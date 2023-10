Abrió La Nave, un nuevo espacio para el intercambio artístico

La Nave, un nuevo espacio para el intercambio artístico

La Nave, estudio del artista Andrés Waissman en Escobar, abrió sus puertas en un evento que contó con la presencia de artistas, gestores culturales, autoridades, periodistas, amigos y familiares.

El espacio surgió con el objetivo de convertirse en una plataforma de intercambio entre artistas contemporáneos a través de una serie de programas de invitados nacionales e internacionales, residencias y activaciones interdisciplinarias periódicas. Así, se buscará promover formas de arte plurales, actividades intelectuales y creativas, investigación artística y experimentación estética.

El estudio se ubica a una hora hacia el norte de la Ciudad de Buenos Aires, en un predio extenso, inmerso en la frondosidad de un jardín lleno de plantas autóctonas y árboles frutales, donde conviven la residencia de estilo toscano del artista y su familia, una huerta orgánica, una casa de huéspedes y un quincho, que se convierte en espacio para visitas y experiencias gastronómicas. En cada lugar es posible disfrutar de una parte de la colección familiar.

En ese sentido, La Nave es un taller de 200 metros cuadrados donde el artista trabaja e investiga a diario, pero también allí se guarda una parte de la obra histórica, a la vista de quienes desean hacer la experiencia de conocerla.

Los ciclos de actividades que se irán desarrollando tienen como objetivo desafiar las percepciones de lo que constituye el arte y acercar a la audiencia a diferentes paradigmas y prácticas del arte contemporáneo.

El espacio busca involucrarse activamente dentro del nuevo ecosistema cultural que está surgiendo en el norte de Buenos Aires y generar alianzas con actores e instituciones claves en el desarrollo de un nuevo polo cultural.

“LA NAVE presenta una amplia variedad de propuestas y actividades creativas que se desarrollarán específicamente para los diferentes actores del ecosistema artístico. Dado que ésta es una casa taller, estas prácticas de intercambio como pop-ups, charlas, ciclos de lecturas y música al aire libre, talleres y experiencias culinarias, pueden construirse en un espacio más íntimo, a través de dinámicas distintas que permitan lo lúdico, el disfrute y la conversación”, explicaron en un comunicado.

Waissman como artista, docente e investigador de larga trayectoria trabajará junto a un equipo de curadores y teóricos para propiciar un espacio de intercambio mutuo junto a los residentes seleccionados. Se los animará a interactuar con la comunidad a través de un estudio abierto, presentación, taller, proyección o cualquier otro formato que deseen proponer.

En este punto, se proponen diversas alianzas con espacios e instituciones para ampliar el alcance y red de colaboraciones: Oxígeno (Paraguay), QUINCHO (red de residencias de arte de Argentina), Proyecto PAC (Galería Gachi Prieto, Buenos Aires, Argentina), ICE América (Canadá); entre otras.

Waissman (Buenos Aires, 1955) comenzó a exponer muy tempranamente a mediados de los 70, realizando sus primeras muestras individuales en la Galería Lirolay en 1973 y 1977, respectivamente. En 1974 trabajó en el taller de Augusto Torres en Barcelona y en 1978 con Antonio Seguí en París. En 1984 se radica en San Francisco, Estados Unidos, donde desarrolla una carrera internacional exponiendo en diferentes galerías y museos de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y diversas ciudades de Europa.

En 2005 publicó el libro WAISSMAN un artista peregrino con textos de Rodrigo Alonso, Jordi Aladro, Fabiana Barreda, Florencia Gró y María Paula Zacharías. En 2010 se presenta en MALBA el documental WAISSMAN, de Eduardo Montes Bradley para PBS de Estados Unidos. En 2021 publica el libro Blanco & Negro, Encapotado, Emboscada con textos de Guillermina Mongan, Laura Ojeda Bär, Sebastián Vidal Mackinson y Daniela Gutierrez.

Andrés Waissman y la galerista Gachi Prieto, llevan adelante el proyecto La Nave

Su obra forma parte de importantes colecciones privadas e institucionales como: University of Essex Collection of Latin American Art (Essex, Reino Unido); Museum of Latin American Art (California, Estados Unidos); Jack Blanton Museum of Art, The University of Texas (Estados Unidos); The Magnes Collection of Jewish Art and Life (Berkeley, California, Estados Unidos); Galleria Civica d’arte Contemporanea F. Pizzo, Palazzo Spano Burgio (Marsala, Italia); MUNTREF (Buenos Aires, Argentina); Museo Castagnino-MACRO (Rosario, Santa Fe, Argentina); Museo de Arte Contemporáneo de Mendoza (Mendoza, Argentina); Colección Universidad Di Tella (Buenos Aires, Argentina); Colección UADE (Buenos Aires, Argentina); Colección Museo Killka (Mendoza, Argentina); Colección Madres de Plaza de Mayo (Buenos Aires, Argentina), entre otras.

Durante 2022 participó de una residencia en Canadá invitado por la Pouch Cove Foundation y en España ha sido invitado a realizar una residencia y exhibición individual en la Fundación Espronceda, Barcelona. Actualmente se encuentra trabajando en su muestra individual para el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén que inaugurará en noviembre de 2023.

En la jornada inaugural de LA NAVE, la propiedad del Barrio El Cazador, fue intervenida en sus amplios y floridos jardines arbolados por sus recientes esculturas de colores y en su taller se exhibieron obras de su prolífico recorrido artístico. Estuvo musicalizada inicialmente por el show de Les Manivelles y su música mestiza; para continuar con las melodías de Mailen Pankonin y los shows se complementaron equilibradamente con la musicalización de Los Managemen (DJ set).

Estuvieron presentes en la inauguración de La Nave, los artistas Carlos Herrera, Natalia Orlowsky, Miguel Harte, Cecilia Ivanchevich, Alejandro Chaskielberg y Julián León Camargo, entre otros. Entre las autoridades presentes estuvieron Diana Saiegh, presidenta del FNA; Beto Ramil, secretario general de la Municipalidad de Escobar; Marcos Tiburzi, vice presidente del HCD de Escobar; Mario Pecheny, director del Conicet, Eleonora Jaureguiberry‚ directora de Cultura de San Isidro, Delfina Helguera, directora del Museo Enrique Larreta y Mariana Povarché, directora del Museo Xul Solar.

Fotos: Manuel Pose Varela