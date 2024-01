La nueva ministra de Cultura de Francia asume como consecuencia del “caso Depardieu”

Rachida Dati, la nueva ministra de cultura de Francia

Rachida Dati, la nueva ministra de Cultura y gran estrella de la remodelación del Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, prometió defender la excepción cultural francesa. “Siempre estaré ahí para defender esa excepción cultural”, en la tradición de todos los precedentes ministros de ese departamento que han “conseguido que la cultura no sea un producto como cualquier otro”, destacó Dati en el discurso de traspaso de poderes junto a la ministra saliente, Rima Abdul-Malak.

Te puede interesar: Emmanuel Macron busca relanzar su Gobierno y anunció varios cambios en el Gabinete

Dati, que dijo estar “muy orgullosa, pero también muy emocionada” por haber sido elegida para este cargo, en la remodelación del Ejecutivo anunciada el jueves, e insistió en que dentro del “rearme de Francia” que dijo querer Macron en su discurso de fin de año, “la cultura tiene un papel fundamental”.

“Es fundamental –añadió la política conservadora– que sea accesible para todos, y en particular para los jóvenes”.

Rachida Dati, nueva ministra de Cultura de Francia

La nueva ministra hizo una mención indirecta a su origen inmigrante (su familia procedía de Marruecos): señaló que eso es algo que comparte con Abdul-Malak (que nació en Líbano y cuya familia se refugió en Francia cuando ella era niña) y subrayó que es consciente de lo que le debe “a la cultura francesa”.

Te puede interesar: Dimite la primera ministra francesa Élisabeth Borne

En concreto, habló de la “libertad de pensar, en particular para las mujeres, la libertad para hablar, en particular para las mujeres, la libertad para crear, en particular para las mujeres, la libertad para divulgar, en particular para las mujeres”. La nueva titular de Cultura avanzó que va a trabajar para insistir en “la importancia” de su lengua, “de su excepcional proyección en el mundo”.

Dati, que tiene 58 años, era hasta ahora la líder de la oposición de derecha en el Ayuntamiento de París (gobernado por la socialista Anne Hidalgo) y desde 2008 alcaldesa del distrito VII de la ciudad. Ya tuvo una experiencia gubernamental como ministra de Justicia entre 2007 y 2009 durante el mandato del presidente Nicolas Sarkozy y también fue durante dos legislaturas (2009-2019) diputada europea.

Rima Abdul-Malak, ministra de Cultura saliente luego de divergencias con el presidente Macron

La salida de Abdul-Malak se daba como un hecho consumado luego de que, en una entrevista en televisión, el presidente Macron criticó su iniciativa para retirar a Gérard Depardieu el título de la “Legión de Honor”, la mayor condecoración pública de Francia.

Te puede interesar: Javier Milei apuntala su agenda exterior: cercanía con Estados Unidos y distancia con China, mientras empuja el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Detrás de ese procedimiento paralizado por el jefe del Estado están las nuevas revelaciones sobre el comportamiento denigrante con algunas mujeres (con repetidos comentarios obscenos de carácter sexual) del actor francés, que además está imputado por violación y ha sido objeto en los últimos meses de otras denuncias por agresión sexual.

Este viernes, en su discurso de despedida del ministerio, Abdul-Malak aseguró que en los nueve meses que ha estado en el ministerio se había sentido “libre”.

Fuente y video: EFE.

[Fotos: EFE/ EPA/Teresa Suárez; REUTERS/Sarah Meyssonnier-Benoit Tessier)]