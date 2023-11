Cuáles serán los ejes de gestión de Leonardo Cifelli, designado secretario de Cultura de la Nación

Leonardo Cifelli es productor teatral y fue jefe de gabinete del ministro de Cultura Ángel Mahler

“Tengo días de locos, desde el lunes me ha llamado medio país”, le dijo Leonardo Cifelli a Infobae Cultura en medio de sus horas más agitadas, luego de haberse dado a conocer su designación al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación (dejará de ser ministerio). No está claro todavía si su área dependerá de Jefatura de Gabinete o de la Secretaría General de la Presidencia, admitió ayer el futuro funcionario en declaraciones a CNN Radio. Allí también anunció que el director y compositor Ángel Mahler será asesor externo de su gabinete.

Te puede interesar: Murió Horacio Malvicino, pionero del jazz moderno y compañero musical de Piazzolla

Cifelli es productor teatral de larga trayectoria en ese ámbito: trabajó con Ángel Mahler y Pepito Cibrián en sus producciones de comedia musical, también con Antonio Gasalla, Enrique Pinti, China Zorrilla y Carlos Perciavalle entre muchos otros.

“Ahora el ministerio tiene 60 ravioles (sic), yo lo bajé a 40: se están sacando subsecretarías generales, dirección de la dirección, estaba un poquito grande... Esto lo estoy estudiando hace seis meses”, aseguró. Y precisó que en el nuevo esquema que dirigirá habrá un “33 por ciento de reducciones” en Cultura. “No le voy a pagar una fortuna a los artistas, no es el momento”, dijo. “Mucha gente pasa por el Estado y te pide el doble. Eso se terminó. No puede ser que una artista cobre un show por 30 millones de pesos, como pasó en La Rioja”. También mencionó que se propone terminar las obras del Palais de Glace (”una obsesión”, definió). “Está destruído, no lo terminó ni Avelluto ni Tristán Bauer”, afirmó.

Leonardo Cifelli, futuro secretario de Cultura de la Nación junto al presidente electo Javier Milei, el domingo 19 de noviembre

“Me llamaron en diciembre del año pasado, le dije me voy a hacer temporada con Drácula (N. de la R: se refiere a Drácula el musical, espectáculo del cual fue coproductor ejecutivo) y en abril hablamos. Me junté con Karina Milei, me lo confirmó y desde ese momento me organicé y empecé a trabajar las propuestas”, reveló Cifelli. También adelantó que está trabajando con “un equipo de 20 personas” y que definirá a la brevedad “los directores del Teatro Cervantes, del CCK y de Tecnópolis”. Al respecto, para dirigir el Teatro Nacional de Córdoba y Libertad se mencionó la posibilidad que sea nuevamente el dramaturgo Alejandro Tantanian -ocupó el cargo de 2017 a 2020- pero eso no sucederá.

Te puede interesar: Murió Agustín Ibarrola, referente del arte vasco y del compromiso democrático

Infobae Cultura pudo establecer que Cifelli se comunicó con Tantanian el viernes 20 de octubre (antes de la primera vuelta electoral) para ofrecerle el cargo del Cervantes, e incluso luego declaró que también existía la posibilidad que le fuera ofrecido el cargo de director del CCK. Pero no pasó de ahí y no hubo más comunicación entre ambos.

Algo parecido sucedió con artista visual y gestor cultural Alberto Ligaluppi. Cifelli también lo llamó para sumarlo a su equipo, pero el ex Director General Artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires rechazó el ofrecimiento y se declaró felizmente “jubilado”, sin intenciones de volver a la gestión pública. Por ahora, no aparecieron otros nombres para cargos relevantes de las áreas centrales de la futura secretaría.

Alejandro Cifelli en su rol de productor ejecutivo de "Drácula el musical", junto a Mirtha Legrand

Ejes de la futura administración

Sobre los ejes de su futura administración, Cifelli anunció que desde la secretaría impulsará un proyecto para liberar del pago de impuestos de Ganancias e Ingresos Brutos a “productores y artistas del ámbito musical”, tal como ya sucede en el ámbito teatral. También habló de apoyar un “verdadero federalismo de la cultura” y para eso “facilitar las locaciones a los artistas para que hagan sus presentaciones en todo el país”.

Te puede interesar: Viaje a la efervescencia parisina de “los locos años veinte”, Picasso, Paul Poiret y las vanguardias

Otro punto importante, es generar “un sistema de Mecenazgo a nivel nacional como ya se está implementando desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires”. Y por último, se buscará “el emplazamiento de las grandes plataformas audiovisuales” porque esta política “genera puestos de trabajo, promueve el turismo, las inversiones y el ingreso de divisas extranjeras” para mayores oportunidades de “crecimiento a productores, artistas, maquilladores, vestuaristas, técnicos y tantos otros que conforman la industria audiovisual local”.

“Siempre trabajan los mismos actores y hay otros que no tienen trabajo hace 20 años”, afirmó. “Voy a tratar mediante las herramientas que tenemos, en el Cervantes por ejemplo, hacer obras nacionales y no comprar ninguna obra de afuera”.

<br/>