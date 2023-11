La vida en podcast: los recomendados de noviembre

Efecto iceberg

Te puede interesar: La frontera urbana

Durante el verano de 2002, Argentina atravesaba una gran crisis económica, política y social. Ya había asumido Eduardo Duhalde, el quinto presidente en una semana. En este contexto, el 10 de enero de 2002, el periodista argentino Mauro Viale entrevistó en su programa, Impacto a las 12, al empresario del sector de la carne, Alberto Samid. Ambos empezaron a discutir y la tensión fue escalando. En un momento Samid se paró y amenazó con irse, Viale lo provocó y las palabras se transformaron en trompadas. Una escena muy conocida para la mayoría de los argentinos (”Digame como se llama”, “Nos conocemos bien”, “Pague los impuestos”, “Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo”).

¿Se puede hacer una serie podcast atractiva sobre una pelea emitida en vivo por televisión hace más de 20 años? Los hermanos cordobeses Matías y Augusto Sinay nos responden con estos cuatro episodios más dos bonus track y despejan cualquier duda.

Te puede interesar: Estudiantes organizados

En Efecto iceberg analizan esta pelea desde lo teórico, lo físico y con el trasfondo histórico y socio-cultural. Cada episodio se detiene en las diferentes aristas que construyen esta escena. ¿Por qué nos reímos de una pelea? ¿Por qué un video de hace 20 años es tan recordado y ha quedado inmortalizado en frases, memes y merchandising?

Algunos de los entrevistados que enriquecen con sus miradas este retrato de un instante son Adrián Lakerman, el boxeador profesional, Patón Basile, el antropólogo Iván Cherjovsky, el analista Carlos Maslatón, el gran periodista Alejandro Seselovsky, el periodista especializado en campo Matías Longoni, el investigador Martín Becerra, el artista Alexis Moyano y, también, el propio Alberto Samid.

Te puede interesar: Un gorila que ama los animales

Efecto iceberg logra un combo perfecto: la particular y original locución de Luquitas Rodríguez, la portada que inmortaliza una de las peleas más famosas de la televisión argentina y una edición sonora que cuida hasta el mínimo detalle (se nota la excelencia de la productora española El extraordinario, responsable de series como Crímenes. El Musical) concluyen en una serie que, además de divertirnos un rato, nos deja interrogantes sobre el humor, lo mediático, el rating, las discriminaciones, la política argentina, todas reflexiones muy oportunas para el momento actual que estamos viviendo en el país.

Generación Zoe. La estafa más insólita de la historia argentina.

“¿Pensaste en ser millonario?”, te pregunta la periodista Dominique Metzger en los primeros segundos del primer episodio de esta serie. La tentación, el dinero fácil, la atracción y los interrogantes que rodean a las estafas piramidales están presentes en esta serie que produjo Interés General Podcast y que se presentó en el marco del Festival Estéreo.

Generación Zoe: la estafa más insólita de la historia argentina es una idea original del periodista Mariano Vidal, quien cubrió el caso de Leonardo Cositorto para el diario Clarín. Mientras que en otras estafas se desconocen los nombres propios de los que están detrás beneficiándose con el dinero que aportan todos los integrantes, el caso de Generación Zoe se destaca porque su creador, Cositorto, se paseaba por los canales de televisión y por las redes sociales ostentando el éxito de sus múltiples emprendimientos, sintiéndose “intocable”, como lo describe uno de los entrevistados.

A través de la voz de Metzger, la serie repasa la historia de esta organización que atrajo a más de 80 mil personas ofreciendo educación financiera y coaching ontológico cuando se trataba, en realidad, de una estafa con el clásico esquema Ponzi.

A lo largo de siete episodios, Generación Zoe explica la metodología de la estafa, la vida de Cositorto, las historias de las personas estafadas y, finalmente, la caída de esta promesa de éxito y millones. La historia es compleja y el guionista Matías Daneri logra explicar con claridad el funcionamiento de la estafa. Hay un buen trabajo de investigación periodística y de guion para ordenar el entramado de este mediático fraude financiero. La narración de Metzger es clave para repasar y ordenar la investigación.

La serie cuenta con muchos entrevistados que aportan su mirada e información para terminar de entender el caso. Además del propio Vidal, los periodistas Victoria De Masi, Sergio Vaudagnotto y Estefanía Pozzo cuentan el caso y sus desencadenantes. También hablan sobre el caso el abogado Carlos Maslatón, los tuiteros que dieron a conocer la estafa, Laura Schwindt, la ex esposa de Leonardo Cositorto, entre otros. Es interesante la mirada del sociólogo Daniel Fridman, autor del libro El sueño de vivir sin trabajar, a la hora de comprender por qué proliferan este tipo de estafas.

Dinámica e intensa, una serie clave para profundizar en esta famosa estafa mientras su creador continúa pidiendo dinero a sus seguidores desde una cárcel cordobesa.

De eso no se habla

La primera temporada de este podcast se estrenó durante la pandemia, en septiembre de 2020, y el 15 de octubre de este año se publicó la segunda. “Un podcast sobre los silencios y cómo los rompemos” es la bajada de esta idea tan interesante y conmovedora.

La voz que nos guía en este recorrido por la historia, las infancias, los silencios personales y los silencios colectivos es la de la periodista y escritora española Isabel Cadenas Cañón, quien se ha especializado en asuntos relacionados con la memoria histórica con un enfoque en derechos humanos. Cadenas Cañón es doctora en Estudios culturales por la Universidad de Nueva York (NYU), donde también cursó un Master of Fine Arts.

En mayo de 2021, la directora de De eso no se habla recibió el Premio Internacional de Periodismo Colombine por el episodio “Una placa en mi pueblo” y una mención del jurado en los Premios Ondas 2020. También fue finalista en los dos festivales de audio más importantes tanto a nivel europeo como estadounidense: Prix Europa y Third Coast Festival.

En todo el guion hay metáforas, recursos literarios y poesía. Hay descripciones precisas y creativas sobre sensaciones, sobre todo cuando se recuerda la infancia. Además de una calidad de sonido impecable, con cambio de escenarios que le brindan naturalidad y dinamismo a las historias.

En la primera temporada hay un prólogo que habla sobre los silencios de una manera técnica y también metafórica. Tiene frases muy significativas como “Todos los silencios se parecen y no hay dos silencios iguales” y “Nuestros silencios están llenos de presencias”.

“Quería hablar de cómo estos silencios pequeñitos que tenemos en la sociedad no son algo aislado, son el reflejo de un silencio sistémico social que ocurre en nuestro país”, dijo la directora de esta serie en una entrevista.

Romper silencios es contar historias y cada episodio de esta serie se centra en una historia diferente. El título, De eso no se habla, hace referencia a los silencios que crea esta frase, a las historias que se esconden detrás de ella, a esos fragmentos de nuestra historia que nos quedaron incompletas, a los misterios.

La directora, que también es montajista, guionista y narradora, cuenta en el principio referencias personales, “mis silencios empezaron en mi casa”, dice y comenta la muerte de su madre cuando ella tenía 8 años.

Los primeros dos episodios de la segunda temporada son muy fuertes, vinculados con abusos y violencia machista, y contienen una advertencia. Es increíble oír mujeres que pasaron por cosas tan tremendas que lo puedan contar y a uno se le quiebra la garganta de angustia al oír todas las situaciones que estas niñas y jóvenes tuvieron que padecer. Esta serie es un aporte muy valioso a toda la sociedad: porque cuenta historias que fueron calladas, porque las historias personales son también políticas, porque les da voz a mujeres que lo necesitaban, porque denuncia las injusticias que tuvieron que padecer sin que nadie las ayude o cuestione el trato que recibían y porque, en algún punto, sirve también para sanar. Bienvenidas esas excavaciones, literales y metafóricas, para que todas las mujeres que habían aprendido a callar puedan, ahora, contar sus historias.

Fugas. El plan perfecto no existe.

“Cuando una persona cae presa tiene un solo objetivo: escapar”, dice Sebastián Ortega en el inicio de cada episodio de esta serie. Y ahí nomás, con todo el punch, cae una musiquita muy Tarantino: algo western, surf-rock, medio Pulp Fiction y se presenta el podcast.

Un principio así promete, y lo que sigue no decepciona.

Fugas es una serie narrativa de no ficción producida por Anfibia Podcast. La idea original nació hacia finales del 2019 y en 2020 salió la primera temporada de cuatro episodios (tres de Argentina y una de Uruguay).

Es una serie para escuchar con atención: un minuto que se pierde puede interferir con la reconstrucción del escape.

Fugas comienza con un capítulo doble que narra la fuga del penal de Rawson en 1972. Es todo tan cinematográfico que cuesta creer que todo aquello realmente haya sucedido. El episodio se va construyendo con la entrevista a uno de sus protagonistas, Fernando Vaca Narvaja, uno de los líderes de Montoneros, organización político-militar de la izquierda peronista en los años setenta. A su voz se le suman las de otros sobrevivientes que eran presos políticos en Rawson y fueron parte de este escape. En el final del segundo episodio se cuenta también cómo algunos compañeros que no pudieron escapar fueron las víctimas de un hecho triste de la historia argentina conocido como “La masacre de Trelew”.

La segunda temporada se estrenó el año pasado y comienza con la fuga del penal de Devoto que cuenta con la entrevista a uno de sus protagonistas, Hugo “La Garza” Sosa, como eje del episodio. Otras entrevistas del episodio forman, una vez más, un relato coral que reconstruye esta búsqueda de libertad.

La voz de Sebastián Ortega es muy clara y tranquila y la música de Nicolás Pagella junto a los efectos sonoros contribuyen a crear un clima de suspenso. Así, todos los elementos narrativos funcionan en Fugas para atrapar al oyente hasta los últimos segundos.

Wind of change

¿Escribió la CIA un lento para terminar con la Guerra Fría?

Es 1990. El muro de Berlín acaba de caer. La Unión Soviética está por derrumbarse. Una banda de heavy metal de la Alemania Occidental, The Scorpions, lanza su power ballad “Wind of Change” (Viento de cambio). La canción se convierte en la banda sonora de los eventos políticos y sociales que estaban ocurriendo en ese momento en Europa, como la caída del muro de Berlin y la reunificación alemana y las reformas políticas de Mijaíl Gorbachov.

Décadas después, Patrick Radden Keefe, un periodista del New Yorker, se entera de un rumor de una fuente y amiga suya: “Wind of Change” no fue escrita, en realidad, por los Scorpions sino que aquel lento famoso alrededor del mundo fue escrito por la CIA. ¿Será real este rumor? ¿Pudo la CIA utilizar la música para cambiar mentes y corazones? La serie es la investigación y el recorrido que hace Radden Keefe para descubrir la verdad. Toda este viaje que emprende el periodista; que incluye destinos como Kiev, Lagos y las Islas Caimán, está muy bien construido y es muy claro. Además, la temática que atraviesa esta odisea resulta muy atractiva: hay espías, guerra fría, propaganda política en la música, secretos gubernamentales y el misterio detrás de esta canción conocida en el mundo y reconocida a partir de su silbido inicial.

Mientras el periodista busca al verdadero autor de versos como “El futuro está en el aire, lo puedo sentir en todas partes”, puede surgir al oyente la duda sobre si se está diciendo la verdad o si hay cosas que permanecen ocultas. En una época donde reina la desinformación, en esta serie además del futuro, también está en el aire el interrogante sobre qué es genuino y que no lo es.

Son ocho episodios, producidos por Pineapple Street Studios, Crooked Media y Spotify, que realmente se disfrutan. Hay muchísimas entrevistas y, en el último episodio, un encuentro con el líder de la banda The Scorpions, Klaus Meine. Si te gustan las historias de espías y las conspiraciones, se trata de un documental lleno de misterio y, también, diversión. Hay intrigas internacionales y personajes oscuros e indescifrables, todo enmarcado en el contexto de la Guerra Fría.