García Lorca sobrevive a la crisis de 2001 en una tragedia de los suburbios

“3er cordón del conurbano, una tragedia marrón", por el grupo Los Payasos del Matute

Una inspiración sobre Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Dirigida por Paula Sánchez, la puesta cruza los lenguajes del clown y el teatro. Con la compañía Payasos del Matute venimos trabajando hace más de 10 años, ligados al espacio cultural Matute Kultural Gerli.

De la misma directora, ya hemos realizado 24 toneladas, un espectáculo basado en la quema de libros ocurrida en Sarandí en el año 1980. A pesar de ser dos trabajos bien distintos, coinciden en algunos puntos: territorio, los dos abordan el mismo espacio (el conurbano): uno en Sarandí y el otro el espacio que lo sociólogos denominan “3er cordón” (el tercer anillo del territorio bonaerense), donde la falta de infraestructura, transporte y recursos son regla. El segundo punto que tienen en común es la memoria. Los dos espectáculos abordan momentos trágicos de nuestra historia: la dictadura y la crisis del 2001.

La identidad es otro de los ejes claros de estos trabajos. En las actuaciones el grupo sigue la tradición de los actores populares argentinos, en el caso de 3er cordón un elemento importante es entender al conurbano como “marrón”, una categoría que reivindican distintos colectivos y que se da por la fusión en el territorio de distintos orígenes y prácticas culturales, que viene a romper con esa idea que los argentinos “Bajamos de los barcos”.

La obra se presenta los viernes en el Teatro Beckett

El trabajo toma esa premisa y lo muestra, sin estigmatizaciones ni romanticismos. Pues no corremos el riesgo de querer mostrar algo que no somos, el elenco proviene de ese origen y cuenta lo que vive en su vida cotidiana. Traemos los olores de ese territorio, sus inconvenientes, sus lazos y sus estrategias de supervivencia.

No se les niega a los personajes por su origen la posibilidad de enamorarse, confundirse y fugarse por amor o tratar de acceder a un futuro mejor.

3er cordón del conurbano es una historia pensada para su territorio, que, tras haber realizado 40 funciones allí y tras participar de la última Fiesta Nacional del Teatro Catamarca-La Rioja 2023, recién ahora emprende la aventura de un teatro de Buenos Aires. No como un lugar de validación, sino entendiendo la tradición teatrera de esta ciudad y con el deseo de traer a esa cartelera un color distinto.

Reivindicamos la tradición de los grupos de teatro: lo demuestra la continuidad de trabajos con los mismos actuantes y la cantidad de actores que componen la obra. 3er cordón cuenta con ocho actores en escena. La música en vivo es otra de las marcas del grupo: una música y un sonido que son parte de la escena, nunca como acompañamiento. Es un lenguaje más que apuesta a contar.

La obra está inspirada en "Bodas de Sangre", de Federico García Lorca

El humor podría ser el sello más distintivo del grupo. Para temáticas fuertes y profundas, elegimos un abordaje con un filoso sentido del humor. El-humor trágico en toda su dimensión.

En el trabajo, la temática de la mujer no está ausente: la novia víctima de una manipulación y la mujer pobre con hijos, con trabajos y vivienda precaria. Nos aleja por completo de versiones románticas de Bodas de Sangre. La crisis del 2001 viene de fondo: no ese 2001 de las asambleas y manifestaciones, sino ese otro clima denso de angustia, de no saber cómo sobrevivir, cómo se traerá un plato de comida a la mesa. Entre sonidos de perros y de vendedores ambulantes, sobrevuelan los fantasmas de esa época.

El desafío es tomar un clásico y extrapolarlo a otro territorio, a otra época. Despojarlo de los símbolos que no nos resultan comunes, pero que no pierda intensidad ni vigencia. El espectador que conoce la obra irá disfrutando, prosa por prosa, de la pluma lorquiana y entendiendo las pequeñas adaptaciones. El que desconozca la obra entenderá perfectamente esta historia de amor y manipulación. Con el devenir de la pieza, Lorca nos va mostrando que la violencia engendra violencia. En ese devenir de risas y emociones nos vamos adentrando en la tragedia. Lo inevitable se apodera de la vida de los personajes y esto es contado con una justa tensión entre el texto original y las adaptaciones.

La prosa de Federico nos va mostrando que siempre el odio y la discriminación le abren paso a la tragedia.

* 3er Cordón del conurbano, una tragedia marrón, por el Grupo Los payasos del Matute y con dirección de Paula Sánchez, se presenta en Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556), todos los viernes de mayo a las 20 hs.