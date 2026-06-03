Cultura

La historia secreta de Mafalda: cómo una publicidad frustrada dio origen al personaje más famoso de Quino

Lo que comenzó como un encargo comercial destinado a promocionar una línea de productos quedó archivado durante varios años. El material reapareció en una revista de actualidad y terminó por convertirse en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras

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Mafalda nació como parte de una campaña publicitaria que nunca vio la luz, quedó archivada durante años y estuvo cerca de convertirse en un proyecto olvidado. Más de seis décadas después, la creación de Quino vuelve al centro de la escena con una muestra inmersiva prevista para octubre en el Centro Cultural Recoleta, una película en desarrollo y nuevas ediciones de la obra, en un contexto marcado por el cambio de los derechos editoriales del personaje.

Para entender el nacimiento de Mafalda hay que remontarse a comienzos de la década de 1960. Según relató Flavia Pittella en Infobae A las Nueve, la empresa Siam lanzó una línea de electrodomésticos bajo la marca Mansfield y buscó una historieta que funcionara como soporte publicitario.

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La propuesta contemplaba una familia argentina que utilizara los productos de la marca. Todos los personajes debían llevar nombres que comenzaran con la letra M. En ese contexto apareció Mafalda.

Mafalda inmersiva
Mafalda nació como parte de una campaña publicitaria frustrada para promocionar electrodomésticos Mansfield en la década de 1960

El autor tomó el nombre de un personaje secundario y lo incorporó a la historieta que desarrollaba para la campaña. Sin embargo, el proyecto encontró obstáculos. Los diarios no aceptaron la propuesta en los términos planteados y la historieta quedó archivada. Durante varios años, Mafalda permaneció fuera de circulación.

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El destino cambió cuando la revista Primera Plana necesitó una tira gráfica. Quino recuperó aquel material guardado y le dio una nueva oportunidad. Así apareció por primera vez Mafalda en 1964.

El personaje que superó a su propio creador

La historieta nació como una tira diaria protagonizada por una niña de clase media y sus padres. Con el paso del tiempo, Quino incorporó nuevos personajes que ampliaron el universo narrativo.

(Foto: Twitter @MafaldaDigital)
El personaje de Mafalda fue archivado durante años tras el rechazo de los diarios a la propuesta publicitaria original (Foto: Twitter @MafaldaDigital)

Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille sumaron distintas miradas sobre la sociedad argentina. Cada uno representó valores, aspiraciones y contradicciones que enriquecieron las conversaciones con Mafalda.

El autor encontró en esos personajes una forma de renovar la tira cuando sentía que ya había explorado muchas de las posibilidades de su protagonista.

La periodista sostuvo que Mafalda logró trascender el formato de historieta porque abordó temas universales. La guerra, la política, la desigualdad, la educación, la familia y la infancia aparecieron de forma constante en sus páginas.

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La primera aparición de Mafalda en una tira gráfica sucedió en 1964 cuando Quino recuperó el material para la revista Primera Plana

Del archivo a un fenómeno mundial

La popularidad de Mafalda superó rápidamente las fronteras argentinas. La obra llegó a numerosos países y se tradujo a distintos idiomas. Según recordó Pittella, la editora española Esther Tusquets apostó por la historieta cuando todavía pocos advertían su potencial internacional. Esa decisión permitió que la obra alcanzara nuevos mercados y consolidara su prestigio.

La periodista destacó que muchas preguntas planteadas por Mafalda mantienen vigencia. “Vos la leés hoy y hay un montón de cosas que siguen funcionando igual y un montón de injusticias que siguen siendo las mismas”, afirmó.

Ese vínculo con problemáticas que atraviesan distintas épocas ayuda a explicar el renovado interés por el personaje.

El universo de Mafalda se expandió con personajes como Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille, reflejando diferentes aspectos de la sociedad argentina
El universo de Mafalda se expandió con personajes como Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille, reflejando diferentes aspectos de la sociedad argentina

Una nueva etapa para Mafalda

La actualidad de Mafalda reúne varios acontecimientos. Por un lado, el Centro Cultural Recoleta prepara una muestra inmersiva para el mes de octubre que permitirá al público interactuar con imágenes y espacios inspirados en la historieta.

Por otro, Juan José Campanella trabaja en una película basada en el universo creado por Quino. A eso se suma la reedición de la obra y el cambio en la administración de sus derechos editoriales.

Más de 60 años después de su creación, Mafalda conserva una presencia poco habitual para un personaje de historieta. Su historia comenzó como una publicidad frustrada. El tiempo transformó aquel proyecto descartado en una referencia cultural que continúa vigente dentro y fuera de la Argentina.

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