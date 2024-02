“Fragmentos Mansfield”, la particular y apasionante vida de una escritora fuera de su tiempo

Katherine Mansfield (Diseño. Jesús Avilés/Infobae)

Conocí a Katherine Mansfield hace más de diez años, por casualidad, en un seminario que tomé. La premisa era trabajar sobre diarios íntimos de diversas autoras y justo alguien me prestó su libro, así que la elegí. Desde esa vez, siempre me quedó en la cabeza la idea de trabajar sus textos…

Su diario me había fascinado. Me conmovía principalmente su mayor preocupación en este mundo: que la enfermedad que tenía le diera tiempo para dejar algo en esta tierra, una obra terminada y no sólo fragmentos. Siempre me sentí tan identificada con esta preocupación. Siento que, como artistas, todos queremos dejar algo, o ser recordados por algo (creo que por eso también compongo canciones).

Cuando conozco a Miguel Wahren, de casualidad también, me comenta que está buscando una actriz que cante para interpretar a Katherine Mansfield, si yo conozco alguna. Entonces mi respuesta inmediata fue: ¡Yo!. Así fue que empezamos a trabajar, junto a Sergio Catallani también, en la escritura de esta obra, que fue el proceso más largo que tuvimos, ya que había tanto por decir sobre ella.

No queríamos dejar nada afuera, siendo que tanto su material biográfico como poético son muy ricos: descubrimos un ser infinitamente observador y como decía Virginia Wolf acerca de ella: “una ladrona de instantes”. Cada vez queríamos saber más de su vida y obra, y de su forma de vivir tan de vanguardia para su época. Todo lo que escribía Mansfield tiene el atractivo que sólo algunos escritores consiguen: desde una carta, el relato de un día en su diario, un cuento y hasta una receta de cocina.

Milagros Almeida

Luego de esa primera etapa, que llevó casi un año, y en la que paralelamente íbamos conociéndonos los tres, y estableciendo un código en común sobre lo que queríamos contar; vino la difícil tarea de llevar a escena todo lo que teníamos escrito; y fuimos probando qué cosas funcionaban, qué cosas no. Sabíamos que la música iba a tener mucho protagonismo, ya que como coincidencia Katherine Mansfield estudió música (al igual que yo). Ella fue enviada a los 14 años a Inglaterra y allí se formó en violonchelo, aunque después en ella surgió rápidamente la vocación por escribir. En la obra, además, hay canciones originales compuestas por Miguel Wahren en base a poesías de la autora.

En cuanto a la actuación, yo suelo trabajar mucho por intuición, y en este caso, guiada por Wahren, nos basamos mucho en sus ojos, la mirada que tiene en cada fotografía, eso nos parecía tan peculiar y genuino de ella que empezamos a partir de ahí.

Esperamos que la gente se lleve la obra de esta maravillosa escritora, poeta y cuentista; queremos que el espectador salga del teatro con ganas de saber más sobre su vida, de leer sus libros, poder transmitirles la curiosidad que sentimos hacia ella.

”Fragmentos Mansfield”, dirigida por Miguel Wahren. Estreno lunes 5 de Febrero. Todos los lunes, hasta el 25/03, a las 20:30 hs, en el Espacio Callejón

Este trabajo representa para mí un difícil y hermoso desafío, que ya está siendo de gran crecimiento en lo personal y profesional. Además, es la primera vez que encaro un unipersonal, así que estoy muy contenta con esta experiencia, y con mucha expectativa.

Logramos armar un equipo de personas de mucho talento trabajando en conjunto. Sergio Iriarte haciendo la puesta y diseño de luces, Ana Gurbanov en la coreografía y movimiento, el diseño de vestuario y objetos por Alejandro Baamonde, Fernando Añon y una pequeña participación mía, y la peluca fue confeccionada por Miguel Granado.

Por otro lado, este verano también me encuentra trabajando en un espectáculo sobre los Sonetos de Shakespeare, con un hermoso elenco dirigido por Helena Tritek, en los hermosos jardines de los Museos de la Ciudad, y además grabando mi primer disco solista titulado “Le temps” que presentaré en pocos meses.

*La autora es protagonista y co-dramaturga de la obra.

*”Fragmentos Mansfield”, dirigida por Miguel Wahren. Estreno lunes 5 de Febrero. Todos los lunes, hasta el 25/03, a las 20:30 hs, en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759). Entradas www.alternativateatral.com