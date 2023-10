Tras ganar el Nobel, Jon Fosse empieza a circular en español con varios títulos

La obra de Jon Fosse ha sido traducida a 40 idiomas, pero hasta ahora ha tenido poca difusión en Argentina (Reuters/ NTB/Hakon Mosvold Larsenvia)

Luego del reconocimiento que conquistó su nombre al obtener el Premio Nobel de Literatura, el narrador y dramaturgo noruego Jon Fosse llega a las librerías de la región en los próximos días y semanas con varios títulos, entre ellos Mañana y tarde, Septología y Trilogía, mientras se anuncian nuevas traducciones sin fecha prevista todavía. Si bien la obra de Fosse tiene traducciones a más de 40 idiomas, su obra ha sido poco difundida en Argentina y su circulación estuvo restringida a pocos títulos que fueron traducidos y adaptados en obras teatrales en el país y han dado cuenta hasta qué punto “el arte del silencio” es su sello personal: El nombre, El hijo, La noche canta sus canciones y Winter.

Ahora en coedición de Nórdica y De Conatus, en estos días se podrá conseguir la novela Mañana y tarde, un texto breve e intenso en el que aborda el nacimiento y la muerte. “Entre estos dos puntos, Jon Fosse nos da los detalles de toda una vida, condensados con gran belleza. Comenzando con los pensamientos del padre de Johannes cuando su esposa se pone de parto, y terminando con los propios pensamientos de Johannes cuando se embarca en un día de su vida en el que todo es exactamente igual, pero totalmente diferente”, reseñan desde la editorial.

Jon Fosse quiere que toda su obra sea traducida al español

Por otro lado, Seix Barral y De Conatus publicarán en las próximas semanas, en toda América Latina en simultáneo, las que se consideran sus mayores obras maestras: Trilogía y Septología. La primera ha sido catalogada como el ingreso a una “profundidad desconocida” porque Fosse narra la historia de una pareja de adolescentes que van a tener un hijo e intentan sobrevivir sin ayuda en un mundo hostil.

Mientras que Septología es una novela de siete libros sobre el sentido de la existencia. “¿Cómo llegamos a conocernos? ¿Qué significan los otros en nuestras vidas? Asle, un pintor viudo que vive solo en un fiordo noruego, observa su vida entera con la mirada fija en el flujo del mar. No se trata de la nostalgia de un recuerdo, se trata de una observación meticulosa que busca encontrar dónde ha fallado”, adelantan sobre el trasfondo de esta trama.

De hecho, cuando ganó el Nobel por sus “sus obras de teatro innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”, Anders Olsson, de la comisión del galardón, consideró que Septología es su gran obra maestra. El primer tomo A New Name: Septology VI-VII fue finalista del Booker Prize Internacional en 2022, donde compitió con el libro Elena sabe de la argentina Claudia Piñeiro. Por otro lado, también otra gran editorial como Random House se suma a la ampliación del catálogo de Fosse en español. Lo hace, en principio, con Melancolía I y Det er Ale, luego continuará con Melancholia II, Kvitleik (A Shining) y el libro de relatos autobiográficos Scenes from a childhood, en noruego Prosa frå ein oppvekst.

Si bien Jon Fosse es el cuarto escritor noruego en ganar el Nobel de Literatura, es el primero que escribe en “nynorsk”, uno de los dos estándares oficiales del idioma noruego escrito (Gunn Berit Wiik/NTB/via REUTERS)

Explican desde el sello que la incorporación de estos títulos “atiende a la voluntad del autor de tener toda su obra publicada en lengua española”. En tanto que su editor Albert Puigdueta destaca que “su obra pone en el centro a la literatura como una exploración continua de la posibilidad expresiva del lenguaje. “En sus novelas y cuentos hay melancolía y también luminosidad, hay paisajes y atmósferas de gran intensidad, y personajes embarcados en una búsqueda de sentido, de alguna forma de trascendencia, ante ese misterio irresoluble que supone la existencia”.

Si bien Jon Fosse es el cuarto escritor noruego en ganar el Nobel de Literatura, es el primero que escribe en “nynorsk”, uno de los dos estándares oficiales del idioma noruego escrito, de ahí que mucha de su obra aún no esté editada en español e incluya inéditos. En Argentina, la editorial Colihue publicó en 2001 La noche canta sus canciones y otras obras teatrales, cuya traducción estuvo a cargo de Clelia Chamatrópulos. “Sus obras son como partituras, universos musicales de palabras y acciones, en los que cobran protagonismo el ritmo, las repeticiones, los silencios y las pausas”, reseña Colihue sobre el volumen que aborda temas como la soledad, la incomunicación y la imposibilidad de las relaciones humanas.

