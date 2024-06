Willie Nelson recorre el camino de México a Texas en su nuevo disco

Willie Nelson - The Border

Willie Nelson nunca en su larga vida ha dejado de querer hacer música. Después de que en 2023 celebrara su 90 cumpleaños con un épico concierto de dos noches en el Hollywood Bowl, ingresara en el Salón de la Fama del Rock and Roll y publicara dos álbumes de estudio, además de las constantes giras habituales, en 2024 se encuentra tan poco retirado como siempre, con el lanzamiento de The Border.

Es su álbum número 152, contando grabaciones en directo y colaboraciones, según la revista Texas Monthly, que recientemente se ha encargado de la titánica tarea de clasificarlos (The Border es el número 55 de su producción solista). Mientras que su último álbum de estudio, Bluegrass, exploraba la música de Kentucky, el nuevo -producido por su viejo colaborador Buddy Cannon y publicado en streaming, CD y vinilo- está firmemente arraigado en su Texas natal y en sus crudas tierras fronterizas del sur.

El nuevo disco de Willie Nelson, "The Border", es el número 152 de su extensa carrera

Las influencias de la música mexicana han recorrido casi toda la obra de Nelson, pero ocasionalmente se inclina hacia ella, como hizo con la obra maestra de 1998 Teatro. Lo mismo hace -más o menos- con The Border, cuyos mejores temas contienen fuertes dosis de los sonidos de México. Eso incluye la oscura y cruda canción que da título al disco, escrita por el favorito de Nelson, Rodney Crowell, con Allen Shamblin y cantada desde la perspectiva de un agente de la Patrulla Fronteriza. Comienza como una película del Oeste, con un enfrentamiento entre la ley y los cárteles. “Hay un precio por la cabeza de cada Border Patrol”, canta Nelson.

Pero entonces se produce un cambio, cuando el agente se desespera por su vida y su familia y empatiza con la gente a la que detiene. “De las chozas y los barrios vienen los hambrientos y los pobres”, canta, “algunos se ahogan en el cruce, otros no sufren más”. Nelson pronuncia estos versos con una rudeza oscura y directa que recuerda a las últimas grabaciones de su compañero de camino Johnny Cash.

En otras partes emplea una voz inspirada en el jazz, desarrollada hace décadas, que tan bien le ha servido en sus años de vejez, como un lanzador que ha perdido su bola rápida pero que todavía puede sacar a la gente con cambios y curvas. Lanza escupitajos jazzísticos a través de “What If I’m Out of My Mind”, un tema de swing del Oeste al estilo del tejano Bob Wills, escrito por Nelson y Cannon. El dúo escribió casi la mitad de las canciones del álbum, y en general son las más fuertes.

Willie Nelson en ocasión de su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame, en 2023

Una de las más destacadas es “Kiss Me When You’re Through”, un tema de conducción al atardecer marcado por la guitarra de influencia latina de Nelson y la armónica de Mickey Raphael, el único miembro superviviente de la Family Band que respaldó a Nelson durante décadas. No hay ni una sola canción mala. Si hay algo que reprocharle a The Border es que el tono desértico y austero del principio no se mantiene, y a veces pasa de un blues rockero a un country shuffle francamente despreocupado.

En uno de sus temas más esotéricos, “Hank’s Guitar”, escrito por Cannon y Bobby Tomberlin, Nelson canta desde la perspectiva en primera persona del instrumento de Hank Williams Sr.. “Me estrechó contra su pecho y escribió Your Cheatin’ Heart”, canta Nelson. Al final, la guitarra se mete en el Cadillac azul en el que Williams murió a los 27 años. Es un recordatorio de lo afortunados que hemos sido por haber tenido a Nelson -posiblemente el segundo en grandeza de la música country después de Williams- durante tanto tiempo.

Fuente: AP

[Fotos: Sony Music via AP; REUTERS/Eduardo Munoz]