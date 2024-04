Benito Laren presenta su universo fantástico

"El giocondo" de Benito Laren

Benito Laren, famoso por sus obras en brillantina y creador de su propio mundo: Larenland, se presenta en Galerías Witcomb, con su muestra El Giocondo.

La exhibición está compuesta por una obra central, El Giocondo, y variaciones de la misma a través de 2 lenticulares, 20 digitales y 20 litografías, todas en un mismo tamaño, y son de factura reciente.

“Laren se ha convertido en uno de los personajes más llamativos del arte argentino, no sólo por su manera de vestir y su vocación por los juegos de palabras delirantes (los mares que rodean su mundo, Larenland, son Mar Avilloso y Mar Mota, por ejemplo), sino porque su extensa obra es demandada por coleccionistas y celebrada por críticos”, sostienen desde la galería en un comunicado.

a muestra se presenta durante abril en la galería Witcomb

Pintor y escritor autodidacta, Laren egresó como técnico químico en 1983, actividad que suma a su obra por medio de la experimentación y combinación de elementos, junto a sus conocimientos de dibujo técnico. En 1987, creó una técnica de pintura sobre vidrio a la que llama “Pop Oh Art”, por tratarse de una mezcla entre el Arte Pop y la exclamación que produce la gente (¡Oh!) cuando observa sus obras.

Utiliza toda clase de materiales y objetos como papel holográfico, brillantina (glitter), vidrio líquido, y esmalte que, de acuerdo al punto de observación y a la luz, cambian y adquieren características cinéticas.

En 1991, formó parte del reconocido “Grupo del Rojas”, un conjunto de artistas que exponían en la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Rojas, dirigida por Jorge Gumier Maier. Durante 2010, participó de Recovering Beauty en el Museo Blanton (Austin, Texas) y su obra “Buscando precios” es la imagen de la muestra.

Incluso ha incursionado también en el ámbito de la música, habiendo formado hace 10 años Laren Band, junto a Nacho Marciano, con obras que se pueden escuchar en las principales plataformas de streaming.

En San Nicolás, ciudad donde nació en 1962, se realizó en 2016 un homenaje a su trayectoria y los niños de todos los colegios pintaron y dibujaron a la manera de Laren. Incluso, se instaló un OVNI en la plaza principal donde se exponen estos trabajos junto a una exhibición del artista.

Su obra se encuentra en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes (ARG), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (CABA), el Museo Castagnino + macro (Rosario), The Blanton Museum of Art (Austin, Texas) y The Corning Museum Of Glass (New York), entre otros.

Además, Laren ha participado de ferias y muestras en los EEUU, Casa Faena y Sope Art durante “Miami Art Week” y “Scope Art NY”, en el marco de Armony Show.

* El Giocondo de Benito Laren puede visitarse de lunes a viernes entre las 11 y 19 horas en Avenida Santa Fe 1161, CABA, hasta el martes 30 de abril. Entrada gratuita