cartuchos, en las bolsas del alma

en las pesadas burbujas del sueño bajo los ojos”.

Cuando Paul Celan visitó Israel en 1969, Amichai tradujo los poemas de Celan y los leyó en hebreo. Dos supervivientes se conocieron allí después de la Shoah. Yehuda Amichai se llamaba Ludwig Pfeuffer cuando sus padres huyeron de Würzburg. La visita a Israel conmocionó a Celan. Conoció a amigos de la escuela de Czernowitz, Rumanía, que, a diferencia de sus padres asesinados, pudieron escapar a Palestina. Tras su visita y poco antes de morir en el Sena, Paul Celan escribió a Yehuda Amichai: ”Querido Yehuda Amichai, permíteme repetir la palabra que espontáneamente surgió en mis labios al conversar contigo:No puedo imaginar el mundo sin Israel; y no quiero imaginar el mundo sin Israel”.