Murió John Barth, innovador novelista de lo posmoderno

John Barth, el autor juguetonamente erudito cuyas novelas oscuramente cómicas y complicadas giraban en torno al arte de la literatura y lanzaron innumerables debates sobre el arte de la ficción, falleció el martes. Tenía 93 años. La Universidad Johns Hopkins, donde Barth era profesor emérito de inglés y escritura creativa, confirmó su muerte en un comunicado.

Junto con William Gass, Stanley Elkins y otros colegas, Barth formó parte de una oleada de escritores de la década de 1960 que desafiaron las normas del lenguaje y la trama. Autor de 20 libros, entre ellos Giles Goat-Boy y El plantador de tabaco, Barth fue profesor universitario de escritura y abogó por el posmodernismo en la literatura, afirmando que las viejas formas estaban agotadas y se necesitaban nuevos enfoques.

La pasión de Barth por la teoría literaria y sus innovadoras pero complicadas novelas le convirtieron en un escritor de escritores. Barth dijo que se sentía como Scheherazade en Las mil y una noches, intentando desesperadamente sobrevivir creando literatura.

Creó un best-seller en 1966 con Giles Goat-Boy, que convertía un campus universitario en un microcosmos de un mundo amenazado por la Guerra Fría, y convertía en héroe a un personaje que es en parte cabra.

La Universidad Johns Hopkins, donde Barth era profesor emérito de inglés y escritura creativa, confirmó su muerte en un comunicado.

Al año siguiente, escribió un manifiesto posmoderno, “La literatura del agotamiento”, en el que sostenía que la novela tradicional adolecía de un “agotamiento de ciertas formas”. El influyente ensayo de Atlantic Monthly describía al escritor posmoderno como alguien que “se enfrenta a un callejón sin salida intelectual y lo emplea contra sí mismo para realizar una nueva obra humana”.

En otro ensayo publicado 13 años después, “The Literature of Replenishment”, aclaró que no quería decir que la novela estuviera muerta, sino que necesitaba urgentemente un nuevo enfoque. “Me gusta recordar a los lectores erróneos de mi ensayo anterior que la literatura escrita tiene de hecho unos 4.500 años de antigüedad (más o menos siglos, dependiendo de la definición de literatura que se tenga), pero que no tenemos forma de saber si 4.500 años constituyen senilidad, madurez, juventud o mera infancia”, escribió Barth.

Barth exploraba con frecuencia la relación entre narrador y público en parodias y sátiras. Dijo que se inspiró en Las mil y una noches, que descubrió mientras trabajaba en la biblioteca de clásicos de la Universidad Johns Hopkins.

En 1991, Barth declaró a The Associated Press: “Es un acto quijotesco en la cuerda floja esperar, a estas alturas del siglo, escribir material literario y enfrentarse a la disminución del número de lectores y a un mundo editorial en el que las empresas son propiedad de otras empresas”.

Barth estudió jazz en la Juilliard School of Music de Nueva York, pero descubrió que no tenía un gran talento para la música, por lo que se dedicó a la escritura creativa, oficio que enseñó en la Penn State University, SUNY Buffalo, Boston University y Johns Hopkins.

Su primera novela, La ópera flotante, fue nominada al National Book Award. Fue nominado de nuevo por una colección de relatos cortos de 1968, Lost in the Funhouse, y ganó en 1973 por Quimera, tres novelas cortas centradas en el mito.

Su obra cumbre fue El plantador de tabaco (1960), una parodia de la ficción histórica con multitud de giros argumentales y chistes subidos de tono. Esta extensa historia picaresca utiliza las convenciones literarias del siglo XVIII para narrar las aventuras de Ebenezer Cooke, que toma posesión de una plantación de tabaco en Maryland.

Barth nació en la costa este de Maryland y allí ambienta muchas de sus obras. Tanto Sabbatical: A Romance, de 1982, y The Tidewater Tales, de 1987, presentan a parejas que navegan por la bahía de Chesapeake.

Barth también desafió las convenciones literarias en su novela epistolar de 1979 Cartas, en la que los personajes de sus seis primeras novelas se escribían entre sí, y en la que él mismo se insertaba también como personaje.

“Mi autor postmodernista ideal no se limita a repudiar ni a imitar a sus padres modernistas del siglo XX ni a sus abuelos premodernistas del siglo XIX. Lleva la primera mitad de nuestro siglo en el cinturón, pero no en la espalda”.

Barth siguió escribiendo en el siglo XXI. En 2008 publicó The Development, una colección de relatos cortos sobre jubilados en una urbanización cerrada. Viernes finales, publicado en 2012, fue su tercera colección de ensayos de no ficción.

*Andrew Dalton, periodista de AP especializado en entretenimiento, colabora desde Los Ángeles.

