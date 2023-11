“¡Judas!”: Cat Power recrea la conversión eléctrica de Bob Dylan en 1966

Cat Power durante su actuación en el Royal Albert Hall de Londres, donde se grabó su álbum homenaje a Bob Dylan (Foto: Mauricio Santana/Getty Images)

Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert es una recreación fiel, canción por canción, sin abucheos, de un famoso concierto de Bob Dylan de la gira en la que tocó la guitarra eléctrica por primera vez.

A diferencia de los controversiales conciertos de Dylan de 1966, nadie que vio a la cantautora Cat Power en 2022, cuando se grabó su álbum, en el Royal Albert Hall de Londres, se enojó o sorprendió tanto por lo que escuchó que se sintió obligado a retirarse o lanzar insultos. La primera parte acústica, seguida por canciones con una banda completa e instrumentos eléctricos, es recibida con un estruendoso aplauso.

Cat Power - Mr. Tambourine Man (Live At The Royal Albert Hall)

Cat Power, cuyo nombre verdadero es Chan Marshall, no regresó al Manchester Free Trade Hall sino al Royal Albert Hall para esta recreación en vivo del famoso concierto. No es un calco. Ella pone su propio sello en el material sin desviarse de los arreglos de Dylan de 1966.

Interpreta una primera parte acústica en solitario, tal como lo hizo Dylan, sólo con armónica y guitarra. Tiene versiones escalofriantes de algunas de las mejores obras del premio Nobel de literatura, incluidos “Visions of Johanna”, “Desolation Row” y “Mr. Tambourine Man”. Luego regresa para el segundo set con una banda completa para ofrecer un Dylan más puro: “Ballad of a Thin Man”, “Just Like Tom Thumb’s Blues” y cerrando, tal como sucedió en 1966, con el himno “Like a Rolling Stone”.

A diferencia del show original de Dylan, que lanzó como un álbum completo en 1998, el set eléctrico de Cat Power es más una celebración que una pelea con el público. Cat Power nunca podría replicar esa energía combativa, pero no tiene por qué hacerlo. Si bien permanece fiel a las canciones y los arreglos en vivo, arroja luz sobre el genio de Dylan y la belleza de la música casi 60 años después del concierto original, al tiempo que deja su propia huella en la historia del rock.

Cat Power imitó el orden del show de Dylan: una primera parte acústica, seguida por canciones con una banda completa e instrumentos eléctricos (Foto: Kevin Kane/Getty Images for UNDP)

Aquel show de Bob Dylan en 1966

En 1966, Bob Dylan, un ícono de la música folk, protagonizó un momento crucial en su carrera y en la historia de la música popular durante su gira por el Reino Unido. Este evento es a menudo recordado como el punto de inflexión donde Dylan, conocido por su música acústica y letras poéticas, sorprendió a su audiencia al incorporar la guitarra eléctrica en su repertorio.

El concierto más emblemático de esta gira tuvo lugar en el Manchester Free Trade Hall el 17 de mayo de 1966. La primera parte del show presentó a Bob Dylan solo en el escenario, interpretando canciones folk con su guitarra acústica y armónica, en línea con las expectativas de su audiencia. Sin embargo, la segunda parte marcó un cambio drástico. Dylan regresó al escenario acompañado por The Hawks (que más tarde se convertirían en The Band), armado con una guitarra eléctrica.

Este cambio no fue bien recibido por una parte significativa del público. La música eléctrica, más ruidosa y cruda en comparación con sus trabajos acústicos anteriores, fue vista por algunos como una traición a los ideales del folk. Hubo abucheos generalizados e inclusive el grito de “¡Judas!” (por ser “traidor”, a la pureza del folk en este caso) desde el público, a lo que Dylan respondió con una interpretación especialmente intensa de “Like a Rolling Stone”.

Bob Dylan - Visions Of Johanna

Este concierto es considerado un momento definitorio, simbolizando su transición de ícono del folk a pionero del rock. A pesar de la controversia inicial, este cambio es ahora visto como un acto de audacia artística que desafió las expectativas y expandió los horizontes de la música popular.

El impacto de este concierto en la cultura musical es inmenso, marcando no solo un cambio en la trayectoria de Bob Dylan, sino también influenciando la percepción de la música eléctrica en el panorama del folk y del rock. Este evento es frecuentemente citado en discusiones sobre la evolución de la música en el siglo XX y la constante reinvención de los artistas.

Fuente: AP