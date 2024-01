Llucia Ramis ganó el premio de no ficción de la editorial Libros del Asteroide

La periodista española Llucia Ramis, ganador del premio Libros del Asteroide (Foto: Marta Calvo)

La escritora y periodista mallorquina Llucia Ramis ganó la cuarta edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide, con el proyecto de Un metro cuadrado. Diez pisos y treinta años en Barcelona, una investigación sobre la crisis habitacional en España.

Según el proyecto presentado, la autora entrelazará la investigación que lleva avanzada con su propia experiencia en Barcelona, ciudad en la que Ramis vivió hasta en diez viviendas distintas en las últimas tres décadas. A través de su propia historia como inquilina, describirá la progresiva gentrificación de las ciudades, así como sus causas y consecuencias, a la vez que reflexionará sobre el concepto de “hogar”.

El jurado –integrado por Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano– valoró especialmente “la solvencia narrativa de la autora así como el interés universal del tema abordado y su original aproximación, que lleva a Ramis a reflexionar sobre el concepto mismo de casa”.

El proyecto de Ramis se impuso entre 198 trabajos presentados al concurso (Foto: Santi Cogolludo)

Según el fallo del jurado, el proyecto de Ramis “aborda las múltiples caras del problema de la vivienda en España y su impacto en la vida de las personas y combina crónica autobiográfica, observación directa sobre el terreno y una ambiciosa investigación periodística”.

El Premio de No Ficción de Libros del Asteroide se distingue de otros galardones del género en el mundo hispanohablante por ser un premio otorgado a un proyecto y no a obra terminada y tiene una dotación económica de 7.000 euros. En su cuarta edición se han recibido un total de 198 propuestas, de las cuales 91 procedían de países que no eran España.

La edición de 2023 eligió el proyecto de la periodista argentina Solange Levinton: su libro Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentinose publicará en los próximos meses.

Fuente: Télam S.E.