Justin Torres y Ned Blackhawk, ganadores de los National Book Awards

Ned Blackhawk obtuvo el premio en la categoría de no ficción por "The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of U.S. History"

La novela de Justin Torres Blackouts, una narración atrevida e ilustrada que mezcla historia e imaginación en su relato de un estudio censurado sobre la sexualidad gay, ha ganado el National Book Award de ficción.

El miércoles por la noche, el premio de no ficción recayó en la obra de Ned Blackhawk The Rediscovery of America: Native Peoples and the Unmaking of U.S. History, y el de literatura juvenil fue para A First Time for Everything, de Dan Santat. Desde territorio incorporado (åmot), de Craig Santos Pérez, quinta obra de su serie sobre su Guam natal, fue citada a la mejor poesía, y Las palabras que quedan, de Stênio Gardel, traducida del portugués por Bruna Dantas Lobato, ganó por literatura en traducción.

Torres, cuyo libro imagina una conversación entre un moribundo y el joven amigo al que educa sobre una historia real titulada Variantes del sexo, pronunció un breve discurso de aceptación antes de que se le unieran más de una docena de nominados que se reunieron para presentar una declaración sobre la guerra entre Israel y Hamas. Leída por la nominada por ficción Aaliyah Bilal, la declaración condenaba el “continuo bombardeo de Gaza”, el antisemitismo, los sentimientos antipalestinos y la islamofobia, y pedía un alto el fuego humanitario. Los autores recibieron una gran ovación tras la intervención de Bilal.

La nominada por ficción Aaliyah Bilal leyó una declaración que condenaba el “continuo bombardeo de Gaza”, el antisemitismo, los sentimientos antipalestinos y la islamofobia, y pedía un alto el fuego humanitario

Uno de los patrocinadores, Zibby Media, había retirado su apoyo por temor a que la declaración pudiera ser antisemita y antiisraelí.

Oprah Winfrey pronunció un emotivo discurso de apertura durante la cena celebrada en el Cipriani Wall Street, y se entregaron medallas honoríficas a la poetisa Rita Dove y a Paul Yamazaki, librero durante muchos años de la famosa tienda City Lights de San Francisco.

Los ganadores de las cinco categorías competitivas recibieron 10.000 dólares cada uno.

Los temas no oficiales de la noche fueron la autoexpresión, las voces silenciadas y alzadas y el modo en que la literatura puede, como la describió Dove, convocar la voz de nuestras “perturbaciones no articuladas”.

Los Premios Nacionales del Libro son un homenaje a las palabras y al derecho a leer, encarnados este año por el anfitrión del evento, LeVar Burton, y Winfrey. Burton, defensor de la lectura desde hace mucho tiempo, se maravilló de que él y Winfrey, ambos descendientes de personas esclavizadas, pudieran convertirse en “símbolos de la alfabetización, la literatura y la palabra escrita”.

La poetisa Rita Dove recibió una de las medallas honoríficas

Winfrey, sentada durante la cena entre Jesmyn Ward y Abraham Verghese, elegidos para el club de lectura, lloró al hablar de su pasión de toda la vida por las palabras y su veneración por los autores. Citó obras favoritas como El color púrpura, de Alice Walker, y Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, y condenó a quienes prohíben libros, calificando la censura de acto de aislamiento de la gente en “cámaras de eco sin alma”.

Los libros, dijo Winfrey, deben estar al alcance “de todos para que elijan por sí mismos”.

Cientos de personas asistieron a la entrega de los Premios Nacionales del Libro, que recaudaron más de un millón de dólares para la Fundación Nacional del Libro, que supervisa el evento y ofrece una amplia gama de programas públicos y educativos. Los libreros y otras personas juzgan a los escritores y seleccionan a los finalistas y ganadores de las categorías competitivas, para las que las editoriales presentaron un total de más de 1.900 obras.

Los National Book Awards también son una celebración literaria que a menudo se solapa con la actualidad, ya sea la elección del ex presidente Donald Trump, tema principal en la ceremonia de 2016, o las insignias de apoyo que algunos llevaron el año pasado a los trabajadores en huelga de la editorial HarperCollins.

La presentadora original, Drew Barrymore, fue despedida en septiembre por la fundación del libro después de que renovara la grabación de su programa de entrevistas mientras los guionistas de Hollywood seguían en huelga. Tanto Zibby Media como Book of the Month declinaron asistir a la ceremonia, aunque sólo Zibby retuvo su apoyo financiero, según la fundación del libro. La decisión llegó antes de que Zibby Media pudiera ser retirada de la guía del programa, en la que figuraba la empresa como donante “de bronce”, entre 25.000 y 49.000 dólares.

En la guía aparecía un anuncio a toda página de Zibby, frente a un anuncio a toda página de Simon & Schuster para la colección de relatos de Bilal “Temple Folk”.

Muchos de los ganadores hablaron de utilizar los libros para demostrar y defender sus propias comunidades, ya fueran los nativos americanos de la obra histórica de Blackhawk o los isleños del Pacífico de la poesía de Pérez.

Los libros de ficción nominados eran en sí mismos una especie de declaración colectiva, que dramatizaba a los olvidados u oprimidos, ya fueran los prisioneros maltratados de Chain Gang All-Stars: A Novel, de Nana Kwame, los miembros de la Nación del Islam en Temple Folk o la isla de Maine devastada por teorías racistas en This Other Eden, de Paul Harding.

La nominada Hanna Pylväinen, cuya obra The End of Drum-Time: A Novel se centra en parte en los indígenas sami de la Escandinavia del siglo XIX, afirma que uno de los propósitos de la ficción es mostrar que “sea cual sea la comunidad” podríamos “ser cualquiera de esas personas y que podemos ver cómo esas personas llegaron a estar donde estaban en sus vidas”.

Winfrey, en su discurso, dijo que los libros eran un camino para ayudarnos a relacionarnos con personas con las que de otro modo “no tenemos nada en común”. A continuación citó a la fallecida Toni Morrison: “La función de la libertad es liberar a otra persona”.

