Pequeñas anécdotas de Paul Auster en sus visitas a Buenos Aires: “Era muy querido aquí”

De izquierda a derecha: Ezequiel Martínez, Claudia Piñeiro, Paul Auster, Luis Mey, Sabrina González y Mariana Enríquez, durante la visita del escritor estadounidense a la sede de la Fundación Tomás Eloy Martínez en Buenos Aires, abril de 2014

El mundo de las letras nacional e internacional lamentó este miércoles la muerte de Paul Auster, quien falleció en su casa de Brooklyn (Nueva York) a causa de un cáncer de pulmón. En las redes sociales, escritores, periodistas, editores y otras personalidades e instituciones del mundo de la cultura, lamentan la pérdida del novelista de 77 años que, según muchos de ellos, ha dejado huérfanos a sus lectores.

“Es una gran tristeza. Era un escritor muy, muy querido aquí en la Argentina”. Conmovido por la noticia que recibió de parte de Infobae Cultura, el periodista, editor y actual Director general de la Fundación El Libro Ezequiel Martínez (hijo de Tomás Eloy Martínez) expresó su dolor. Y relató: “Él vino varias veces a la Feria del Libro. Vino cuando lo invité a la inauguración de la Fundación Tomás Eloy Martínez para integrar un comité de honor. Enseguida dijo que sí y visitó la sede, poco tiempo después de la muerte de mi papá. Lo hizo con mucho cariño. Ellos tenían una relación de amistad, se visitaban. Él vivía en Brooklyn y mi papá en New Jersey, muy cerquita”.

“Quedé desolada”, dice Claudia Piñeiro. “Sabía que estaba enfermo porque su mujer lo contaba en Instagram... Pero siempre una piensa que no es inminente, ¿no? Que a lo mejor tiene para un tiempo más”, reflexiona en la mañana del 1 de mayo.

Paul Auster escucha a Claudia Piñeiro, detrás Ezequiel Martínez

“Es un autor que como lectora me ha marcado de distintos modos y mucho. Como persona tuve la suerte de compartir con él algunas situaciones en ferias del libro, en festivales, en cenas, etc. Y era una persona muy amable: muy simpático, interesado por lo que le estabas diciendo. Me causa gracia porque mirando estas fotos, en todas en las que estamos hablando me mira como si fuera muy importante lo que yo estoy diciendo. Esa era la sensación que él te dejaba, que le interesaba de lo que estabas contando”, cuenta Claudia Piñeiro.

“Aparte de estos gestos de generosidad que siempre tuvo, es un autor adictivo, ¿no? Cuando empecé a leerlo, creo que por La noche del Oráculo y después seguí con Un hombre en la oscuridad, La trilogía de Nueva York... Me acuerdo haber devorado un libro tras otro. Por alguna razón, los lectores argentinos lo sentíamos muy cercanos: su forma de escribir y de narrar”, recuerda Ezequiel Martínez.

Sigue Piñeiro. “Le interesaba también el país en el que estaba. Me acuerdo de una escena: me había invitado Nacho Iraola con la gente de Planeta. Fue el año en que yo había abierto la Feria del Libro con un discurso y que había habido mucho escándalo porque estudiantes de los profesorados de la ciudad de Buenos Aires que querían cerrar, estaban en la apertura e hicieron manifestaciones. Él estaba muy interesado por ese tema”. Para Martínez, “queda un obra inmensa y que escribió hasta último momento. Eso lo hace un escritor de raza que tiene la palabra casi como una necesidad, como respirar, ¿no? Escribió, escribió, escribió... Aún con la enfermedad tan terrible que tuvo, lo hizo hasta último momento”.

Claudia Piñeiro a punto de firmar un libro suyo a pedido de Paul Auster, en una cena posterior a la inauguración de la Feria del Libro de 2018

La muerte de Paul Auster: repercusiones internacionales

La Feria Internacional de Guadalajara (FIL) una de las más importantes del mundo en literatura en español, lamentó en la red X el fallecimiento del autor. “Lamentamos el fallecimiento del escritor estadounidense Paul Auster (1947-2024) y recordamos con cariño el encuentro con sus lectores en la FIL Guadalajara de 2017, donde recibió la Medalla Carlos Fuentes en la apertura del Salón Literario”, señaló la institución.

Su editorial en español, el Grupo Planeta y Seix Barral, también expresó su profundo pesar por la muerte de “de nuestro autor y amigo Paul Auster (1947-2024). Nos unimos al dolor de su esposa Siri y de Sophie, Spencer y Miles, y al de sus innumerables lectores”, reza el posteo. “Nos entristece mucho saber del fallecimiento del nominado al Premio Booker, Paul Auster, cuyo trabajo conmovió a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad se sintió en otros tantos sectores. Extendemos nuestro más sentido pésame a su esposa Siri Hustvedt y a su familia”, dijeron desde la cuenta de los Premios Booker, uno de los más significativos en lengua inglesa.

“Se ha muerto Paul Auster, uno de los grandes escritores estadounidenses. Cuando muere un escritor, se nos muere el amor a la vida”, escribió el poeta y novelista español Manuel Vilas. Para Mauricio Montiel Figueiras, escritor y editor mexicano, Auster fue “un autor fundamental” cuya obra le ha marcado de forma profunda. “La literatura francesa, la influencia del surrealismo, la poética del azar, la ciudad magnética, el amor y la amistad, las artes contemporáneas, las novelas iniciáticas, el cultivo de la poesía: Paul Auster ha sido el Julio Cortázar de la literatura norteamericana”, escribió en uno de sus varios posteos en X, el escritor español Jorge Carrión.

Con información de: EFE

[Fotos: gentileza archivo personal Claudia Piñeiro]