La versión operística de “El ángel exterminador” de Luis Buñuel es aún más impactante

La Ópera de París estrena la polémica versión de Bieito de la célebre obra de Buñuel y Adès

Calixto Bieito agregó un elemento a El ángel exterminador que Luis Buñuel y Thomas Adès omitieron: el canibalismo.

La ópera de Adès, basada en la película de 1962 de Buñuel El ángel exterminador , detalla a invitados a una cena psicológicamente atrapados que no pueden abandonar una mansión y el desmoronamiento del decoro tras días de desapego distópico. La nueva producción de Bieito se abrió en la Ópera de París el 29 de febrero y se realizará hasta el 23 de marzo.

Buñuel presentó ovejas que deambulan por la casa, luego son cocinadas y comidas. Bieito, un director español de 62 años conocido por interpretaciones provocativas, muestra a patricios desesperados devorando las extremidades de los otros.

“Él simplemente dijo ‘Odio las ovejas. No vamos a tener ovejas. Ellos son las ovejas’”, dijo Adès. “Pensé, oh, sí, está bien. Y luego me di cuenta rápidamente: Oh, Dios, esto significa que se van a comer entre ellos. Veo hacia dónde va esto. Pero no es asqueroso ni nada”.

El contratenor Anthony Roth Costanzo simula mordisquear su antebrazo derecho.

“El mío está un poco duro. Lo prefiero à point”, canta usando un término francés para “medio hecho” como el aristocrático Francisco de Ávila, hermano menor de la Duquesa Silvia.

“Calixto está realmente inmerso en la mentalidad, el contexto y la historia de Buñuel”, dijo Costanzo. “Estaba claro para él que no queríamos replicar la película, pero queríamos hacer algo que la representase y que representase ese tipo de pensamiento”.

Adès, un compositor británico de 54 años, dirigió las primeras cuatro presentaciones de la temporada. Comparó el ambiente de su ópera con el “queso azul –el tema es inherentemente fétido–”.

“Él ha liberado la bestia en la música”, dijo Adès sobre Bieito. “De alguna manera está en la música pero nunca me había dado cuenta. Pero cuando lo ves en escena con la música, me temo que es demasiado correcto”.

El tenor Nicky Spence, quien canta el papel del anfitrión de la cena Edmundo de Nobile, no estaba familiarizado con el trabajo de Buñuel.

“Estaba demasiado ocupado viendo comedias románticas y cosas ligeras. Realmente no veo muchas películas internacionales o películas surrealistas, porque eso es a lo que me dedico”, dijo. “Creo que plantea muchas preguntas importantes sobre qué es la vida y qué es la realidad, y la forma en que metafóricamente nos encerramos en habitaciones a diario”.

Esta es solo la segunda puesta en escena de la ópera de Adès después de la producción premiere de Tom Cairns, quien también escribió el libreto. La visión de Cairns, también moderna pero menos impactante, comenzó en 2016 en el Festival de Salzburgo y pasó por la Royal Opera de Londres, la Metropolitan Opera de Nueva York y el Royal Danish Theatre.

En París, los personajes vestidos con coloridos trajes de noche de Ingo Krügler llegan a cenar en el escenario blanco y desnudo de Anna-Sofia Kirsch. Solo una larga mesa, sillas rojas y un piano están en escena.

Durante una marcha entre el primer y segundo acto, la iluminación roja intensa de Reinhard Traub siluetea a la soprano Gloria Tronel (que interpreta a la cantante de ópera Leticia Meynar) mientras es llevada en lo alto de una mesa en una pose de crucifixión.

“Yo estaba como: ‘Pues claro’”, dijo Adès. “Siempre ha estado en ella”.

Bieito representa a las ovejas con globos sostenidos por un niño. El sexo simulado resalta la depravación.

“Él es una fuerza de la naturaleza”, dijo la contralto Hilary Summers, quien canta a Leonora Palma, una invitada a la cena que padece de cáncer. “Básicamente, nos hace hacer todo el trabajo por él: esa es su mayor habilidad, es que simplemente lanza un hueso, y todos corremos hacia él como lobos hambrientos desenfrenados”.

La versión de Stephen Sondheim de la historia se estrenó en The Shed en Nueva York el otoño pasado titulada “Here We Are”, el último musical del gran compositor estadounidense que murió en 2021 a los 91 años. Sondheim y el escritor del libro David Ives adaptaron El ángel exterminador como la segunda parte de su espectáculo y basaron la primera en Le charme discret de la bourgeoisie (El discreto encanto de la burguesía)”, un cuento farsante de amigos que fracasan en encontrar un lugar para comer.

La actuación del 9 de marzo de la imaginación más oscura de Bieito fue grabada en video y estará disponible para streaming en Medici a partir del 22 de marzo. La historia dio alimento para el pensamiento.

“Diré que las cenas parisinas pueden extenderse mucho tiempo, como pueden hacerlo en Nueva York”, dijo Costanzo. “La mejor historia que escuché de una cena en Nueva York fue que alguien invitó gente a su apartamento y salió a buscar algo. Y cuando salió, la manija de la puerta se cayó, y toda la fiesta quedó atrapada en la habitación”.

Costanzo identificó a ese anfitrión solo como un mecenas de las artes.

Spence se rió de la comparación de la ópera entre el arte y la vida.

“La gente tiende a salir viva de mis cenas”, dijo, “pero supongo que he estado en algunas cenas malas donde se sienten como si fueran interminables”.

