El legado de las esposas de Enrique VIII, en una exposición en la National Portrait Gallery

La exposición 'Six Lives' abrirá sus puertas el 20 de junio en Londres (Collection of Odawara Art Foundation © Hiroshi Sugimoto)

La National Portrait Gallery de Londres invita al público a sumergirse en la intrigante historia de las seis mujeres que compartieron vida con el rey Enrique VIII a través de su próxima exposición “Six Lives: The Stories of Henry VIII’s Queens”, que abrirá sus puertas el 20 de junio. Esta ambiciosa muestra acogerá más de 140 obras que incluyen desde retratos del siglo XVI de Hans Holbein el Joven hasta interpretaciones contemporáneas de Hiroshi Sugimoto, pasando por indumentaria del aclamado musical ‘SIX’. La exhibición promete una visión renovada y profunda de las figuras de Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Aaa de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr, alejándose del enfoque tradicionalmente centrado en su célebre consorte.

Nicholas Cullinan, director de la galería, expresó su entusiasmo por “generar la empatía” del público hacia estas mujeres, cuyas vidas fueron mucho más que el desenlace trágico o dichoso que les deparó el destino. La exposición intenta recalcar cómo la sociedad, y en particular la cultura popular, ha tendido a simplificar sus historias, limitándolas a una rima que define sus finales: ‘Divorciada, decapitada, muerta / Divorciada, decapitada, superviviente’.

Entre los puntos destacados de la muestra se encuentran piezas de gran valor histórico y cultural como un retrato de Ana de Cléveris por Edgar Degas, la caja de herramientas de escritura perteneciente a Catalina de Aragón o el libro de horas de Ana Bolena. Estas obras interactúan con elementos modernos para explorar cómo las percepciones y representaciones de estas mujeres han evolucionado a lo largo del tiempo.

Retrato de Enrique VIII

La exposición es también una oportunidad para aprender sobre los intereses, ideologías, y valores personales de estas reinas, así como sus relaciones con la corte y el propio Enrique VIII. Cullinan espera que al presentar sus vidas de una manera más integral, los visitantes puedan reflexionar sobre “las historias que construimos colectivamente y la facilidad con la que podemos terminar definiendo a las personas por un único momento de sus vidas”.

“Six Lives: The Stories of Henry VIII’s Queens” no es solo una exposición, sino una invitación a reexaminar y valorar la complejidad de figuras históricas que, con frecuencia, han sido reducidas a meras notas al pie en la historia de figuras masculinas dominantes. Acompañando la muestra, la comisaria Charlotte Bolland ha elaborado un libro homónimo que profundiza en los temas y personajes explorados, disponible durante el periodo estival hasta el 8 de septiembre.

Enrique VIII y Catalina De Aragon

Este proyecto marca un hito importante para la National Portrait Gallery, siendo su primera gran exhibición histórica desde su reapertura el año pasado. Supone una visión fresca y necesaria sobre las esposas de Enrique VIII, proyectándolas no solo como figuras a la sombra de un rey, sino como individuos con historias ricas y dignas de ser contadas en su propio derecho.

Fuente EFE