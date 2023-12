Estas serán las muestras principales del Malba en 2024

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires prepara exhibiciones de Rosana Paulina, la Bienal de San Pablo, Mondongo y Gyula Kosice

A partir de marzo, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) inaugurará la temporada de muestras del calendario 2024, con una mirada al arte contemporáneo de Brasil, a partir de Rosana Paulino y una serie de obras seleccionadas de la Bienal de San Pablo.

Hasta ese entonces, o más bien hasta el 24 de febrero, se puede visitar Soñar el agua, la exhibición en torno a la chilena Cecilia Vicuña, que recorre su rico legado en alrededor de 200 obras. También permanece abierta Tercer Ojo. Colección Costantini en Malba, que mudó su cierre para el 30 de junio, y a partir de la cual se lleva adelante una iniciativa para que los niños y niñas accedan a una de las muestras icónicas del museo, “Tercer ojo ilustrado”.

De "Soñar el agua", de Cecilia Vicuña (Alejandro Guyot - gentileza prensa Malba)

A partir de unos mapas gratuitos e ilustrados por la artista gráfica Powerpaola se recorre la exhibición y ofrece la posibilidad de explorar el arte latinoamericano a través de la imaginación y la creatividad, con Frida Kahlo como protagonista. La propuesta creativa está disponible desde esta semana y hasta marzo o agotar stock.

Los mapas lúdicos y los origamis se distribuyen gratuitamente en informes, en el hall central del museo. Además, todos los domingos a las 16 se realizan recorridos y talleres para infancias en compañía de adultos, y durante enero y febrero se realizarán actividades especialmente pensadas para familias.

Rosana Paulino. Amefricana - Del 22 de marzo al 10 de junio. Curadores: Andrea Giunta e Igor Simões

Detalle de "Pared de memoria", de Rosana Paulino

Primera exhibición comprensiva que se realiza fuera de Brasil de esta artista nacida en San Pablo, en 1967. Con obras realizadas durante 30 años, entre 1994 y 2024, las intervenciones poéticas de de la artista reinscriben los archivos de la diáspora africana en América del Sur, a partir del concepto Amefricana propuesto por la filósofa brasileña Lélia Gonzáles.

La muestra propondrá un diálogo constante entre archivos personales e históricos, reconceptualizaciones del arte brasileño, interrogaciones a las matrices de la ciencia de occidente (sus sistemas de clasificación, sus hipótesis, sus formas de ordenar el mundo) y también desde un abordaje de los afectos y las circunstancias de la mujer negra en la sociedad brasileña y latinoamericana.

"Amefricana" se presentará del 22 de marzo al 10 de junio

Así, se propondrá un recorrido para abordar conceptos desde una poética compleja y profundamente afectiva. Incluirá cinco grandes instalaciones, junto a dibujos, grabados y un video. Se organiza en cuatro núcleos conceptuales (“Memorias atlánticas”, “Las estructuras coloniales de la ciencia”, “Las narrativas del arte brasileño” y “Tejidos de la subjetividad”) que no son zonas separadas, sino ejes de sentido que atraviesan casi todas las obras de Paulino.

Coreografías de lo imposible. La 35 Bienal de San Pablo en Buenos Aires - Del 22 de marzo al 10 de junio. Curadores: Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes y Manuel Borja-Villel Organizada en colaboración con la Embajada de Brasil

Arthur Bispo do Rosario (Hugo Denizart)

Como parte de un acuerdo de colaboración con la Fundación Bienal de São Paulo y la Embajada de Brasil, se presenta un recorte de la última Bienal de São Paulo, que tuvo lugar en el Pabellón Ciccillo Matarazzo del Parque Ibirapuera entre el 6 de septiembre y el 10 de diciembre de 2023.

El colectivo curatorial estará a cargo de la selección de las obras que se exhibirán en Buenos Aires en dos sedes: Malba y el Palacio Pereda, perteneciente a la Embajada de Brasil. En el museo se presentará el núcleo de artistas “usuarios de la psiquiatría” representados por Arthur Bispo do Rosario, Aurora Cursino dos Santos y Ubirajara Ferreira, en diálogo con la exposición de Rosana Paulino. En la Embajada se exhibirán las obras de Aline Motta, Elda Cerrato, Gabriel Gentil Tukano y Manuel Chavajay.

Obra de Aurora Cursino dos Santos (Everton Ballardin)

Según los curadores, los participantes en esta Bienal desafían lo imposible en sus más variadas e incalculables formas. “Viven en contextos imposibles, desarrollan estrategias de deriva, atraviesan límites y escapan de las imposibilidades del mundo en que viven. Se enfrentan a la violencia total, a la imposibilidad de vivir en completa libertad, a las desigualdades, y sus expresiones artísticas se ven transformadas por las propias imposibilidades de nuestro tiempo. Esta Bienal abraza lo imposible, las coreografías de lo imposible, como una política de movimiento y movimientos políticos entretejidos en expresiones artísticas. Es una invitación a moverse entre artistas que trascienden la idea del tiempo progresivo, lineal, occidental. La imposibilidad es el hilo conductor y el criterio principal que guía la selección de estos participantes”, destacan.

Mondongo en diálogo con Manifestación de Antonio Berni - Del 14 de junio al 23 de septiembre

Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, Mondongo

El trabajo del dúo de artistas argentinos Mondongo (Juliana Laffitte y Manuel Mendanha) está atravesado por una reinterpretación de obras y tópicos clásicos de la historia del arte. En su práctica, intentan entablar una conversación con el pasado para transitar el presente.

En esta propuesta site-specific para la sala 1 del museo y a modo de homenaje a Antonio Berni, se entablará un diálogo con una obra emblemática del arte argentino: Manifestación (1934), perteneciente a la Colección Malba.

Manifestación de Antonio Berni

“Berni es un artista central en nuestra producción, porque de alguna manera nos abrió el camino para pintar el mundo con materiales diversos y cargados de sentido. Entendemos que los temas y las formas que componen este retrato múltiple que es Manifestación se proyectan noventa años hasta nuestra actualidad y continúan teniendo la capacidad de interpelarnos de una manera profunda y bella”, sostienen.

Gyula Kosice. Intergaláctico - Del 5 de julio al 4 de noviembre. Curadoras: María Amalia García y Mari Carmen Ramírez

Del 5 de julio al 4 de noviembre llega "Intergaláctico", de Gyula Kosice

Será la primera exposición monográfica dedicada a la obra del visionario artista argentino Gyula Kosice (n. Ferdinand Fallik; Košice, Checoeslovaquia, 1924 − Buenos Aires, 2016), cofundador de los grupos de arte constructivo Arturo (1944) y Madí (1946).

En el año del centenario de su nacimiento, el propósito de la exhibición es destacar el rol pionero de Kosice y reposicionarlo en la historiografía del arte latinoamericano. La muestra reunirá alrededor de 75 obras producidas entre 1950 y 1980, que involucrarán sus aportes claves al modernismo de posguerra, e incluye su emblemática instalación La Ciudad Hidroespacial (1946-72), perteneciente a la colección del Museum of Fine Arts, Houston.

Constelación de "La Ciudad Hidroespacial", de Gyula Kosice

La instalación será complementada en la exposición con esbozos en tinta y acuarela, fotomontajes y paneles de medios múltiples creados por el artista para transmitir su vislumbre de una urbe suspendida en la atmósfera. Además, el proyecto contempla el desarrollo de una investigación profunda sobre la utilización del plástico por parte del artista a cargo de un equipo especializado y la publicación de un catálogo de referencia editado en colaboración con el ICAA-MFAH (International Center for the Arts of the Americas), en doble edición español e inglés.