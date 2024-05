Carlos Moedas, alcalde de Lisboa: “Quien invierte en cultura crea una sociedad sin miedo al otro”

Alejandro Vaccaro, el alcalde Carlos Moedas y la ministra Gabriela Ricardes en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024

Dentro de un rato el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, va a decir algo y todos los periodistas van a tomar nota. Estamos en la Feria del Libro y en esta edición la capital portuguesa es la invitada de honor. Así que Moedas llegó a Buenos Aires con un conjunto de escritores, ilustradores y músicos que hablando de esa ciudad. Fado, melancolía, el fin de una dictadura: Portugal tuvo su Revolución de los Claveles en abril de 1974, se está cumpliendo 50 años.

Moedas está sentado junto a Gabriela Ricardes, la ministra de Cultura porteña, y a Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro. Se habla del vínculo entre las dos ciudades y de las intenciones de fortalecerlo. Se habla de cómo acercar las lenguas. De un programa de traducciones que lanzará la Ciudad de Buenos Aires. Y de cómo vuelve la inversión en Cultura.

Les han preguntado a los funcionarios justamente eso, cómo se recupera la plata que el Estado pone en Cultura. Por dinero le preguntan pero él primero va a hablar de otra cosa. Y esta es la frase que anotará la prensa: “Un libro es salir de la propia tribu”. ¿Y eso para qué sirve? “Hoy el mundo digital nos está poniendo siempre en estas tribus que son tan peligrosas para la tolerancia”, dice Moedas. El público asiente.

La conferencia de prensa de Lisboa y Buenos Aires.

En buen portuñol, un rato antes Moedas lo había dicho de otra forma: “La cultura es la sangre y sin sangre no hay vida”.

El funcionario dedicó un rato a trazar paralelos entre las dos ciudades: “Yo siempre decía que solo había una ciudad que para mí tenía alma. Esa ciudad es Lisboa. Pero he encontrado aquí el alma porteña y esa alma no la puedes describir. Es casi imposible de explicar lo que es. Pero lo sientes, lo sientes en la calle, lo sientes con la gente, lo sientes. Algo que es más profundo, que es un gusto por la vida muy único”.

Y encontró más coincidencias: “En mi país hemos pasado muchas dificultades y vosotros también estáis pasando muchas dificultades, pero nuestros pueblos son efectivamente muy fuertes porque tienen algo que viene de dentro”.

Moedas también expresó un deseo: “Que la lengua portuguesa y la lengua española se puedan conectar como a lo mejor nunca lo hemos hecho, nunca hemos sido capaces de conectar las lenguas portuguesa y española entre Portugal y España”.

La charla de Lisboa y Buenos Aires en la Feria del Libro. (EFE/ Alberto Caratozzolo)

Entonces Gabriela Ricardes volvió a decir algo que ya había adelantado a Infobae: que la ciudad de Buenos Aires tendrá un programa de ayuda a la traducción. “Dentro del plan que que lanzamos desde el Ministerio de Cultura, que es Buenos Aires, Ciudad de Libros, hay un capítulo especial para para apoyo a traducciones y seguramente una de las líneas especiales de apoyo a la traducción va a ser para reforzar el ida y vuelta del portugués y del español en una relación que debería ser mucho más fluida de lo que es”, dijo.

Tenía que ver con las preguntas que hacían los periodistas. Por ejemplo, cómo sigue esta cooperación. Moedas señaló que Lisboa había hecho un gasto grande para traer a sus escritores. Y que, entonces, le resultaba de sumo interés continuarlo. “Los autores portugueses ahora tienen que ser traducidos en España primero para después venir a Argentina. Yo quiero que vengan directamente también a Argentina, que sean traducidos en el español de Argentina directamente”, dijo. Se habló de cumbres, de acuerdos, de próximas reuniones.

“El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se comprometió ya a una cumbre en Lisboa sobre diferentes puntos donde la cultura es uno”, dijo Ricardes.

El stand de Lisboa en la Feria del Libro (Foto Maximiliano Luna)

Entonces se volvió a preguntar por plata. ¿Vale la pena el esfuerzo del Estado, que hoy está siendo cuestionado en muchas ocasiones? Moedas contestó sin dudar: “La cultura tiene un retorno que lo puedes medir de muchas maneras pero que es un retorno muchas veces económico, porque la gente va a Lisboa, porque quiere conocer esa cultura, porque quiere estar en contacto con la cultura, porque hay fado, porque está la casa de Fernando Pessoa. Entonces ahí hay un retorno económico. Pero el retorno más importante de la cultura es el el retorno social. Y alguien que tiene cultura, alguien que invirtiendo en cultura está creando una sociedad de gente que será tolerante, será moderada. Porque entiende y no tiene miedo del otro”.

Innovación, ciudades hermanas, importancia de escribir sin censura. De eso se hablaba. ¿Qué se llevará el alcalde de Lisboa de vuelta? ¿Qué contará al regresar?

“Voy a contar lo que he vivido más de lo que he visto, a contar la alegría que a tanta distancia física he sentido el calor humano de los porteños en relación a mi país. Voy contar de la alegría de estar aquí y que me digan -ya me lo han dicho- algo muy simple que es ‘gracias por invertir en la cultura’. No quiero más”.

Cómo sigue este viernes la programación de Lisboa

Jueves 4

16.30 Stand Lisboa

¿Cómo se escribe una novela histórica?

Con Isabel Stilwell y Florencia Canale

Una buena novela histórica enseña y te deja preguntándote si lo que acabas de leer realmente sucedió. ¿Qué hace de una novela histórica una obra que merece ser leída e incluso estudiada para una mejor comprensión de los acontecimientos?

18.00, Sala Rodolfo Walsh

Lisboetas y porteños: ¿quién está más orgulloso de su ciudad?

CoN Bruno Vieira Amaral, Pedro Mexia y Darío Sztajnszrajber

Una diferencia es que los porteños viven de espaldas al río. Los lisboetas, en cambio,...

19.30 Stand Lisboa

Presentación de Fazer bom e expressivo

Con Carla Quevedo y Cláudio Garrudo

Se trata de una colección/catálogo que reúne a diez autores portugueses contemporáneos y pretende dar a conocer la nueva literatura portuguesa al público argentino.

20.30 Stand Lisboa

Los otros nombres de Fernando Pessoa

Con Richard Zenith, Nuno Amado, Rita Patrício

Fernando Pessoa creó numerosos autores ficticios. A tres de ellos, los más desarrollados, Pessoa les dio el estatuto de heterónimos. Cómo surgieron los heterónimos, cómo se relacionaron y complementaron entre sí, son cuestiones que se debatirán en este panel.

(Fotos: Fundación El Libro)