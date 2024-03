El increíble lazo familiar entre Taylor Swift y la poeta Emily Dickinson

Ancestry vincula a Taylor Swift con Emily Dickinson

Taylor Swift, reconocida cantante de éxitos como “Cruel Summer”, ha sido recientemente vinculada genealógicamente con la icónica poetisa estadounidense del siglo XIX, Emily Dickinson. Según una revelación exclusiva otorgada al medio Today el pasado 4 de marzo, la empresa de genealogía Ancestry determinó que ambas figuras son primas sextas, tres veces parientes, compartiendo ancestros en la América colonial. Este descubrimiento añade una sorprendente conexión literaria a la ya destacada trayectoria musical y artística de Swift.

Te puede interesar: El trabajo más solicitado en LinkedIn: un importante museo de Londres busca a un superfán de Taylor Swift

La conexión se remonta a un inmigrante inglés del siglo XVII que se estableció en Windsor, Connecticut, y se identifica como el noveno bisabuelo de Taylor Swift y el sexto bisabuelo de Emily Dickinson. Los descendientes de este pionero permanecieron en Connecticut durante seis generaciones antes de que la línea de ascendencia de Swift se desplazara al noroeste de Pensilvania, donde sus ancestros se unieron mediante matrimonio a la familia Swift.

La propia Ancestry proporcionó estos detalles, sugiriendo una rica herencia de pasión por las palabras y la expresión artística entre Swift y Dickinson. El interés de Swift por el lenguaje y la escritura ha sido evidente en su música y en sus declaraciones públicas. En una ocasión, al aceptar el premio a la Compositora-Artista de la Década concedido por la Nashville Songwriters Association International en 2022, Swift comparó su estilo de escritura con el de una figura del pasado, sugiriendo que si sus letras parecían escritas “por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía una cortina de encaje”, eso era un reflejo de su propia creatividad denominada “Quill”. Los admiradores de Swift también han especulado sobre la influencia de Dickinson en el noveno álbum de estudio de Swift, “Evermore”, especialmente porque su lanzamiento coincidió con el cumpleaños de Dickinson y contiene reminiscencias líricas y temáticas evocadoras del estilo de Dickinson.

"The Eras Tour" llegará a streaming para revivir la película que documenta la grandiosa gira protagonizada por Taylor Swift. (Disney )

La aclamada cantante Taylor Swift se prepara para lanzar su esperado álbum, The Tortured Poets Department, en abril, coincidiendo con la fase asiática de su impresionante gira Eras. Durante una actuación reciente en Australia, Swift compartió con sus seguidores que el proceso de creación de este nuevo trabajo discográfico, a lo largo de los últimos dos años, ha reavivado su amor por la composición musical, un recurso que encuentra sumamente terapéutico en su vida. La cantante ha utilizado la música como una forma de expresión personal y catarsis a lo largo de su carrera, lo que se refleja en la anticipación y expectativas por su próxima obra. El impacto emocional que sus palabras y melodías han tenido en fanáticos alrededor del mundo es considerable, y con cada nuevo proyecto, Swift comparte otro pedazo de su experiencia de vida, sus luchas y victorias, lo que ha solidificado aún más su relación con su base de seguidores.

Te puede interesar: Taylor Swift y todo lo que es una “operación psicológica”, según medios conservadores de EE.UU.

La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento oficial del tráiler de “The Eras Tour (Taylor’s Version)”, que se estrenará en Disney+ el próximo 15 de marzo. Además, ha desvelado una de las canciones sorpresa que formarán parte del filme, evento que marca un hito en su carrera al recorrer toda su discografía compuesta por diez álbumes hasta la fecha. Esta noticia no solo es relevante para los seguidores de Swift, sino que también representa un momento significativo en la industria del entretenimiento musical y cinematográfico.

Taylor Swift enfatiza la importancia de la escritura en su carrera musical (EFE/ Armando Arorizo)

El tour “The Eras Tour”, que tuvo parada en Argentina en noviembre de 2023, promete llevar a los espectadores a través de un viaje por la evolución musical de Taylor Swift. La versión filmada del concierto no solo incluirá una interpretación en vivo de “cardigan”, sino que también presentará cuatro nuevas canciones en formato acústico, una de las cuales se ha revelado que es “Maroon”, perteneciente a su último trabajo discográfico “Midnights”. Esta aproximación cinematográfica, dirigida por Sam Wrench, ha roto récords al recaudar más de 260 millones de dólares a nivel mundial, situándose como la película de concierto más exitosa de todos los tiempos.

Te puede interesar: Mario Vargas Llosa recibió el Premio Diálogo, en Francia

La revelación de este vínculo genealógico entre Taylor Swift y Emily Dickinson no solo profundiza el misterio y la complejidad de la inspiración detrás de la música de Swift, sino que también destaca las sorprendentes conexiones entre las figuras contemporáneas y las icónicas del pasado literario y cultural estadounidense.

Emily Dickinson fue una poetisa estadounidense nacida el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts. A lo largo de su vida, Dickinson escribió casi 1800 poemas, aunque la mayoría de ellos no fueron publicados hasta después de su muerte. Su obra, caracterizada por su estilo único y su exploración de temas como la muerte, el amor, la naturaleza y la espiritualidad, la convirtió en una de las figuras más importantes de la poesía estadounidense. “Because I could not stop for Death” (Porque no podía detenerme para la Muerte): Este es uno de los poemas más famosos de Dickinson, donde personifica a la muerte como un viaje tranquilo en carruaje hacia la eternidad.

Último retrato de Emily Dickinson

Dickinson vivió la mayor parte de su vida en la casa de su familia en Amherst, donde se mantuvo relativamente apartada de la vida pública y se dedicó a escribir poesía y cartas. A pesar de su reclusión, mantuvo una rica correspondencia con amigos y familiares, a menudo utilizando el verso en sus cartas de manera creativa. Tras su muerte el 15 de mayo de 1886, su hermana descubrió los numerosos poemas que Dickinson había guardado en su habitación. Fue entonces cuando su obra comenzó a ganar reconocimiento y admiración. Hoy en día, Emily Dickinson es considerada una de las poetisas más importantes de la literatura mundial, reconocida por su originalidad, su profunda sensibilidad y su capacidad para explorar la complejidad de la experiencia humana a través de la palabra escrita.